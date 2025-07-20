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Главная Экономика Новые тарифы на въезд в ЕС — какие изменения готовят украинцам

Новые тарифы на въезд в ЕС — какие изменения готовят украинцам

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 19:01
20 евро за въезд в ЕС — когда и как могут измениться условия пересечения границы для украинцев
Мужчина проходит паспортный контроль. Фото: УНИАН

Сейчас украинцы не платят за въезд в Европейский Союз, но вскоре это хотят изменить. Сначала планировалось, что стоимость составит 7 евро, однако теперь — сумму предлагают увеличить в разы.

О том, сколько может стоить получение разрешения на въезд в ЕС и когда планируют ввести изменения, отмечается в официальном заявлении Еврокомиссии.

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Сколько может стоить разрешение на въезд в ЕС для украинцев

В пятницу Европейская комиссия предложила увеличить плату за получение разрешения на въезд в Европейский Союз через новую систему ETIAS. Она создана для усиления безопасности и упрощения контроля на границах ЕС.

Утвержденный в 2018 году регламент предусматривал, что за разрешение нужно платить 7 евро, и оно действительно три года. Но из-за роста цен и новых технических функций, которые надо внедрить, Еврокомиссия предлагает поднять эту плату до 20 евро (972 грн).

В ведомстве говорят, что такая сумма примерно соответствует стоимости подобных разрешений в Великобритании и США.

Когда въезд в ЕС может стать платным

Решение о повышении сбора еще должен утвердить Совет ЕС и Европейский парламент. Если это произойдет, новый тариф начнет действовать сразу после запуска системы ETIAS, который запланирован на конец 2026 года.

ЕС работает над обновлением пограничного контроля, переводя его в электронный формат для всех стран-членов. Одной из новинок станет система въезда-выезда (EES) — электронная база данных о путешествиях в ЕС. Ее запуск планируют до конца 2025 года.

Изначально старт работы системы планировали на 10 ноября прошлого года, но его отложили из-за просьб некоторых стран.

Ранее мы писали, что украинцы могут находиться в странах Шенгена без визы до 90 дней в течение каждых 180 дней. Однако иногда люди остаются за границей дольше, не осознавая возможных последствий.

Также мы рассказывали, что хотя Европа часто ассоциируется с высокими ценами, не все ее страны одинаково дороги. В некоторых из них расходы на коммунальные услуги, еду и транспорт значительно ниже среднего европейского уровня.

Европейский союз граница украинцы безвизовый режим деньги оплата
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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