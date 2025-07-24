Выезд из Украины — кому разрешено пересекать границу вне очереди в 2025

Пункт пропуска. Фото: ГПСУ/Facebook

Выезд из Украины часто сопровождается длительными ожиданиями, но некоторых людей могут пропустить на границе вне очереди. Приоритет в прохождении получают представители определенных категорий граждан, это право закреплено в законодательстве.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто может пересекать границу без очереди.

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Приоритет в пересечении границы

Согласно статье 23 закона "О пограничном контроле", главы государств и члены делегаций, которые прибывают в Украину вместе, не подлежат осуществлению контроля в пунктах пропуска. Важно, чтобы о посещении гостей было официально сообщено по дипломатическим каналам. Что касается приоритетного допуска, то его имеют:

лица с дипломатическими, официальными и служебными паспортами, признанными Украиной;

сотрудники международных организаций;

лица с инвалидностью, которые направляются на лечение (при наличии подтверждающих документов);

лица с инвалидностью 1 группы;

дети с инвалидностью;

люди, которые сопровождают лиц с инвалидностью (не более двух), в случае необходимости — близкие родственники первой линии родства;

родители с младенцами до 1 года (по пешеходной линии).

"В пунктах пропуска через государственную границу Украины для автомобильного сообщения приоритет может предоставляться при следовании в пешем порядке или на легковом автомобиле, при условии отсутствия в транспортном средстве других (кроме определенных этой статьей) лиц", — говорится в законе.

Что касается беременных женщин, то для них привилегий не предусмотрено. Однако полномочия разрешить первоочередной пропуск имеет старший пограничного наряда, который должен составить специальный акт. При наличии уважительной причины ответственный человек может пропустить беременную женщину вне общей очереди.

Кого могут депортировать из Украины

Ранее мы рассказывали, что депортации подлежат иностранцы и лица без гражданства, которые нарушили миграционные или таможенные правила. Закон предусматривает принудительное выселение, если это необходимо для защиты национальной безопасности или охраны общественного порядка. Распространенными причинами депортации являются:

совершение уголовного преступления;

просрочка визы;

незаконное пересечение границы;

нарушение порядка проезда транзитом;

подделка официальных документов и др.

В отдельных случаях решение о выселении может сопровождаться запретом на въезд сроком 3 года или более. Но депортация не применяется к несовершеннолетним иностранцам и лицам, которые приехали в Украину как беженцы в поисках дополнительной или временной защиты.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам стоит быть осторожными с валютой на границе, ведь она может принести проблемы. Например, если не задекларировать сумму более 10 000 евро, то придется заплатить штраф. Плюс стоит следить за подлинностью своих купюр.

Также мы писали, что въезд в Европейский Союз для украинцев станет платным после запуска системы ETIAS. Придется платить деньги, а вместо прогнозируемых 7 евро могут взимать 20 евро. Новые правила заработают уже в конце 2026 года.