Путешествие за границу — без чего украинцев могут развернуть в августе 2025

Мужчина проходит паспортный контроль. Фото: УНИАН

Ежедневно тысячи граждан Украины направляются за границу в соседние государства. Однако отсутствие нужных документов может стать причиной отказа во въезде. Чтобы избежать неприятных ситуаций на пункте пропуска, стоит заранее подготовить все необходимые бумаги.

Редакция сайта Новини.LIVE подготовила перечень документов, без которых в 2025 году украинцев могут не пропустить через границу.

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Документы для тех, кто путешествует самостоятельно

Для выезда за пределы Украины обязательно иметь паспорт гражданина Украины и загранпаспорт — биометрический или обычный.

Важно помнить, что пересекать границу можно исключительно по загранпаспорту. Исключение составляют только Турция и Грузия, где действуют специальные соглашения, позволяющие путешествие по ID-карте.

Перед поездкой проверьте срок действия загранпаспорта. Во многих странах установлено правило, по которому документ должен оставаться действующим еще не менее 3-6 месяцев после даты пересечения границы.

Также стоит заранее ознакомиться с правилами въезда в страну назначения — это можно сделать, обратившись в ее консульство или посольство. В случае путешествия на учебу или работу может понадобиться виза, которую оформляют через дипломатические представительства.

Многие государства требуют наличие медицинского страхового полиса. Даже если он не обязателен, его оформление поможет избежать проблем во время пребывания за границей.

Какие документы запрашивают при выезде с ребенком

Если выезжает несовершеннолетний, нужно иметь его свидетельство о рождении (до 14 лет) или ID-паспорт (с 14 лет). Обязательно подтверждение родственных связей, например свидетельство о браке, если фамилии отличаются.

У матери и ребенка должны быть загранпаспорта. Если ребенок вписан в паспорт матери, отдельный документ не нужен. Если сопровождает не отец или мать, необходимо иметь:

документы сопровождающего лица;

оригинал свидетельства о рождении;

загранпаспорт ребенка (если оформлен);

нотариально заверенное разрешение на выезд от одного из родителей.

Выезд за границу на собственном авто

Путешествие на своем автомобиле предоставляет свободу движения и возможность самостоятельно планировать маршрут. Однако для беспрепятственного пересечения границы следует иметь:

наклейку с кодом страны "UA";

стандартные государственные номерные знаки (индивидуальные для выезда не подходят);

международное водительское удостоверение, соответствующее требованиям страны посещения;

техпаспорт на авто (свидетельство о регистрации) с данными как на украинском, так и латиницей;

полис международного страхования "Зеленая карта", который является обязательным в соответствии с украинским законодательством.

Выезд за границу с домашними любимцами

Сейчас для перевозки домашних любимцев в страны ЕС снова действуют стандартные правила. Животное должно быть:

чипировано (микрочип ISO 11784 или ISO 11785);

иметь европейский ветеринарный паспорт;

привито от бешенства минимум за 30 дней до путешествия.

Дополнительно необходимо: получить ветеринарную справку за 5 дней до выезда, пройти тест на антитела к бешенству, оформить международный ветсертификат и справку об отсутствии племенной ценности.

В паспорте должны быть данные о прививках, включая вакцину против бешенства, датой, подписью и печатью ветеринара, а также отметки о других вакцинациях и обработке от паразитов.

Ранее мы писали, что выезжая из Украины, путешественники нередко сталкиваются с длинными очередями на пунктах пропуска. Впрочем, отдельные категории лиц имеют право проходить контроль без ожидания.

Также мы рассказывали, что определенные банкноты долларов или евро могут стать причиной неприятностей на границе. В случае выявления нарушений украинцам может грозить наложение штрафа, изъятие средств или даже тюремное заключение.