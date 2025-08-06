Пересечение границы с Польшей — о чем надо обязательно сообщить в пункте пропуска

Пограничный контроль. Фото: ГПСУ/Facebook

Украинцы не могут избежать проверок на польской границе, поскольку таможенный контроль предусмотрен законом. Наши граждане должны проинформировать сотрудников пункта пропуска относительно некоторых индивидуальных обстоятельств, иначе рискуют натолкнуться на проблемы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что надо обязательно сделать на украинско-польской границе.

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Декларирование валюты

Вывоз валютных ценностей и банковских металлов должен сопровождаться письменным декларированием. Это обязательство каждого гражданина, который транспортирует наличные в разных валютах общей стоимостью 10 000 евро в эквиваленте. О наличии значительной суммы надо сообщить пограничникам, заполнив специальную декларацию.

"Пересчет сумм наличной валюты и стоимости банковских металлов в евро осуществляется по официальному курсу гривны к евро, установленному Национальным банком на день пересечения границы Украины", — говорится на сайте Государственной таможенной службы.

Плюс придется предоставить документальные подтверждения источника происхождения средств, например, выписку из банка, квитанцию об обмене, справку о получении наследства. За попытку провезти валюту без декларирования контролирующий орган может наложить штрафную санкцию и даже конфисковать ценности. Дабы не рисковать наличными, лучше положить сумму на банковский счет.

Что делать при возвращении в Польшу

Во время полномасштабной войны немало украинцев выехали за границу в поисках временной защиты. Если цель путешествия в Польшу — не туристическая, рабочая или транзитная, то иностранцы должны сообщить эти детали в рамках пограничного контроля.

"Задекларировав своей целью въезда в Польшу необходимость получения защиты в связи с военными действиями в Украине, граждане имеют возможность на приобретение права на легальное пребывание", — уточнили на сайте Посольства Украины в Республике Польша.

Плюс беженцам выдают PESEL UKR, с которым люди получают доступ к социальным услугам и выплатам. Закон позволяет покидать территорию Польши максимум на 30 дней без аннулирования статуса. При повторном пересечении границы очень важно сказать сотрудникам, осуществляющим паспортный контроль, о возвращении с намерением дальше использовать право на временную защиту.

Также необходимо показать свой электронный документ в мобильном приложении diia.pl. Придерживаясь этих шагов, украинцы могут быть уверены, что статус PESEL UKR сохранится.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, беспрепятственно пересекать государственную границу могут украинцы, достигшие возраста 60 лет или которым еще не исполнилось 18 лет. Плюс выезд разрешен гражданам, кого по состоянию здоровья сняли с воинского учета.

Также мы писали, что в Украине обновили правила пользования "єЧергою" для грузовиков, дабы сделать пересечение границы более удобным и предсказуемым. Приоритет будут предоставлять машинам с товарами, которые быстро портятся.