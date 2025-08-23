Правила парковки во дворе ЖК — можно ли наказать соседа, который оставляет авто где ему заблагорассудится

Листовка с правилами парковки под дворником автомобиля. Фото: УНИАН

В Украине все больше людей покупают собственные автомобили, ведь это удобно для передвижения по городу. Но не каждый может позволить себе гараж или арендовать паркоместо, а возле многоэтажек часто вообще нет такой возможности. Поэтому жители оставляют машины прямо во дворе, что иногда приводит к конфликтам с соседями.

О том, могут ли привлечь к ответственности соседа, который неправильно паркуется во дворе многоэтажки, объяснили на сайте одной из автошкол.

Можно ли оставлять авто во дворе дома

Парковка возле дома не запрещена — владельцы автомобилей имеют на это право. Но есть определенные ограничения. Некоторые соседи считают, что во дворе можно ставить только "гостевые" машины на короткое время, а длительное хранение не разрешено.

Однако в законодательстве нет четкого определения "гостевой" и "постоянной" парковки. Если автомобиль периодически выезжает, штрафовать владельца невозможно.

Жители многоэтажек могут обустраивать парковку на придомовой территории, но при этом нужно соблюдать правила.

Что запрещено делать водителям

Закон прямо не запрещает парковаться во дворе, но есть ограничения. Их нарушение может закончиться штрафом или конфликтами с соседями. Категорически запрещено:

заезжать на тротуары;

ставить авто на газонах и клумбах;

парковаться рядом с мусорными баками;

оставлять машину с включенным двигателем;

перекрывать движение спецтехники (скорая, пожарная, полиция, мусоровозы);

оставлять грузовики свыше 3,5 тонны (если нет специальной разметки или знаков).

Если авто стоит с нарушениями, можно обратиться в полицию. Они обязаны приехать и решить проблему. Если ситуация не меняется, можно обращаться и в МВД.

На сколько могут оштрафовать соседа за неправильную парковку

За неправильную парковку во дворе предусмотрены штрафы: 255 грн за первое нарушение, 680 грн за повторное и 510 грн, если авто мешает движению других машин или спецтехники. В серьезных случаях, когда водитель создает опасную ситуацию, могут временно забрать водительское удостоверение на срок до полугода.

Отдельно наказываются парковки на местах для людей с инвалидностью без разрешения, самовольное обустройство паркоместа, стоянка грузового транспорта свыше 3,5 тонны, а также парковка на газонах, клумбах, тротуарах и возле мусорных контейнеров.

