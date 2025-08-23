Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Парковка во дворе ЖК — за что штрафуют владельцев авто в 2025

Парковка во дворе ЖК — за что штрафуют владельцев авто в 2025

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 18:10
Правила парковки во дворе ЖК — можно ли наказать соседа, который оставляет авто где ему заблагорассудится
Листовка с правилами парковки под дворником автомобиля. Фото: УНИАН

В Украине все больше людей покупают собственные автомобили, ведь это удобно для передвижения по городу. Но не каждый может позволить себе гараж или арендовать паркоместо, а возле многоэтажек часто вообще нет такой возможности. Поэтому жители оставляют машины прямо во дворе, что иногда приводит к конфликтам с соседями.

О том, могут ли привлечь к ответственности соседа, который неправильно паркуется во дворе многоэтажки, объяснили на сайте одной из автошкол.

Реклама
Читайте также:

Можно ли оставлять авто во дворе дома

Парковка возле дома не запрещена — владельцы автомобилей имеют на это право. Но есть определенные ограничения. Некоторые соседи считают, что во дворе можно ставить только "гостевые" машины на короткое время, а длительное хранение не разрешено.

Однако в законодательстве нет четкого определения "гостевой" и "постоянной" парковки. Если автомобиль периодически выезжает, штрафовать владельца невозможно.

Жители многоэтажек могут обустраивать парковку на придомовой территории, но при этом нужно соблюдать правила.

Что запрещено делать водителям

Закон прямо не запрещает парковаться во дворе, но есть ограничения. Их нарушение может закончиться штрафом или конфликтами с соседями. Категорически запрещено:

  • заезжать на тротуары;
  • ставить авто на газонах и клумбах;
  • парковаться рядом с мусорными баками;
  • оставлять машину с включенным двигателем;
  • перекрывать движение спецтехники (скорая, пожарная, полиция, мусоровозы);
  • оставлять грузовики свыше 3,5 тонны (если нет специальной разметки или знаков).

Если авто стоит с нарушениями, можно обратиться в полицию. Они обязаны приехать и решить проблему. Если ситуация не меняется, можно обращаться и в МВД.

На сколько могут оштрафовать соседа за неправильную парковку

За неправильную парковку во дворе предусмотрены штрафы: 255 грн за первое нарушение, 680 грн за повторное и 510 грн, если авто мешает движению других машин или спецтехники. В серьезных случаях, когда водитель создает опасную ситуацию, могут временно забрать водительское удостоверение на срок до полугода.

Отдельно наказываются парковки на местах для людей с инвалидностью без разрешения, самовольное обустройство паркоместа, стоянка грузового транспорта свыше 3,5 тонны, а также парковка на газонах, клумбах, тротуарах и возле мусорных контейнеров.

Ранее мы писали, что даже во время обычной прогулки по городу украинцам следует придерживаться общих правил поведения. Однако некоторые люди игнорируют эти требования, передвигаясь по населенным пунктам, за что могут получить административное наказание.

Также мы рассказывали, что многие владельцы усадеб сталкиваются с нависшими ветками соседних деревьев, которые затеняют огород, засоряют двор или мешают работам. Тогда возникает вопрос, разрешено ли их обрезать.

авто парковка деньги штраф многоножка соседство
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации