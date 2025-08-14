Від 255 до 850 гривень — за які “дрібниці” штрафують українців e 2025 році

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Навіть прогулюючись вулицею, українцям потрібно дотримуватись певних загально прийнятих правил. Однак дехто нехтує цим обов'язком при пересуванні населеним пунктом, через що може отримати штраф.

Про те, за що українців можуть оштрафувати на вулиці, зазначається у статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У дорожньому русі беруть участь не лише водії, а й пішоходи, велосипедисти, візники гужового транспорту та навіть погоничі тварин. І всі вони несуть відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

Відповідно до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пішоходи, які ігнорують сигнали світлофора або інші засоби регулювання руху, переходять проїзну частину поза пішохідним переходом, прямо перед транспортом, що наближається, чи порушують інші правила:

можуть отримати штраф у 255 гривень;

якщо ж порушення вчинене у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, сума штрафу зростає до 680 гривень.

Порушення ПДР велосипедистами, візниками гужового транспорту чи погоничами тварин тягне штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень). Якщо вони перебували у стані сп’яніння – штраф збільшується до 40 таких мінімумів (680 гривень).

Що буде, якщо через ваші дії виникла аварійна ситуація

Якщо дії пішохода, велосипедиста чи іншого учасника руху призвели до створення аварійної ситуації, передбачене покарання — штраф 850 гривень або 20–40 годин громадських робіт. Рішення у таких випадках ухвалює лише суд, а порушник додатково сплачує судовий збір.

Поліцейські можуть без рішення суду виписати постанову про штраф. Оплатити його можна одразу або протягом 15 днів від дати отримання постанови. Якщо цього не зробити, справу передадуть до державної виконавчої служби за місцем проживання чи роботи порушника, і тоді сума стягнення подвоїться.

