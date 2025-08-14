От 255 до 850 гривен — за какие "мелочи" штрафуют украинцев в 2025 году

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Даже прогуливаясь по улице, украинцам нужно придерживаться определенных общепринятых правил. Однако некоторые пренебрегают этой обязанностью при передвижении по населенному пункту, из-за чего могут получить штраф.

О том, за что украинцев могут оштрафовать на улице, отмечается в статье 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В дорожном движении участвуют не только водители, но и пешеходы, велосипедисты, извозчики гужевого транспорта и даже погонщики животных. И все они несут ответственность за нарушение правил дорожного движения.

В соответствии со статьей 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях, пешеходы, которые игнорируют сигналы светофора или другие средства регулирования движения, переходят проезжую часть вне пешеходного перехода, прямо перед приближающимся транспортом или нарушают другие правила:

могут получить штраф в 255 гривен;

если же нарушение совершено в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сумма штрафа возрастает до 680 гривен.

Нарушение ПДД велосипедистами, извозчиками гужевого транспорта или погонщиками животных влечет штраф в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен). Если они находились в состоянии опьянения — штраф увеличивается до 40 таких минимумов (680 гривен).

Что будет, если из-за ваших действий возникла аварийная ситуация

Если действия пешехода, велосипедиста или другого участника движения привели к созданию аварийной ситуации, предусмотрено наказание — штраф 850 гривен или 20-40 часов общественных работ. Решение в таких случаях принимает только суд, а нарушитель дополнительно платит судебный сбор.

Полицейские могут без решения суда выписать постановление о штрафе. Оплатить его можно сразу или в течение 15 дней с даты получения постановления. Если этого не сделать, дело передадут в государственную исполнительную службу по месту жительства или работы нарушителя, и тогда сумма взыскания удвоится.

