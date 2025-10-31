Перетин кордону України — які нюанси з документами можуть спровокувати проблеми

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Українців можуть очікувати проблеми під час перетину кордону з Польщею чи іншою державою у складі Європейського Союзу. Необхідно слідкувати за багатьма документами, інакше одна помилка дорого коштуватиме.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які нюанси з документами можуть спровокувати проблеми на кордоні.

Реклама

Читайте також:

Поширені проблеми з документами

В’їзд на територію ЄС потребує наявності багатьох чинних документів, зокрема закордонного паспорта, дозволу на перетин кордону (для військовозобов’язаних), "Зеленої карти" і техпаспорта (якщо людина подорожує на автомобілі), свідоцтва про народження дитини і згоди другого з батьків на виїзд (залежно від обставин).

Очевидно, що недійсні, пошкоджені або неправильно оформлені документи стануть причиною заборони на перетин державного кордону. Плануючи далеку поїздку, необхідно переконатися, що з паспортами, візою та іншими обов’язковими "папірцями" все гаразд. Слід заздалегідь перевірити термін дії документів, аби в пункті пропуску не стикнутися з проблемами.

Відсутність страхового поліса

Один із ключових документів, без якого виїзд з України буде під питанням, — це поліс страхування. Його наявність є обов’язковою, навіть якщо мета подорожі — звичайний туризм на кілька днів, навчання або робота. За вимогами ЄС базове страхування повинно покривати:

екстрену медичну допомогу;

госпіталізацію;

оперативне втручання;

транспортування;

репатріацію тіла в разі смерті.

Без поліса прикордонники сусідніх країн можуть заборонити в’їзд. Важливо переконатися, що оформлений заздалегідь документ діє на всій території Шенгенської зони, а його термін становить від трьох місяців до року з можливістю продовження.

Декларування валюти

Не всі українці знають, що на кордоні необхідно письмово декларувати валютні цінності вартістю понад 10 000 євро в еквіваленті. Якщо мандрівник планує вивезти з України значну суму готівкових коштів (гривні, долари, злоті, євро тощо), він зобов’язаний повідомити митників і здійснити декларування.

Ухилення від вимоги загрожує серйозними проблемами, зокрема накладанням великого штрафу, конфіскацією валюти і забороною на перетин кордону. Не варто намагатися провезти кошти поза митним контролем, оскільки результат таких дій буде вкрай негативним.

Нагадаємо, у всіх пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною запрацювала нова система EES. Вона передбачає збір біометричних даних громадян країн, що не входять у склад Європейського Союзу.

Також ми писали, хто має пріоритетне право на перетину українського кордону. Без черги пропускають осіб з інвалідністю, батьків із немовлятами на руках, представників міжнародних організацій тощо.