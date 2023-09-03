Мамин рецепт смачної консервації на зиму — відео

Овочевий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Рецепт цього смачного салату вкрай простий і зможе приготувати будь-хто. Овочевий салат із грибами на зиму буде чудовою закускою або гарніром до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

гриби 2 л. (відварених);

цибуля 500 гр;

перець 1 кг;

сіль 1 ст.л. (за смаком);

оцет 9% 50 мл;

олія 100 мл;

томатна паста 100 г;

гіркий перець до смаку.

Спосіб приготування

В основі цього рецепту є гриби. Їх потрібно очистити, помити та відварити. Гриби для цієї закуски можна використовувати будь-які.

Гриби у воді. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також потрібно порізати цибулю і очистити солодкий болгарський перець.

Болгарський перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Відварені гриби зціджуємо, обсягом нам потрібно 2 кг відварених грибів.

Болгарський перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо до грибів цибулю та болгарський перець.

Овочі для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

За смаком можна додати трохи гострого перцю, також додаємо олію, сіль і перець.

Тушкований салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ставимо на плиту та варимо під кришкою протягом 30 хвилин.

Салат у банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Після 30 хвилин до цієї маси додаємо томатну пасту і 9% оцет.

Салат у банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все добре перемішати та варити ще 15 хвилин.

Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Розкладаємо салат по стерилізованих банках і закочуємо кришками.

Залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про улюблений салат з кабачків, який полюбився багатьом родинам. Ідеально підходить до гарнірів та закусок.