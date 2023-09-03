Мамин рецепт смачної консервації на зиму — відео

Овочевий салат з грибами "Ніжність" на зиму за рецептом мами
Рецепт цього смачного салату вкрай простий і зможе приготувати будь-хто. Овочевий салат із грибами на зиму буде чудовою закускою або гарніром до будь-якої страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- гриби 2 л. (відварених);
- цибуля 500 гр;
- перець 1 кг;
- сіль 1 ст.л. (за смаком);
- оцет 9% 50 мл;
- олія 100 мл;
- томатна паста 100 г;
- гіркий перець до смаку.
Спосіб приготування
В основі цього рецепту є гриби. Їх потрібно очистити, помити та відварити. Гриби для цієї закуски можна використовувати будь-які.
Також потрібно порізати цибулю і очистити солодкий болгарський перець.
Відварені гриби зціджуємо, обсягом нам потрібно 2 кг відварених грибів.
Додаємо до грибів цибулю та болгарський перець.
За смаком можна додати трохи гострого перцю, також додаємо олію, сіль і перець.
Ставимо на плиту та варимо під кришкою протягом 30 хвилин.
Після 30 хвилин до цієї маси додаємо томатну пасту і 9% оцет.
Все добре перемішати та варити ще 15 хвилин.
Розкладаємо салат по стерилізованих банках і закочуємо кришками.
Залишаємо до повного охолодження.
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