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Овочевий салат з грибами "Ніжність" на зиму за рецептом мами

3 вересня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Мамин рецепт смачної консервації на зиму — відео
Овочевий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт цього смачного салату вкрай простий і зможе приготувати будь-хто. Овочевий салат із грибами на зиму буде чудовою закускою або гарніром до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • гриби 2 л. (відварених);
  • цибуля 500 гр;
  • перець 1 кг;
  • сіль 1 ст.л. (за смаком);
  • оцет 9% 50 мл;
  • олія 100 мл;
  • томатна паста 100 г;
  • гіркий перець до смаку.

Спосіб приготування

В основі цього рецепту є гриби. Їх потрібно очистити, помити та відварити. Гриби для цієї закуски можна використовувати будь-які.

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Гриби у воді. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також потрібно порізати цибулю і очистити солодкий болгарський перець.

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Болгарський перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Відварені гриби зціджуємо, обсягом нам потрібно 2 кг відварених грибів.

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Болгарський перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо до грибів цибулю та болгарський перець.

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Овочі для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

За смаком можна додати трохи гострого перцю, також додаємо олію, сіль і перець.

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Тушкований салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ставимо на плиту та варимо під кришкою протягом 30 хвилин.

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Салат у банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Після 30 хвилин до цієї маси додаємо томатну пасту і 9% оцет.

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Салат у банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все добре перемішати та варити ще 15 хвилин.

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Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Розкладаємо салат по стерилізованих банках і закочуємо кришками.

Залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про улюблений салат з кабачків, який полюбився багатьом родинам. Ідеально підходить до гарнірів та закусок.

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