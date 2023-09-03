Мамин рецепт вкусной консервации на зиму — видео

Овощной салат з грибами "Нежность" на зиму по рецепту мамы
Рецепт этого вкусного салата крайне прост и его сможет приготовить любой. Овощной салат з грибами на зиму будет прекрасной закуской или гарниром к любому блюду.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- грибы 2 л. (отваренных);
- лук 500 гр;
- перец 1 кг;
- соль 1 ст.л. (по вкусу);
- уксус 9% 50 мл;
- растительное масло 100 мл;
- томатная паста 100 гр;
- горький перец по вкусу.
Способ приготовления
В основе этого рецепта грибы. Их нужно очистить, помыть и отварить. Грибы для этой закуски можно использовать любые.
Также нужно порезать репчатый лук и очистить сладкий болгарский перец.
Отваренные грибы сцеживаем, по объему нужно 2 кг отварных грибов.
Добавляем к грибам лук и болгарский перец.
По вкусу можно добавить немного острого перца, также добавляем растительное масло, соль и перец.
Ставим на плиту и варим под крышкой на протяжении 30 минут.
После 30 минут в эту массу добавляем томатную пасту и 9% уксус.
Все хорошо перемешать и варить еще 15 минут.
Раскладываем салат по стерилизованным банкам и закатываем крышками.
Оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о любимом салате из кабачков, который полюбился многим семьям. Идеально подходит к гарнирам и закускам.