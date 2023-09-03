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Овощной салат з грибами "Нежность" на зиму по рецепту мамы

3 сентября 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Мамин рецепт вкусной консервации на зиму — видео
Овощной салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт этого вкусного салата крайне прост и его сможет приготовить любой. Овощной салат з грибами на зиму будет прекрасной закуской или гарниром к любому блюду. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • грибы 2 л. (отваренных);
  • лук 500 гр;
  • перец 1 кг;
  • соль 1 ст.л. (по вкусу);
  • уксус 9% 50 мл;
  • растительное масло 100 мл;
  • томатная паста 100 гр;
  • горький перец по вкусу. 

Способ приготовления 

В основе этого рецепта грибы. Их нужно очистить, помыть и отварить. Грибы для этой закуски можно использовать любые. 

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Грибы в воде. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также нужно порезать репчатый лук и очистить сладкий болгарский перец. 

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Болгарский перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Отваренные грибы сцеживаем, по объему нужно 2 кг отварных грибов. 

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Болгарский перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем к грибам лук и болгарский перец. 

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Овощи для салата. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

По вкусу можно добавить немного острого перца, также добавляем растительное масло, соль и перец.

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Тушеный салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ставим на плиту и варим под крышкой на протяжении 30 минут. 

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Салат в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

После 30 минут в эту массу добавляем томатную пасту и 9% уксус.

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Салат в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все хорошо перемешать и варить еще 15 минут. 

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Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раскладываем салат по стерилизованным банкам и закатываем крышками.

Оставляем до полного охлаждения. 

Раньше мы писали о любимом салате из кабачков, который полюбился многим семьям. Идеально подходит к гарнирам и закускам. 

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