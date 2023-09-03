Мамин рецепт вкусной консервации на зиму — видео

Овощной салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Рецепт этого вкусного салата крайне прост и его сможет приготовить любой. Овощной салат з грибами на зиму будет прекрасной закуской или гарниром к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

грибы 2 л. (отваренных);

лук 500 гр;

перец 1 кг;

соль 1 ст.л. (по вкусу);

уксус 9% 50 мл;

растительное масло 100 мл;

томатная паста 100 гр;

горький перец по вкусу.

Способ приготовления

В основе этого рецепта грибы. Их нужно очистить, помыть и отварить. Грибы для этой закуски можно использовать любые.

Грибы в воде. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также нужно порезать репчатый лук и очистить сладкий болгарский перец.

Болгарский перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Отваренные грибы сцеживаем, по объему нужно 2 кг отварных грибов.

Болгарский перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем к грибам лук и болгарский перец.

Овощи для салата. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

По вкусу можно добавить немного острого перца, также добавляем растительное масло, соль и перец.

Тушеный салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ставим на плиту и варим под крышкой на протяжении 30 минут.

Салат в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

После 30 минут в эту массу добавляем томатную пасту и 9% уксус.

Салат в банках. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все хорошо перемешать и варить еще 15 минут.

Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раскладываем салат по стерилизованным банкам и закатываем крышками.

Оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о любимом салате из кабачков, который полюбился многим семьям. Идеально подходит к гарнирам и закускам.