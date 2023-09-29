Коли квасити капусту в жовтні 2023 року за місячним календарем — дати і поради

Господиня квасить капусту на зиму. Фото: shutterstock.com

Досвідчені господині знають, щоб квашена капуста вийшла хрумкою, соковитою та з приємною кислинкою, необхідно дотримуватися певної процедури її приготування. Зокрема слід звертати увагу на фазу Місяця й знати деякі хитрощі, без яких ідеальної страви не вийде.

Розповідаємо, коли квасити капусту в жовтні 2023 року за місячним календарем та на що обов'язково слід звернути увагу. А також розкриваємо секрети приготування цієї страви, щоб вона вийшла неймовірно смачною.

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Фази Місяця у жовтні 2023 року

Спадний Місяць — з 1 по 13 жовтня;

— з 1 по 13 жовтня; Молодик — 14 жовтня о 20:55 за київським часом;

— 14 жовтня о 20:55 за київським часом; Місяць, що росте — з 15 по 27 жовтня;

— з 15 по 27 жовтня; Повня — 28 жовтня о 23:24 за київським часом;

— 28 жовтня о 23:24 за київським часом; Спадний Місяць — з 30 по 31 жовтня;

— з 30 по 31 жовтня; Сонячне затемнення — 14 жовтня 2023;

— 14 жовтня 2023; Місячне затемнення — 28 жовтня 2023.

Фази Місяця. Фото: google.com

Як фази Місяця впливають на заквашування капусти

Згідно з астрологією, Місяць може впливати на все живе на планеті Земля, а отже й бактерії, які запускають процес бродіння, піддаються цьому впливу. Саме від життєдіяльності цих бактерій залежить, якою може вийти наша капусточка.

Так, під час повні квасити капусту не варто, оскільки продукт може стати занадто м'яким та прісним.

На спадний Місяць засолювання може зайняти більше часу, адже бактерії, відповідальні за бродіння, менш активні. Також є ймовірність, що капуста гірше просолиться.

На молодик продукт виходить кислим. Заготівля погано зберігається.

Таким чином найбільш вдалий період для заквашування капусти — Місяць, що росте. Страва виходить соковитою, хрумкою, в міру солодкою та кислою й пікантною. Загалом ідеальною. Продукт добре зберігається і не втрачає своїх смакових якостей.

Деякі спеціалісти кажуть, що варто звернути увагу й на знак зодіаку, під впливом якого перебуває наш супутник. Так для квашення капусти в жовтні 2023 року вдалими будуть періоди, коли господарюють Овен, Телець, Лев, Козеріг, Стрілець.

А ось у дні, коли Місяць знаходиться в зодіакальному сузір’ї Діви, краще зайнятися іншими справами. Те ж саме стосується "водних" знаків: Риб, Рака і Скорпіона.

Господиня квасить капусту на зиму. Фото: pexels.com

Які дні у жовтні сприятливі для закваски капусти за місячним календарем

Сприятливими днями для закваски капусти будуть: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня.

Які дні несприятливі для засолювання капусти в жовтні

Невдалим часом у жовтні 2023 року будуть: 13, 14, 27, 28, 29 жовтня.

У ці дні бажано не починати цю кулінарну магію. Проте можна сходити на ринок або в магазин й обрати найкращу капустину.

Квашена капуста. Фото: Getty Images

Які прикмети існують про соління капусти

Щоб квашена капуста вийшла смачною, готувати треба в понеділок, вівторок, четвер або воскресіння.

Якщо квасити капусту в поганому настрої — страва вийде сопливою, гіркою і бридкою.

Хто квасить капусту в радісному настрої, той отримає найкорисніший продукт.

Якщо помістити в банку з кислим продуктом гілочку осики, то заготовка не скисне.

Квашена капуста. Фото: google.com

Що таке сопливий тиждень для квашення капусти

Сопливий тиждень — це 7 днів перед святом Покрови Пресвятої Богородиці. Тобто 24-30 вересня. Наші предки вважали, що в ці дні квасити капусту не можна. Вона покриється слизом і буде непридатною для вживання в їжу. А ось після Покрови можна сміливо квасити капусту.

Як квасити капусту — прості поради, які допоможуть зробити страву ідеальною

Щоб капуста була хрумка:

Не можна пересолювати. На 1 кілограм капусти — 1 столова ложка солі. Слід обирати пізні сорти, вони більш тверді. Багато господинь, обирають капусту з грядки, яка пережила перший морозець. Заквашувати потрібно тільки в емальованому або скляному посуді! Капуста повинна бути покрита на 1 см розсолом, бо потемніє і швидко почне псуватися. Кришки з металу під гніт використовувати не можна. Ідеальна температура для зберігання 0 – +2° С.

Нагадаємо ми писали простий закарпатський рецепт квашеної капусти.

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