Когда квасить капусту в октябре 2023 года по лунному календарю — даты и советы

Хозяйка квасит капусту на зиму. Фото: shutterstock.com

Опытные хозяйки знают, чтобы квашеная капуста получилась хрустящей, сочной и с приятной кислинкой, необходимо соблюдать определенную процедуру ее приготовления. В частности, следует обращать внимание на фазу Луны и знать некоторые хитрости, без которых идеального блюда не получится.

Рассказываем, когда квасить капусту в октябре 2023 по лунному календарю и на что обязательно следует обратить внимание. А также раскрываем секреты приготовления этого блюда, чтобы оно получилось невероятно вкусным.

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Фазы Луны в октябре 2023 года

Убывающая Луна — с 1 по 13 октября;

— с 1 по 13 октября; Новолуние — 14 октября в 20:55 по киевскому времени;

— 14 октября в 20:55 по киевскому времени; Растущая Луна — с 15 по 27 октября;

— с 15 по 27 октября; Полнолуние — 28 октября в 23:24 по киевскому времени;

— 28 октября в 23:24 по киевскому времени; Убывающая Луна — с 30 по 31 октября;

— с 30 по 31 октября; Солнечное затмение — 14 октября 2023 года;

— 14 октября 2023 года; Лунное затмение — 28 октября 2023 года.

Фазы Луны. Фото: google.com

Как фазы Луны влияют на заквашивание капусты

Согласно астрологии, Луна может влиять на все живое на планете Земля, а следовательно и бактерии, запускающие процесс брожения, подвержены этому влиянию. Именно от жизнедеятельности этих бактерий зависит, какой может получиться наша капусточка.

Так, во время полнолуния квасить капусту не стоит, поскольку продукт может стать слишком мягким и пресным.

На убывающую Луну засолка может занять больше времени, ведь бактерии, ответственные за брожение, менее активны. Также есть вероятность, что капуста хуже просолится.

На новолуние продукт получается кислым. Заготовка плохо хранится.

Таким образом наиболее удачный период для заквашивания капусты — растущая Луна. Блюдо получается сочным, хрустящим, в меру сладким, кислым и пикантным. В общем, идеальным. Продукт хорошо сохраняется и не теряет своих вкусовых качеств.

Некоторые специалисты говорят, что стоит обратить внимание и на знак зодиака, под влиянием которого находится наш спутник. Так для квашения капусты в октябре 2023 года удачными будут периоды, когда хозяйничают Овен, Телец, Лев, Козерог, Стрелец.

А вот в дни, когда Луна находится в зодиакальном созвездии Девы, лучше заняться другими делами. То же касается "водных" знаков: Рыб, Рака и Скорпиона.

Хозяйка квасит капусту на зиму. Фото: pexels.com

Какие дни в октябре благоприятны для закваски капусты по лунному календарю

Благоприятными днями для закваски капусты будут: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября.

Какие дни неблагоприятны для засолки капусты в октябре

Неудачное время в октябре 2023 года будут: 13, 14, 27, 28, 29 октября.

В эти дни лучше не начинать эту кулинарную магию. Однако можно сходить на рынок или в магазин и выбрать лучшую капусту.

Квашеная капуста. Фото: Getty Images

Какие приметы существуют о солении капусты

Чтобы квашеная капуста получилась вкусной, готовить нужно в понедельник, вторник, четверг или воскресенье.

Если квасить капусту в плохом настроении — блюдо получится сопливым, горьким и гадким.

Кто квасит капусту в радостном настроении, тот получит самый полезный продукт.

Если поместить в банку с кислым продуктом веточку осины, то заготовка не скиснет.

Квашеная капуста. Фото: google.com

Что такое сопливая неделя для квашения капусты

Сопливая неделя — это 7 дней перед праздником Покров Пресвятой Богородицы. То есть 24-30 сентября. Наши предки полагали, что в эти дни квасить капусту нельзя. Она покроется слизью и будет непригодна для употребления в пищу. А вот после Покровы можно смело квасить капусту.

Как квасить капусту — простые советы, которые помогут сделать блюдо идеальным

Чтобы капуста была хрустящая:

Нельзя пересаливать. На 1 килограмм капусты – 1 столовая ложка соли. Следует выбирать поздние сорта, они более жесткие. Многие хозяйки выбирают капусту из грядки, которая пережила первый легкий мороз. Заквашивать нужно только в эмалированной или стеклянной посуде! Капуста должна быть покрыта на 1 см рассолом, потому что потемнеет и быстро начнет портиться. Крышки из металла под фитиль использовать нельзя. Идеальная температура для хранения 0 – +2°С.

Напомним, мы писали простой закарпатский рецепт квашеной капусты.

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