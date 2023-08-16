Баклажани з буряком на зиму — відео рецепт

Салат з баклажанів і буряків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сьогодні ви дізнаєтесь, як приготувати салат із буряків, баклажанів та яблук на зиму. Цей салат на зиму готується дуже просто і зовсім без оцту, він чудово підійде до будь-якої страви. Обов'язково спробуйте приготувати цей запашний салат.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

буряк 1 кг;

баклажан 1 кг;

кислі яблука 1 кг;

сіль 1 ст.л;

цукор 120 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти буряк на велику тертку. Далі переместіть його в кастрюлю, в якій все разом буде тушкуватися. Краще обрати кастрюлю з товстим дном та стінками.

Тертий буряк. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім потрібно нарізати яблука невеликим кубиком. Краще обрати саме кислі яблука.

Нарізані яблука. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізаємо баклажани, за бажанням можна їх почистити. Нарізаємо невеликим кубиком та складаємо до буряка та яблук.

Нарізані баклажани. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно додати сіль та цукор, залиште все на 30 хвилин постояти, щоб овочі та яблука пустили сік. Все потрібно ретельно перемішати, додати рафіновану олію та почати тушкувати.

Складові для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Під кришкою всі складові тушкуємо 40 хвилин.

Складові для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Коли все гарно протушкувалося, починаємо розкладати по чистих стерилізованих банках та закриваємо кришками.

Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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