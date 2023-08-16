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Український салат з баклажанів і буряків на зиму: без оцту

16 серпня 2023 21:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Баклажани з буряком на зиму — відео рецепт
Салат з баклажанів і буряків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сьогодні ви дізнаєтесь, як приготувати салат із буряків, баклажанів та яблук на зиму. Цей салат на зиму готується дуже просто і зовсім без оцту, він чудово підійде до будь-якої страви. Обов'язково спробуйте приготувати цей запашний салат. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться: 

  • буряк 1 кг;
  • баклажан 1 кг;
  • кислі яблука 1 кг;
  • сіль 1 ст.л;
  • цукор 120 г.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно натерти буряк на велику тертку. Далі переместіть його в кастрюлю, в якій все разом буде тушкуватися. Краще обрати кастрюлю з товстим дном та стінками. 

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Тертий буряк. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім потрібно нарізати яблука невеликим кубиком. Краще обрати саме кислі яблука. 

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Нарізані яблука. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізаємо баклажани, за бажанням можна їх почистити. Нарізаємо невеликим кубиком та складаємо до буряка та яблук. 

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Нарізані баклажани. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно додати сіль та цукор, залиште все на 30 хвилин постояти, щоб овочі та яблука пустили сік. Все потрібно ретельно перемішати, додати рафіновану олію та почати тушкувати. 

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Складові для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Під кришкою всі складові тушкуємо 40 хвилин. 

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Складові для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Коли все гарно протушкувалося, починаємо розкладати по чистих стерилізованих банках та закриваємо кришками. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт перцю та баклажанів в томатній пасті на зиму від прабабусі. Це рецепт заготівлі на зиму з перцю та баклажанів у цікавому соусі. Ця закуска виходить дуже смачною, ви точно не пошкодуєте, коли відкриєте таку баночку. 

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