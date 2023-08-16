Баклажани з буряком на зиму — відео рецепт

Український салат з баклажанів і буряків на зиму: без оцту
Сьогодні ви дізнаєтесь, як приготувати салат із буряків, баклажанів та яблук на зиму. Цей салат на зиму готується дуже просто і зовсім без оцту, він чудово підійде до будь-якої страви. Обов'язково спробуйте приготувати цей запашний салат.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- буряк 1 кг;
- баклажан 1 кг;
- кислі яблука 1 кг;
- сіль 1 ст.л;
- цукор 120 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти буряк на велику тертку. Далі переместіть його в кастрюлю, в якій все разом буде тушкуватися. Краще обрати кастрюлю з товстим дном та стінками.
Потім потрібно нарізати яблука невеликим кубиком. Краще обрати саме кислі яблука.
Нарізаємо баклажани, за бажанням можна їх почистити. Нарізаємо невеликим кубиком та складаємо до буряка та яблук.
Далі потрібно додати сіль та цукор, залиште все на 30 хвилин постояти, щоб овочі та яблука пустили сік. Все потрібно ретельно перемішати, додати рафіновану олію та почати тушкувати.
Під кришкою всі складові тушкуємо 40 хвилин.
Коли все гарно протушкувалося, починаємо розкладати по чистих стерилізованих банках та закриваємо кришками.
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