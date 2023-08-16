Баклажаны со свеклой на зиму — видео рецепт

Салат из баклажанов и свеклы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сегодня вы узнаете, как приготовить салат из свеклы, баклажанов и яблок на зиму. Этот салат на зиму готовится очень просто и совсем без уксуса, он отлично подойдет к любому блюду. Обязательно попробуйте приготовить этот ароматный салат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

Читайте также:

Вам понадобится:

свекла 1 кг;

баклажан 1 кг;

кислые яблоки 1 кг;

соль 1 ст. л;

сахар 120 г.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть свеклу на большую терку. Далее переместите его в кастрюлю, в которой все вместе будет тушиться. Лучше выбрать кастрюлю с толстым дном и стенами.

Тертая свекла. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем нужно нарезать яблоки небольшим кубиком. Лучше выбрать именно кислые яблоки.

Нарезанные яблоки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезаем баклажаны, по желанию можно их почистить. Нарезаем небольшим кубиком и складываем к свекле и яблокам.

Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем нужно добавить соль и сахар, оставьте все на 30 минут постоять, чтобы овощи и яблоки пустили сок. Все нужно тщательно перемешать, добавить рафинированное масло и начать тушить.

Составляющие для салата. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Под крышкой все составляющие тушим 40 минут.

Составляющие для салата. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Когда все хорошо протушилось, начинаем раскладывать по чистым стерилизованным банкам и закрываем крышками.

Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте перца и баклажанов в томатной пасте на зиму от прабабушки. Это рецепт заготовки на зиму из перца и баклажанов в увлекательном соусе. Эта закуска получается очень вкусной, вы точно не пожалеете, когда откроете такую баночку.