Баклажаны со свеклой на зиму — видео рецепт

Украинский салат из баклажанов и свеклы на зиму: без уксуса
Сегодня вы узнаете, как приготовить салат из свеклы, баклажанов и яблок на зиму. Этот салат на зиму готовится очень просто и совсем без уксуса, он отлично подойдет к любому блюду. Обязательно попробуйте приготовить этот ароматный салат.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- свекла 1 кг;
- баклажан 1 кг;
- кислые яблоки 1 кг;
- соль 1 ст. л;
- сахар 120 г.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть свеклу на большую терку. Далее переместите его в кастрюлю, в которой все вместе будет тушиться. Лучше выбрать кастрюлю с толстым дном и стенами.
Затем нужно нарезать яблоки небольшим кубиком. Лучше выбрать именно кислые яблоки.
Нарезаем баклажаны, по желанию можно их почистить. Нарезаем небольшим кубиком и складываем к свекле и яблокам.
Затем нужно добавить соль и сахар, оставьте все на 30 минут постоять, чтобы овощи и яблоки пустили сок. Все нужно тщательно перемешать, добавить рафинированное масло и начать тушить.
Под крышкой все составляющие тушим 40 минут.
Когда все хорошо протушилось, начинаем раскладывать по чистым стерилизованным банкам и закрываем крышками.
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