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Салат на зиму з кабачків “Татарська пісня”

23 серпня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Кабачки на зиму за популярним рецептом — відео рецепт
Салат з кабачків. Фото: Pexels Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ну дуже смачний салат з кабачків "Татарська пісня". Багатьом буде знайомий цей рецепт, він вже давно завоював популярність серед господинь.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Абетка рецептів.

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Вам знадобиться (вихід 4 б. об'ємом 720 мл): 

  • кабачки 2 кг;
  • болгарський перець 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • цибуля 1 шт;
  • яблуко 1 шт;
  • гіркий перець стручок 1-2 шт;
  • паприка мелена 1 ч.л;
  • часник 1 головка;
  • томатна паста 70 гр;
  • цукор 1/2 склянки об'ємом 200 мл;
  • олія рафінована 200 мл;
  • оцет 9 % 100 мл;
  • сіль 50 гр. 

Спосіб приготування 

Моркву, цибулю, яблуко, гіркий та солодкий перці потрібно подрібнити за допомогою м'ясорубки або блендера. 

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Овочі для рецепту. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

В кастрюлю з овочевою масою додаємо сіль, цукор, оцет, рослинну олію, томатну пасту та спеції. 

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Подрібнені овочі. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Все потрібно ретельно перемішати, поставити на вогонь та довести до кипіння. 

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Соус для кабачків. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Кабачки потрібно нарізати брусочками. 

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Кабачки в соусі. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

До соусу додаємо кабачки та доводимо до кипіння. Варимо на середньо вогні, періодично помішуючи, близько однієї години. 

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Кабачки в соусі. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Через 30 хвилин додаємо видавлений через прес часник. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Згідно рецепту салат стерилізувати не потрібно, але ви можете зробити це за бажанням протягом 10-15 хвилин. 

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Готовий салат в банках. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Гарячий салат перекладаємо в сухи стерилізовані банки та закриваємо стерилізованими кришками. Залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт перців та баклажанів у томатній пасті на зиму від прабабусі. 

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