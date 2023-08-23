Кабачки на зиму за популярним рецептом — відео рецепт

Салат на зиму з кабачків “Татарська пісня”
Ну дуже смачний салат з кабачків "Татарська пісня". Багатьом буде знайомий цей рецепт, він вже давно завоював популярність серед господинь.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Абетка рецептів.
Вам знадобиться (вихід 4 б. об'ємом 720 мл):
- кабачки 2 кг;
- болгарський перець 1 шт;
- морква 1 шт;
- цибуля 1 шт;
- яблуко 1 шт;
- гіркий перець стручок 1-2 шт;
- паприка мелена 1 ч.л;
- часник 1 головка;
- томатна паста 70 гр;
- цукор 1/2 склянки об'ємом 200 мл;
- олія рафінована 200 мл;
- оцет 9 % 100 мл;
- сіль 50 гр.
Спосіб приготування
Моркву, цибулю, яблуко, гіркий та солодкий перці потрібно подрібнити за допомогою м'ясорубки або блендера.
В кастрюлю з овочевою масою додаємо сіль, цукор, оцет, рослинну олію, томатну пасту та спеції.
Все потрібно ретельно перемішати, поставити на вогонь та довести до кипіння.
Кабачки потрібно нарізати брусочками.
До соусу додаємо кабачки та доводимо до кипіння. Варимо на середньо вогні, періодично помішуючи, близько однієї години.
Через 30 хвилин додаємо видавлений через прес часник.
Згідно рецепту салат стерилізувати не потрібно, але ви можете зробити це за бажанням протягом 10-15 хвилин.
Гарячий салат перекладаємо в сухи стерилізовані банки та закриваємо стерилізованими кришками. Залишаємо до повного охолодження.
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