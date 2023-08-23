Кабачки на зиму за популярним рецептом — відео рецепт

Салат з кабачків. Фото: Pexels Фото: Freepik

Ну дуже смачний салат з кабачків "Татарська пісня". Багатьом буде знайомий цей рецепт, він вже давно завоював популярність серед господинь.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Абетка рецептів.

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Вам знадобиться (вихід 4 б. об'ємом 720 мл):

кабачки 2 кг;

болгарський перець 1 шт;

морква 1 шт;

цибуля 1 шт;

яблуко 1 шт;

гіркий перець стручок 1-2 шт;

паприка мелена 1 ч.л;

часник 1 головка;

томатна паста 70 гр;

цукор 1/2 склянки об'ємом 200 мл;

олія рафінована 200 мл;

оцет 9 % 100 мл;

сіль 50 гр.

Спосіб приготування

Моркву, цибулю, яблуко, гіркий та солодкий перці потрібно подрібнити за допомогою м'ясорубки або блендера.

Овочі для рецепту. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

В кастрюлю з овочевою масою додаємо сіль, цукор, оцет, рослинну олію, томатну пасту та спеції.

Подрібнені овочі. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Все потрібно ретельно перемішати, поставити на вогонь та довести до кипіння.

Соус для кабачків. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Кабачки потрібно нарізати брусочками.

Кабачки в соусі. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

До соусу додаємо кабачки та доводимо до кипіння. Варимо на середньо вогні, періодично помішуючи, близько однієї години.

Кабачки в соусі. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Через 30 хвилин додаємо видавлений через прес часник.

Готовий салат. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Згідно рецепту салат стерилізувати не потрібно, але ви можете зробити це за бажанням протягом 10-15 хвилин.

Готовий салат в банках. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Гарячий салат перекладаємо в сухи стерилізовані банки та закриваємо стерилізованими кришками. Залишаємо до повного охолодження.

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