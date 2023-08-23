Кабачки на зиму по популярному рецепту — видео рецепт

Салат из кабачков. Фото: Pexels Фото: Freepik

Ну очень вкусный салат из кабачков "Татарская песня". Многим будет знаком этот рецепт, он уже давно завоевал популярность среди хозяек.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Алфавит рецептов.

Читайте также:

Вам понадобится (выход 4 б. объемом 720 мл):

кабачки 2 кг;

болгарский перец 1 шт;

морковь 1 шт;

лук 1 шт;

яблоко 1 шт;

горький перец стручок 1-2 шт;

паприка молотая 1 ч.л;

чеснок 1 головка;

томатная паста 70 гр;

сахар 1/2 стакана объемом 200 мл;

масло рафинированное 200 мл;

уксус 9% 100 мл;

соль 50 гр.

Способ приготовления

Морковь, лук, яблоко, горький и сладкие перцы нужно измельчить с помощью мясорубки или блендера.

Овощи для рецепта. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

В кастрюлю с овощной массой добавляем соль, сахар, уксус, растительное масло, томатную пасту и специи.

Измельченные овощи. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Всё нужно тщательно перемешать, поставить на огонь и довести до кипения.

Соус для кабачков. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Кабачки нужно нарезать брусочками.

Кабачки в соусе. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

К соусу добавляем кабачки и доводим до кипения. Варим на среднем огне, периодически помешивая, около одного часа.

Кабачки в соусе. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Через 30 минут добавляем выдавленный через пресс чеснок.

Готовый салат. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Согласно рецепту салата стерилизовать не нужно, но вы можете сделать это по желанию в течение 10-15 минут.

Готовый салат в банках. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Горячий салат перекладываем в сухие стерилизованные банки и закрываем стерилизованными крышками. Оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте перцев и баклажанов в томатной пасте на зиму от прабабушки.