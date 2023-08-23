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Салат на зиму из кабачков "Татарская песня"

23 августа 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Кабачки на зиму по популярному рецепту — видео рецепт
Салат из кабачков. Фото: Pexels Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Ну очень вкусный салат из кабачков "Татарская песня". Многим будет знаком этот рецепт, он уже давно завоевал популярность среди хозяек.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Алфавит рецептов.

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Вам понадобится (выход 4 б. объемом 720 мл):

  • кабачки 2 кг;
  • болгарский перец 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • лук 1 шт;
  • яблоко 1 шт;
  • горький перец стручок 1-2 шт;
  • паприка молотая 1 ч.л;
  • чеснок 1 головка;
  • томатная паста 70 гр;
  • сахар 1/2 стакана объемом 200 мл;
  • масло рафинированное 200 мл;
  • уксус 9% 100 мл;
  • соль 50 гр.

Способ приготовления

Морковь, лук, яблоко, горький и сладкие перцы нужно измельчить с помощью мясорубки или блендера.

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Овощи для рецепта. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

В кастрюлю с овощной массой добавляем соль, сахар, уксус, растительное масло, томатную пасту и специи.

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Измельченные овощи. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Всё нужно тщательно перемешать, поставить на огонь и довести до кипения.

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Соус для кабачков. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Кабачки нужно нарезать брусочками.

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Кабачки в соусе. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

К соусу добавляем кабачки и доводим до кипения. Варим на среднем огне, периодически помешивая, около одного часа.

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Кабачки в соусе. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Через 30 минут добавляем выдавленный через пресс чеснок.

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Готовый салат. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Согласно рецепту салата стерилизовать не нужно, но вы можете сделать это по желанию в течение 10-15 минут.

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Готовый салат в банках. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Горячий салат перекладываем в сухие стерилизованные банки и закрываем стерилизованными крышками. Оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте перцев и баклажанов в томатной пасте на зиму от прабабушки.

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