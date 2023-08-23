Кабачки на зиму по популярному рецепту — видео рецепт

Салат на зиму из кабачков "Татарская песня"
Ну очень вкусный салат из кабачков "Татарская песня". Многим будет знаком этот рецепт, он уже давно завоевал популярность среди хозяек.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Алфавит рецептов.
Вам понадобится (выход 4 б. объемом 720 мл):
- кабачки 2 кг;
- болгарский перец 1 шт;
- морковь 1 шт;
- лук 1 шт;
- яблоко 1 шт;
- горький перец стручок 1-2 шт;
- паприка молотая 1 ч.л;
- чеснок 1 головка;
- томатная паста 70 гр;
- сахар 1/2 стакана объемом 200 мл;
- масло рафинированное 200 мл;
- уксус 9% 100 мл;
- соль 50 гр.
Способ приготовления
Морковь, лук, яблоко, горький и сладкие перцы нужно измельчить с помощью мясорубки или блендера.
В кастрюлю с овощной массой добавляем соль, сахар, уксус, растительное масло, томатную пасту и специи.
Всё нужно тщательно перемешать, поставить на огонь и довести до кипения.
Кабачки нужно нарезать брусочками.
К соусу добавляем кабачки и доводим до кипения. Варим на среднем огне, периодически помешивая, около одного часа.
Через 30 минут добавляем выдавленный через пресс чеснок.
Согласно рецепту салата стерилизовать не нужно, но вы можете сделать это по желанию в течение 10-15 минут.
Горячий салат перекладываем в сухие стерилизованные банки и закрываем стерилизованными крышками. Оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте перцев и баклажанов в томатной пасте на зиму от прабабушки.