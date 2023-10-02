Что можно закрыть на зиму в октябре-ноябре 2023 — список консервации, рецепты

Хозяйка закрывает консервацию на зиму. Фото: shutterstock.com

Обычно сезон консервации начинается в начале лета и ко второму месяцу осени завершается. Однако, если вы не успели наполнить свои амбары и погреба зимними закрутками, в октябре-ноябре еще есть время. Более того, есть продукты, которые можно закрыть исключительно в эти месяцы.

Новини.LIVE рассказывает, что можно консервировать на зиму в конце осени, а также делится проверенными и вкусными рецептами.

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1. Грибы

Именно октябрь считается началом сезона "тихой охоты", когда украинские леса дарят белые и польские грибы, лисички, маслята, рыжики.

Поэтому хозяйки активно консервируют этот продукт, чтобы смаковать им зимой и украшать любое застолье.

Грибы можно засаливать и мариновать. Опытные кулинары советуют попробовать замариновать грибы на зиму со специями: гвоздика, мускатный орех, корица, душистый перец и лавровый лист.

Мы предлагаем карпатский рецепт маринованных белых грибов на зиму.

Также можно мариновать шампиньоны, которые всегда продаются на рынке или в супермаркете и стоят гораздо дешевле лесных грибов.

Грибы можно закрывать на зиму не только как отдельный продукт, но и делать вкусные закуски. К примеру, мы уже писали рецепт вкусного салата из шампиньонов, а также овощной салат с перцем и лесными грибами.

Консервация грибов на зиму. Фото: shutterstock.com

2. Лук, чеснок и острый перец

Следует закрыть на зиму маринованный чеснок, острый перец или даже замариновать лук. Эти продукты можно между собой совмещать и закрывать ассорти. Такие пикантные закуски способны украсить любое мясное, овощное блюдо или гарнир.

Кстати предлагаем попробовать приготовить несколько баночек жареного перца с чесноком на зиму. Такая вкусная консервация быстро готовится и не нуждается в стерилизации.

3. Капуста

Конечно же, октябрь-ноябрь — время, когда хозяйки засаливают, квасят, маринуют капусту, делают вкусные салаты из овощей и закуски.

Итак, Новини.LIVE предлагает следующие рецепты приготовления самой вкусной консервации:

Квашеная капуста на зиму. Фото: depositphotos.com

4. Яблоки и калина

Некоторые зимние сорта яблок приносят плоды именно в конце сентября. Да и на прилавках магазинов сейчас можно встретить множество разных сортов этого фрукта, еще и по демократичным ценам.

Из яблок можно делать не только компоты, варенье или джемы. Очень вкусными получаются квашеные яблоки.

Из калины также можно делать разные настойки, компоты и даже варенье. Такая консервация будет особенно полезна во время холодов.

Консервация на зиму. Фото: google.com

5. Баклажаны и кабачки

В октябре и ноябре есть время закрыть на зиму вкусную консервацию из баклажанов или кабачков.

Очень давняя и вкусная украинская закуска на зиму — салат из баклажанов и свеклы. Его можно есть как отдельное блюдо или добавлять в рагу или суп. Также вкусной получается кисло-сладкая икра из баклажанов и помидоров или икра из запеченных баклажанов.

Еще один интересный рецепт — жареные баклажаны закатанные в банку на зиму. Один из интересных рецептов для тех, кто любит пикантность и остроту — маринованные баклажаны с чесноком. Блюдо даже немного напоминает по вкусу маринованные грибочки.

Что ж, рецептов консервации из кабачков у нас тоже достаточно, поэтому предлагаем приготовить:

Консервация на зиму. Фото: shutterstock.com

6. Овощные заправки, пасты и аджика

Универсальная консервация на зиму — овощная закрутка, аджика или заправка. Ее можно намазывать на хлеб, делать салаты, добавлять в кашу, тушеное мясо, супы и т.д.

Палочка-выручалочка для хозяек — заправка для борща. Хорошо сочетаться с любым блюдом будет домашняя аджика.

7. Перец и помидоры

Болгарский перец — вкусный и полезный овощ, который также можно законсервировать. Что касается помидоров, сейчас они стоят достаточно дорого, но если вы очень любите такой овощ и хотите закрыть маринованные помидоры на зиму, то еще не поздно.

Вкусной заготовкой будут и помидоры по-корейски. Такая заготовка получается кисло-сладкой с пикантной остринкой.

Также мы говорили о том, как вкусно приготовить помидоры с виноградом на зиму. Особенностью есть очень вкусный рассол, который можно будет просто пить. Обязательно попытайтесь приготовить такую консервацию.

Консервация на зиму. Фото: google.com

8. Фасоль и свекла

Фасоль с томатами и овощами на зиму — отличный вариант консервации не только для вегетарианцев, но и для тех, кто просто любит бобовые. Это уже фактически готовое блюдо, которое нужно только открыть, разогреть и подать на стол!

Из свеклы можно сделать цукаты, варенье, заправку, икру, замариновать овощи. Тем более в магазинах стоит она очень дешево.

Так, к примеру, известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делился интересной закуской из маринованной свеклы. Такая свекла может быть также как отдельным блюдом, а может дополнять ваши кулинарные шедевры. Предлагаем посмотреть видео рецепта по ссылке.

Консервированная фасоль с овощами на зиму. Фото: google.com

9. Тыква

Маринованная тыква на зиму — необычная консервация, которую вполне можно сделать в октябре и ноябре — на прилавках магазинов большой выбор данной культуры. Также из тыквы делают икру и разнообразные салаты.

Можно делать сладкие закрутки из тыквы. К примеру, в интернете можно найти интересный рецепт, как превратить тыкву в манго. Предлагаем посмотреть видео:

Также можно сделать невероятно вкусный и полезный сок из тыквы на зиму.

11. Виноград

Из винограда можно готовить не только соки, компоты, варенье, настойки и вино. Многие кулинары консервируют виноград под оливки. Выходит очень интересно и вкусно. Одним из таких рецептов делился шеф-повар Евгений Клопотенко:

10. Орехи

Орехи также доступный продукт для консервации, который вполне можно использовать. К примеру, ореховое варенье — это не только вкусно и полезно, но и очень просто даже для тех, кто никогда ничего не консервировал. Кроме того, можно делать домашнюю ореховую пасту.

Напомним, мы писали, когда квасить капусту в октябре 2023 года по лунному календарю.

Также предлагаем ознакомиться с лунным календарем дел на октябрь, который расскажет, какие дни будут самыми удачными во второй месяц осени.