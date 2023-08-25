Салат з капусти "осінній" на зиму — відео рецепт

Салат з капусти. Фото: YouTube @olga_salkay

Рецепт дуже смачного салату з капусти. Салат за цим рецептом виходить дуже ароматним та ніжним. Підійде навіть для приготування борщу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

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Вам знадобиться:

капуста 4 кг;

морква 2 кг;

цибуля 1 кг;

болгарський перець 1 кг;

сіль 200 г;

оцет 250 г;

цукор 100 г;

олія 600 г;

лавровий лист;

чорний перець горошок.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати всі овочі, капусту нашинкувати, моркву натерти, цибулю та болгарський перець порізати соломкою.

Овочі для салату. Фото: YouTube @olga_salkay

На дно каструлі кладемо лаврове листя та додаємо рослинну олію, доводимо до кипіння.

Рослинна олія та лаврове листя. Фото: YouTube @olga_salkay

В окремій посудині потрібно з'єднати капусту, моркву, перець та цибулю. Додаємо сіль, цукор, оцет, перець. Все ретельно перемішати.

Капуста та морква. Фото: YouTube @olga_salkay

Потім додаємо гарячу олію.

Капуста, морква, цибуля та перець. Фото: YouTube @olga_salkay

Все ретельно перемішати та додати ще лавровий лист.

Овочі та спеції. Фото: YouTube @olga_salkay

Салат потрібно залишити постояти на 4-5 годин.

Суміш для салату. Фото: YouTube @olga_salkay

Також можна залишити на ніч та продовжити готувати зранку.

Салат в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Після того як салат постояв та пустив сік, можна розкладати його по банках.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі потрібно банки з салатом простерилізувати.

Готовий салат з капусти. Фото: YouTube @olga_salkay

З моменту закипання банки потрібно стерилізувати протягом 30 хвилин.

Далі закатуємо салат простирилізованими кришками та залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про рецепт від української господині капусти на зиму із смачним соусом. Такий рецепт капусти на зиму не лише простий, а й дуже незвичайний. Обов'язково спробуйте зробити таку заготовку на зиму, ви не пошкодуєте.