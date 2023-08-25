Салат з капусти "осінній" на зиму — відео рецепт

Неймовірно смачний салат з капусти на зиму від закарпатської господині
Рецепт дуже смачного салату з капусти. Салат за цим рецептом виходить дуже ароматним та ніжним. Підійде навіть для приготування борщу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.
Вам знадобиться:
- капуста 4 кг;
- морква 2 кг;
- цибуля 1 кг;
- болгарський перець 1 кг;
- сіль 200 г;
- оцет 250 г;
- цукор 100 г;
- олія 600 г;
- лавровий лист;
- чорний перець горошок.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно підготувати всі овочі, капусту нашинкувати, моркву натерти, цибулю та болгарський перець порізати соломкою.
На дно каструлі кладемо лаврове листя та додаємо рослинну олію, доводимо до кипіння.
В окремій посудині потрібно з'єднати капусту, моркву, перець та цибулю. Додаємо сіль, цукор, оцет, перець. Все ретельно перемішати.
Потім додаємо гарячу олію.
Все ретельно перемішати та додати ще лавровий лист.
Салат потрібно залишити постояти на 4-5 годин.
Також можна залишити на ніч та продовжити готувати зранку.
Після того як салат постояв та пустив сік, можна розкладати його по банках.
Далі потрібно банки з салатом простерилізувати.
З моменту закипання банки потрібно стерилізувати протягом 30 хвилин.
Далі закатуємо салат простирилізованими кришками та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про рецепт від української господині капусти на зиму із смачним соусом. Такий рецепт капусти на зиму не лише простий, а й дуже незвичайний. Обов'язково спробуйте зробити таку заготовку на зиму, ви не пошкодуєте.