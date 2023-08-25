Салат из капусты "осенний" на зиму — видео рецепт

Салат из капусты. Фото: YouTube @olga_salkay

Рецепт вкуснейшего салата из капусты. Салат по этому рецепту получается очень ароматным и нежным. Подойдет даже для приготовления борща.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

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Вам понадобится:

капуста 4 кг;

морковь 2 кг;

лук 1 кг;

болгарский перец 1 кг;

соль 200 г;

уксус 250 г;

сахар 100 г;

масло 600 г;

лавровый лист;

черный перец горошек.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить все овощи, капусту нашинковать, морковь натереть, лук и болгарский перец порезать соломкой.

Овощи для салата. Фото: YouTube @olga_salkay

На дно кастрюли кладем лавровые листья и добавляем растительное масло, доводим до кипения.

Растительное масло и лавровые листья. Фото: YouTube @olga_salkay

В отдельной посуде нужно соединить капусту, морковь, перец и лук. Добавляем соль, сахар, уксус и перец. Все тщательно перемешать.

Капуста и морковь. Фото: YouTube @olga_salkay

Затем добавляем горячее масло.

Капуста, морковь, лук и перец. Фото: YouTube @olga_salkay

Все тщательно перемешать и добавить еще лавровый лист.

Овощи и специи. Фото: YouTube @olga_salkay

Салат нужно оставить постоять на 4-5 часов.

Смесь для салата. Фото: YouTube @olga_salkay

Также можно оставить на ночь и продолжить утром.

Салат в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

После того, как салат постоял и пустил сок, можно раскладывать его по банкам.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @olga_salkay

Далее нужно банки с салатом простерилизовать.

Готовый салат из капусты. Фото: YouTube @olga_salkay

С момента закипания банки следует стерилизовать в течение 30 минут.

Далее закатываем салат простерилизованными крышками и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте от украинской хозяйки капусты на зиму с вкусным соусом. Такой рецепт капусты на зиму не только прост, но очень необычен. Обязательно попытайтесь сделать такую заготовку на зиму, вы не пожалеете.