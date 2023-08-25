Салат из капусты "осенний" на зиму — видео рецепт

Невероятно вкусный салат из капусты на зиму от закарпатской хозяйки
Рецепт вкуснейшего салата из капусты. Салат по этому рецепту получается очень ароматным и нежным. Подойдет даже для приготовления борща.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.
Вам понадобится:
- капуста 4 кг;
- морковь 2 кг;
- лук 1 кг;
- болгарский перец 1 кг;
- соль 200 г;
- уксус 250 г;
- сахар 100 г;
- масло 600 г;
- лавровый лист;
- черный перец горошек.
Способ приготовления
Сначала нужно подготовить все овощи, капусту нашинковать, морковь натереть, лук и болгарский перец порезать соломкой.
На дно кастрюли кладем лавровые листья и добавляем растительное масло, доводим до кипения.
В отдельной посуде нужно соединить капусту, морковь, перец и лук. Добавляем соль, сахар, уксус и перец. Все тщательно перемешать.
Затем добавляем горячее масло.
Все тщательно перемешать и добавить еще лавровый лист.
Салат нужно оставить постоять на 4-5 часов.
Также можно оставить на ночь и продолжить утром.
После того, как салат постоял и пустил сок, можно раскладывать его по банкам.
Далее нужно банки с салатом простерилизовать.
С момента закипания банки следует стерилизовать в течение 30 минут.
Далее закатываем салат простерилизованными крышками и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте от украинской хозяйки капусты на зиму с вкусным соусом. Такой рецепт капусты на зиму не только прост, но очень необычен. Обязательно попытайтесь сделать такую заготовку на зиму, вы не пожалеете.