Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Невероятно вкусный салат из капусты на зиму от закарпатской хозяйки arrow

Невероятно вкусный салат из капусты на зиму от закарпатской хозяйки

25 августа 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат из капусты "осенний" на зиму — видео рецепт
Салат из капусты. Фото: YouTube @olga_salkay
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт вкуснейшего салата из капусты. Салат по этому рецепту получается очень ароматным и нежным. Подойдет даже для приготовления борща.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста 4 кг;
  • морковь 2 кг;
  • лук 1 кг;
  • болгарский перец 1 кг;
  • соль 200 г;
  • уксус 250 г;
  • сахар 100 г;
  • масло 600 г;
  • лавровый лист;
  • черный перец горошек.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить все овощи, капусту нашинковать, морковь натереть, лук и болгарский перец порезать соломкой.

null
Овощи для салата. Фото: YouTube @olga_salkay

На дно кастрюли кладем лавровые листья и добавляем растительное масло, доводим до кипения.

null
Растительное масло и лавровые листья. Фото: YouTube @olga_salkay

В отдельной посуде нужно соединить капусту, морковь, перец и лук. Добавляем соль, сахар, уксус и перец. Все тщательно перемешать.

null
Капуста и морковь. Фото: YouTube @olga_salkay

Затем добавляем горячее масло.

null
Капуста, морковь, лук и перец. Фото: YouTube @olga_salkay

Все тщательно перемешать и добавить еще лавровый лист.

null
Овощи и специи. Фото: YouTube @olga_salkay

Салат нужно оставить постоять на 4-5 часов.

null
Смесь для салата. Фото: YouTube @olga_salkay

Также можно оставить на ночь и продолжить утром.

null
Салат в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

После того, как салат постоял и пустил сок, можно раскладывать его по банкам.

null
Стерилизация банок. Фото: YouTube @olga_salkay

Далее нужно банки с салатом простерилизовать.

null
Готовый салат из капусты. Фото: YouTube @olga_salkay

С момента закипания банки следует стерилизовать в течение 30 минут.

Далее закатываем салат простерилизованными крышками и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте от украинской хозяйки капусты на зиму с вкусным соусом. Такой рецепт капусты на зиму не только прост, но очень необычен. Обязательно попытайтесь сделать такую заготовку на зиму, вы не пожалеете.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости на 24 августа: День Независимости Украины и пакет помощи от Германии

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз