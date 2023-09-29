Супер заготівля на зиму з капусти — відео рецепт

Свіжа капуста. Фото: Freepik

Така заготівля на зиму справжня знахідка, оскільки капуста кваситься цілими листями. Такі листочки можна буде використовувати для приготування голубців.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться:

капуста 3 шт вага 4,200;

вода 1 літр;

сіль 1 ст,л чуть з верхом.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно вирізати серединку капусти, це потрібно зробити досить глибоко.

Три голівки капусти. Фото: YouTube @hospodynya

Далі капусту необхідно пропарити, для цього потрібно закип'ятити воду та помістити в окріп капусту. Накриваємо кришкою.

Середина капусти. Фото: YouTube @hospodynya

Потім, коли капуста пропарилась починаємо знімати по одному листочку. Так робимо зі всієї капустою.

Капуста в воді. Фото: YouTube @hospodynya

Коли всі капустяні листи зняті, залишаємо їх для охолодження.

Листя капусти. Фото: YouTube @hospodynya

Кожний капустяний лист потрібно розрізати навпіл.

Далі складаємо листя в тарілку. Коли всі листя порізані, починаємо їх складати в банку, при цьому кожний лист, або одразу декілька потрібно закручувати в рулетик.

Листя капусти. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер будемо готувати розсіл. На один літр водни знадобиться одна столова ложка солі, воду потрібно трохи підігріти та розчинити в ній сіль.

Листя капусти. Фото: YouTube @hospodynya

Цим розсолом заливаємо капустяні листочки в банці.

Рулет з листя капусти. Фото: YouTube @hospodynya

Накриваємо банку кришкою, повністю закривати банку не потрібно.

Банка з капустою. Фото: YouTube @hospodynya

Залишаємо банку при кімнатній температурі на 3-5 днів, кожного дня потрібно буде трохи натискати ложкою на листя, щоб всі бульбашки рівномірно виходили.

Приготування розсолу. Фото: YouTube @hospodynya

Потім через 3-5 днів закриваємо банку кришкою та ставиом для зберігання в холодильник чи прохолодне місце.

Капуста в розсолі. Фото: YouTube @hospodynya

Така капуста буде довго зберігатися.

Банка за капустою. Фото: YouTube @hospodynya

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.