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Квашені капустяні листочки на зиму для голубців від сільської господині

29 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Супер заготівля на зиму з капусти — відео рецепт
Свіжа капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така заготівля на зиму справжня знахідка, оскільки капуста кваситься цілими листями. Такі листочки можна буде використовувати для приготування голубців. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня

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Вам знадобиться: 

  • капуста 3 шт вага  4,200;
  • вода 1 літр;
  • сіль 1 ст,л чуть з верхом. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно вирізати серединку капусти, це потрібно зробити досить глибоко. 

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Три голівки капусти. Фото: YouTube @hospodynya

Далі капусту необхідно пропарити, для цього потрібно закип'ятити воду та помістити в окріп капусту. Накриваємо кришкою. 

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Середина капусти. Фото: YouTube @hospodynya

Потім, коли капуста пропарилась починаємо знімати по одному листочку. Так робимо зі всієї капустою. 

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Капуста в воді. Фото: YouTube @hospodynya

Коли всі капустяні листи зняті, залишаємо їх для охолодження.

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Листя капусти. Фото: YouTube @hospodynya

Кожний капустяний лист потрібно розрізати навпіл. 

Далі складаємо листя в тарілку. Коли всі листя порізані, починаємо їх складати в банку, при цьому кожний лист, або одразу декілька потрібно закручувати в рулетик. 

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Листя капусти. Фото: YouTube @hospodynya

Тепер будемо готувати розсіл. На один літр водни знадобиться одна столова ложка солі, воду потрібно трохи підігріти та розчинити в ній сіль. 

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Листя капусти. Фото: YouTube @hospodynya

Цим розсолом заливаємо капустяні листочки в банці. 

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Рулет з листя капусти. Фото: YouTube @hospodynya

Накриваємо банку кришкою, повністю закривати банку не потрібно.

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Банка з капустою. Фото: YouTube @hospodynya

Залишаємо банку при кімнатній температурі на 3-5 днів, кожного дня потрібно буде трохи натискати ложкою на листя, щоб всі бульбашки рівномірно виходили. 

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Приготування розсолу. Фото: YouTube @hospodynya

Потім через 3-5 днів закриваємо банку кришкою та ставиом для зберігання в холодильник чи прохолодне місце. 

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Капуста в розсолі. Фото: YouTube @hospodynya

Така капуста буде довго зберігатися. 

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Банка за капустою. Фото: YouTube @hospodynya

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.

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