Супер заготівля на зиму з капусти — відео рецепт

Квашені капустяні листочки на зиму для голубців від сільської господині
Така заготівля на зиму справжня знахідка, оскільки капуста кваситься цілими листями. Такі листочки можна буде використовувати для приготування голубців.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- капуста 3 шт вага 4,200;
- вода 1 літр;
- сіль 1 ст,л чуть з верхом.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно вирізати серединку капусти, це потрібно зробити досить глибоко.
Далі капусту необхідно пропарити, для цього потрібно закип'ятити воду та помістити в окріп капусту. Накриваємо кришкою.
Потім, коли капуста пропарилась починаємо знімати по одному листочку. Так робимо зі всієї капустою.
Коли всі капустяні листи зняті, залишаємо їх для охолодження.
Кожний капустяний лист потрібно розрізати навпіл.
Далі складаємо листя в тарілку. Коли всі листя порізані, починаємо їх складати в банку, при цьому кожний лист, або одразу декілька потрібно закручувати в рулетик.
Тепер будемо готувати розсіл. На один літр водни знадобиться одна столова ложка солі, воду потрібно трохи підігріти та розчинити в ній сіль.
Цим розсолом заливаємо капустяні листочки в банці.
Накриваємо банку кришкою, повністю закривати банку не потрібно.
Залишаємо банку при кімнатній температурі на 3-5 днів, кожного дня потрібно буде трохи натискати ложкою на листя, щоб всі бульбашки рівномірно виходили.
Потім через 3-5 днів закриваємо банку кришкою та ставиом для зберігання в холодильник чи прохолодне місце.
Така капуста буде довго зберігатися.
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