Супер заготовка на зиму из капусты — видео рецепт

Свежая капуста. Фото: Freepik

Такая заготовка на зиму настоящая находка, поскольку капуста квасится целыми листьями. Такие листики можно будет использовать для приготовления голубцов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

капуста 3 шт вес 4,200;

вода 1 литр;

соль 1 ст,л чуть с верхом.

Способ приготовления

Сначала нужно вырезать серединку капусты, это нужно сделать достаточно глубоко.

Три головки капусты. Фото: YouTube @hospodynya

Далее капусту необходимо пропарить, для этого нужно вскипятить воду и поместить в кипяток капусту. Накрываем крышкой.

Середина капусты. Фото: YouTube @hospodynya

Потом, когда капуста пропарилась, начинаем снимать по одному листочку. Так поступаем со всей капустой.

Капуста в воде. Фото: YouTube @hospodynya

Когда все капустные листья сняты, оставляем их для охлаждения.

Листья капусты. Фото: YouTube @hospodynya

Каждый капустный лист нужно разрезать пополам.

Далее складываем листья в тарелку. Когда все листья изрезаны, начинаем их складывать в банку, при этом каждый лист, или сразу несколько, нужно закручивать в рулетик.

Листья капусты. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь будем готовить рассол. На один литр водорода понадобится одна столовая ложка соли, воду нужно немного подогреть и растворить в ней соль.

Листья капусты. Фото: YouTube @hospodynya

Этим рассолом заливаем капустные листики в банке.

Рулет с листьями капусты. Фото: YouTube @hospodynya

Накрываем банку крышкой, полностью закрывать банку не нужно.

Банка с капустой. Фото: YouTube @hospodynya

Оставляем банку при комнатной температуре на 3-5 дней, каждый день нужно будет немного нажимать ложкой на листья, чтобы все пузырьки равномерно получались.

Приготовление рассола. Фото: YouTube @hospodynya

Затем через 3-5 дней закрываем банку крышкой и ставом для хранения в холодильник или прохладное место.

Капуста в рассоле. Фото: YouTube @hospodynya

Такая капуста будет долго храниться.

Банка за капустой. Фото: YouTube @hospodynya

Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.