Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Квашеные капустные листики на зиму для голубцов от сельской хозяйки arrow

Квашеные капустные листики на зиму для голубцов от сельской хозяйки

29 сентября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Супер заготовка на зиму из капусты — видео рецепт
Свежая капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая заготовка на зиму настоящая находка, поскольку капуста квасится целыми листьями. Такие листики можно будет использовать для приготовления голубцов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста 3 шт вес 4,200;
  • вода 1 литр;
  • соль 1 ст,л чуть с верхом.

Способ приготовления

Сначала нужно вырезать серединку капусты, это нужно сделать достаточно глубоко.

null
Три головки капусты. Фото: YouTube @hospodynya

Далее капусту необходимо пропарить, для этого нужно вскипятить воду и поместить в кипяток капусту. Накрываем крышкой.

null
Середина капусты. Фото: YouTube @hospodynya

Потом, когда капуста пропарилась, начинаем снимать по одному листочку. Так поступаем со всей капустой.

null
Капуста в воде. Фото: YouTube @hospodynya

Когда все капустные листья сняты, оставляем их для охлаждения.

null
Листья капусты. Фото: YouTube @hospodynya

Каждый капустный лист нужно разрезать пополам.

Далее складываем листья в тарелку. Когда все листья изрезаны, начинаем их складывать в банку, при этом каждый лист, или сразу несколько, нужно закручивать в рулетик.

null
Листья капусты. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь будем готовить рассол. На один литр водорода понадобится одна столовая ложка соли, воду нужно немного подогреть и растворить в ней соль.

null
Листья капусты. Фото: YouTube @hospodynya

Этим рассолом заливаем капустные листики в банке.

null
Рулет с листьями капусты. Фото: YouTube @hospodynya

Накрываем банку крышкой, полностью закрывать банку не нужно.

null
Банка с капустой. Фото: YouTube @hospodynya

Оставляем банку при комнатной температуре на 3-5 дней, каждый день нужно будет немного нажимать ложкой на листья, чтобы все пузырьки равномерно получались.

null
Приготовление рассола. Фото: YouTube @hospodynya

Затем через 3-5 дней закрываем банку крышкой и ставом для хранения в холодильник или прохладное место.

null
Капуста в рассоле. Фото: YouTube @hospodynya

Такая капуста будет долго храниться.

null
Банка за капустой. Фото: YouTube @hospodynya

Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Политический шаг или медийный ляп: что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз