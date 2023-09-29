Супер заготовка на зиму из капусты — видео рецепт

Квашеные капустные листики на зиму для голубцов от сельской хозяйки
Такая заготовка на зиму настоящая находка, поскольку капуста квасится целыми листьями. Такие листики можно будет использовать для приготовления голубцов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- капуста 3 шт вес 4,200;
- вода 1 литр;
- соль 1 ст,л чуть с верхом.
Способ приготовления
Сначала нужно вырезать серединку капусты, это нужно сделать достаточно глубоко.
Далее капусту необходимо пропарить, для этого нужно вскипятить воду и поместить в кипяток капусту. Накрываем крышкой.
Потом, когда капуста пропарилась, начинаем снимать по одному листочку. Так поступаем со всей капустой.
Когда все капустные листья сняты, оставляем их для охлаждения.
Каждый капустный лист нужно разрезать пополам.
Далее складываем листья в тарелку. Когда все листья изрезаны, начинаем их складывать в банку, при этом каждый лист, или сразу несколько, нужно закручивать в рулетик.
Теперь будем готовить рассол. На один литр водорода понадобится одна столовая ложка соли, воду нужно немного подогреть и растворить в ней соль.
Этим рассолом заливаем капустные листики в банке.
Накрываем банку крышкой, полностью закрывать банку не нужно.
Оставляем банку при комнатной температуре на 3-5 дней, каждый день нужно будет немного нажимать ложкой на листья, чтобы все пузырьки равномерно получались.
Затем через 3-5 дней закрываем банку крышкой и ставом для хранения в холодильник или прохладное место.
Такая капуста будет долго храниться.
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