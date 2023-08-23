Баклажани з помідорами на зиму — відео рецепт

Закуска з баклажанів. Фото: Freepik

Мариновані баклажани з помідорами готуються дуже просто і швидко, а на смак виходять, як ікра на зиму. Така кисло-солодка заготовка з баклажанів — це чудова закуска або намазка на хліб, обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто і доступно.

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Вам знадобиться:

баклажан 1.2 кг;

﻿цибуля 2 шт.;

﻿помідори 1 кг;

﻿часник 1 головка;

перець солодкий 3 шт.;

﻿олія для смаження;

﻿оцет 1 ст.л.;

﻿сіль за смаком;

﻿цукор 3 ст.л.

Спосіб приготування

Один кілограм помідорів потрібно пропустити через м'ясорубку. Томати будуть використовуватися, як соус для баклажанів.

Подрібнені помідори. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Очищуємо болгарський перець, також пропускаємо через м'ясорубку. Перці та помідори потрібно разом протушкувати протягом 30 хвилин. Це потрібно для того, щоб випарувався зайвий сік.

Солодкий перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім нарізаємо цибулю та обсмажуємо на невеликій кількості олії до золотистого кольору.

Ріпчаста цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Баклажани потрібно помити та нарізати кубиками.

Баклажани кубиками. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Їх потрібно обсмажити на пательні майже без додавання олії.

Баклажани на пательні. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Баклажани додаємо до помідорів та перців. Потім додаємо смажену цибулю.

Баклажани в томатному соусі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До цієї маси потрібно додати цукор та сіль.

Тушковані баклажани в томатному соусі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все ретельно перемішати та тушкувати ще протягом 30 хвилин.

Баклажанова закуска. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат з баклажанів розкладаємо по чистих стерилізованих банках, щільно закручуємо та відправляємо зберігатися.

Баклажанова закуска. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Така закрутка буде добре зберігатися протягом всієї зими.

Раніше ми писали про сучасний рецепт з Карпат баклажанів на зиму. Ідеальна пікантна баклажанова закуска на буденний чи святковий стіл.