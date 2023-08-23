Баклажани з помідорами на зиму — відео рецепт

Чудовий рецепт з баклажанів та помідорів на зиму від досвідченої господині
Мариновані баклажани з помідорами готуються дуже просто і швидко, а на смак виходять, як ікра на зиму. Така кисло-солодка заготовка з баклажанів — це чудова закуска або намазка на хліб, обов'язково спробуйте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто і доступно.
Вам знадобиться:
- баклажан 1.2 кг;
- цибуля 2 шт.;
- помідори 1 кг;
- часник 1 головка;
- перець солодкий 3 шт.;
- олія для смаження;
- оцет 1 ст.л.;
- сіль за смаком;
- цукор 3 ст.л.
Спосіб приготування
Один кілограм помідорів потрібно пропустити через м'ясорубку. Томати будуть використовуватися, як соус для баклажанів.
Очищуємо болгарський перець, також пропускаємо через м'ясорубку. Перці та помідори потрібно разом протушкувати протягом 30 хвилин. Це потрібно для того, щоб випарувався зайвий сік.
Потім нарізаємо цибулю та обсмажуємо на невеликій кількості олії до золотистого кольору.
Баклажани потрібно помити та нарізати кубиками.
Їх потрібно обсмажити на пательні майже без додавання олії.
Баклажани додаємо до помідорів та перців. Потім додаємо смажену цибулю.
До цієї маси потрібно додати цукор та сіль.
Все ретельно перемішати та тушкувати ще протягом 30 хвилин.
Салат з баклажанів розкладаємо по чистих стерилізованих банках, щільно закручуємо та відправляємо зберігатися.
Така закрутка буде добре зберігатися протягом всієї зими.
Раніше ми писали про сучасний рецепт з Карпат баклажанів на зиму. Ідеальна пікантна баклажанова закуска на буденний чи святковий стіл.