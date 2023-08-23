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Чудовий рецепт з баклажанів та помідорів на зиму від досвідченої господині

23 серпня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Баклажани з помідорами на зиму — відео рецепт
Закуска з баклажанів. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Мариновані баклажани з помідорами готуються дуже просто і швидко, а на смак виходять, як ікра на зиму. Така кисло-солодка заготовка з баклажанів — це чудова закуска або намазка на хліб, обов'язково спробуйте.  

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто і доступно

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Вам знадобиться: 

  • баклажан 1.2 кг;
  • ﻿цибуля 2 шт.;
  • ﻿помідори 1 кг;
  • ﻿часник 1 головка;
  • перець солодкий 3 шт.;
  • ﻿олія для смаження;
  • ﻿оцет 1 ст.л.;
  • ﻿сіль за смаком;
  • ﻿цукор 3 ст.л.

Спосіб приготування 

Один кілограм помідорів потрібно пропустити через м'ясорубку. Томати будуть використовуватися, як соус для баклажанів. 

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Подрібнені помідори. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Очищуємо болгарський перець, також пропускаємо через м'ясорубку. Перці та помідори потрібно разом протушкувати протягом 30 хвилин. Це потрібно для того, щоб випарувався зайвий сік. 

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Солодкий перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім нарізаємо цибулю та обсмажуємо на невеликій кількості олії до золотистого кольору. 

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Ріпчаста цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Баклажани потрібно помити та нарізати кубиками.

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Баклажани кубиками. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Їх потрібно обсмажити на пательні майже без додавання олії. 

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Баклажани на пательні. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Баклажани додаємо до помідорів та перців. Потім додаємо смажену цибулю. 

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Баклажани в томатному соусі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До цієї маси потрібно додати цукор та сіль.

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Тушковані баклажани в томатному соусі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все ретельно перемішати та тушкувати ще протягом 30 хвилин. 

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Баклажанова закуска. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат з баклажанів розкладаємо по чистих стерилізованих банках, щільно закручуємо та відправляємо зберігатися.

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Баклажанова закуска. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Така закрутка буде добре зберігатися протягом всієї зими.

Раніше ми писали про сучасний рецепт з Карпат баклажанів на зиму. Ідеальна пікантна баклажанова закуска на буденний чи святковий стіл.  

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