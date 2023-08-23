Баклажаны с помидорами на зиму — видео рецепт

Отличный рецепт из баклажанов и помидоров на зиму от опытной хозяйки
Маринованные баклажаны с помидорами готовятся очень просто и быстро, а по вкусу получаются, как икра на зиму. Такая кисло-сладкая заготовка из баклажанов — это отличная закуска или намазка на хлеб, обязательно попробуйте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно.
Вам понадобится:
- баклажан 1.2 кг;
- лук 2 шт.;
- помидоры 1 кг;
- чеснок 1 головка;
- перец сладкий 3 шт.;
- масло для жарки;
- уксус 1 ст.л.;
- соль по вкусу;
- сахар 3 ст.л.
Способ приготовления
Один килограмм помидоров нужно пропустить через мясорубку. Томаты будут использоваться как соус для баклажанов.
Очищаем болгарский перец, также пропускаем через мясорубку. Перцы и помидоры нужно вместе протушить в течение 30 минут. Это нужно для того, чтобы испарился лишний сок.
Затем нарезаем лук и обжариваем на небольшом количестве масла до золотистого цвета.
Баклажаны нужно помыть и нарезать кубиками.
Их нужно обжарить на сковороде почти без добавления растительного масла.
Баклажаны добавляем к помидорам и перцам. Затем добавляем жареный лук.
К этой массе следует добавить сахар и соль.
Все тщательно перемешать и тушить в течение 30 минут.
Салат из баклажанов раскладываем по чистым стерилизованным банкам, плотно закручиваем и отправляем на хранение.
Такая закрутка будет хорошо храниться на протяжении всей зимы.
Раньше мы писали о современном рецепте из Карпат баклажанов на зиму. Идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.