Баклажаны с помидорами на зиму — видео рецепт

Закуска из баклажанов. Фото: Freepik

Маринованные баклажаны с помидорами готовятся очень просто и быстро, а по вкусу получаются, как икра на зиму. Такая кисло-сладкая заготовка из баклажанов — это отличная закуска или намазка на хлеб, обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно.

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Вам понадобится:

баклажан 1.2 кг;

﻿лук 2 шт.;

﻿помидоры 1 кг;

﻿чеснок 1 головка;

перец сладкий 3 шт.;

﻿масло для жарки;

﻿уксус 1 ст.л.;

﻿соль по вкусу;

﻿сахар 3 ст.л.

Способ приготовления

Один килограмм помидоров нужно пропустить через мясорубку. Томаты будут использоваться как соус для баклажанов.

Размельченные помидоры. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Очищаем болгарский перец, также пропускаем через мясорубку. Перцы и помидоры нужно вместе протушить в течение 30 минут. Это нужно для того, чтобы испарился лишний сок.

Сладкий перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем нарезаем лук и обжариваем на небольшом количестве масла до золотистого цвета.

Репчатый лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Баклажаны нужно помыть и нарезать кубиками.

Баклажаны кубиками. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Их нужно обжарить на сковороде почти без добавления растительного масла.

Баклажаны на сковороде. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Баклажаны добавляем к помидорам и перцам. Затем добавляем жареный лук.

Баклажаны в томатном соусе. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К этой массе следует добавить сахар и соль.

Тушеные баклажаны в томатном соусе. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все тщательно перемешать и тушить в течение 30 минут.

Баклажанная закуска. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат из баклажанов раскладываем по чистым стерилизованным банкам, плотно закручиваем и отправляем на хранение.

Баклажанная закуска. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такая закрутка будет хорошо храниться на протяжении всей зимы.

Раньше мы писали о современном рецепте из Карпат баклажанов на зиму. Идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.