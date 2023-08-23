Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Отличный рецепт из баклажанов и помидоров на зиму от опытной хозяйки arrow

Отличный рецепт из баклажанов и помидоров на зиму от опытной хозяйки

23 августа 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Баклажаны с помидорами на зиму — видео рецепт
Закуска из баклажанов. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Маринованные баклажаны с помидорами готовятся очень просто и быстро, а по вкусу получаются, как икра на зиму. Такая кисло-сладкая заготовка из баклажанов — это отличная закуска или намазка на хлеб, обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • баклажан 1.2 кг;
  • ﻿лук 2 шт.;
  • ﻿помидоры 1 кг;
  • ﻿чеснок 1 головка;
  • перец сладкий 3 шт.;
  • ﻿масло для жарки;
  • ﻿уксус 1 ст.л.;
  • ﻿соль по вкусу;
  • ﻿сахар 3 ст.л.

Способ приготовления

Один килограмм помидоров нужно пропустить через мясорубку. Томаты будут использоваться как соус для баклажанов.

null
Размельченные помидоры. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Очищаем болгарский перец, также пропускаем через мясорубку. Перцы и помидоры нужно вместе протушить в течение 30 минут. Это нужно для того, чтобы испарился лишний сок.

null
Сладкий перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем нарезаем лук и обжариваем на небольшом количестве масла до золотистого цвета.

null
Репчатый лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Баклажаны нужно помыть и нарезать кубиками.

null
Баклажаны кубиками. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Их нужно обжарить на сковороде почти без добавления растительного масла.

null
Баклажаны на сковороде. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Баклажаны добавляем к помидорам и перцам. Затем добавляем жареный лук.

null
Баклажаны в томатном соусе. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К этой массе следует добавить сахар и соль.

null
Тушеные баклажаны в томатном соусе. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все тщательно перемешать и тушить в течение 30 минут.

null
Баклажанная закуска. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат из баклажанов раскладываем по чистым стерилизованным банкам, плотно закручиваем и отправляем на хранение.

null
Баклажанная закуска. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такая закрутка будет хорошо храниться на протяжении всей зимы.

Раньше мы писали о современном рецепте из Карпат баклажанов на зиму. Идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости на 22 августа: план освобождения Крыма и закон о военной полиции

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз