Користь яблук збільшується вдвічі після процесу бродіння — відео рецепт

Квашені яблука за бабусиним рецептом
Квашені яблука за простим бабусиним рецептом. Виходить просто, смачно і корисно. У процесі бродіння користь яблук збільшується вдвічі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Улюблені домашні страви.
Вам знадобиться:
- яблука — 1 відро;
- вода — 5 л;
- сіль — 2,5 ст.л.;
- цукор — 20 ст.л.
Спосіб приготування
Якщо ви плануєте квасити яблука в кастрюлі, то її дно краще застелити харчовою плавкою або пакетом.
Складаємо чисті яблука в кастрюлю. Для квашення яблук краще використовувати осінні та зимові сорта.
Далі приготуємо розсіл, для цього потрібно взяти трилітрову банку холодної води та додати 1,5 столової ложки солі та 12 столових ложок цукру.
Заливаємо яблука розсолом. Якщо вам не вистачило розсолу, то потрібно змішати ще один.
Яблука повинні бути повністю покриті водою. Закриваємо пакет, але не дуже щільно, потрібно залишити доступ до повітря.
Яблука залишаємо при кімнатній температурі на 5-7 днів.
Після того, як пройшов процес бродіння, переміщуємо яблука для зберігання в холодильник чи прохолодне місце. Яблука будуть готові до вживання через місяць.
За цим рецептом яблука зберігатимуться всю зиму.
Раніше ми писали про найпростіший рецепт квашених яблук на зиму. Квашені яблука (мочені яблука) — яблука, приготовані способом молочнокислого бродіння. Обидва поняття не завжди розцінюють як синоніми. Потрiбно розумiти, що квасити можна різні яблука, але й результат будет відрізнятися.