Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Квашені яблука за бабусиним рецептом arrow

Квашені яблука за бабусиним рецептом

28 вересня 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Користь яблук збільшується вдвічі після процесу бродіння — відео рецепт
Квашені яблука. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Квашені яблука за простим бабусиним рецептом. Виходить просто, смачно і корисно. У процесі бродіння користь яблук збільшується вдвічі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Улюблені домашні страви

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • яблука 1 відро;
  • вода 5 л;
  • сіль 2,5 ст.л.;
  • цукор 20 ст.л. 

Спосіб приготування 

Якщо ви плануєте квасити яблука в кастрюлі, то її дно краще застелити харчовою плавкою або пакетом. 

null
Яблука в кастрюлі. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Складаємо чисті яблука в кастрюлю. Для квашення яблук краще використовувати осінні та зимові сорта. 

null
Яблука в кастрюлі. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Далі приготуємо розсіл, для цього потрібно взяти трилітрову банку холодної води та додати 1,5 столової ложки солі та 12 столових ложок цукру. 

null
Приготування розсолу. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Заливаємо яблука розсолом. Якщо вам не вистачило розсолу, то потрібно змішати ще один. 

null
Яблука в розсолі. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Яблука повинні бути повністю покриті водою. Закриваємо пакет, але не дуже щільно, потрібно залишити доступ до повітря. 

null
Яблука в кастрюлі. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Яблука залишаємо при кімнатній температурі на 5-7 днів. 

null
Яблука в кастрюлі. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Після того, як пройшов процес бродіння, переміщуємо яблука для зберігання в холодильник чи прохолодне місце. Яблука будуть готові до вживання через місяць. 

null
Квашені яблука. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

За цим рецептом яблука зберігатимуться всю зиму. 

Раніше ми писали про найпростіший рецепт квашених яблук на зиму. Квашені яблука (мочені яблука) — яблука, приготовані способом молочнокислого бродіння. Обидва поняття не завжди розцінюють як синоніми. Потрiбно розумiти, що квасити можна різні яблука, але й результат будет відрізнятися.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Політичний крок чи медійний ляп: що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз