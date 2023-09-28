Користь яблук збільшується вдвічі після процесу бродіння — відео рецепт

Квашені яблука. Фото: google

Квашені яблука за простим бабусиним рецептом. Виходить просто, смачно і корисно. У процесі бродіння користь яблук збільшується вдвічі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Улюблені домашні страви.

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Вам знадобиться:

яблука — 1 відро;

вода — 5 л;

сіль — 2,5 ст.л.;

цукор — 20 ст.л.

Спосіб приготування

Якщо ви плануєте квасити яблука в кастрюлі, то її дно краще застелити харчовою плавкою або пакетом.

Яблука в кастрюлі. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Складаємо чисті яблука в кастрюлю. Для квашення яблук краще використовувати осінні та зимові сорта.

Яблука в кастрюлі. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Далі приготуємо розсіл, для цього потрібно взяти трилітрову банку холодної води та додати 1,5 столової ложки солі та 12 столових ложок цукру.

Приготування розсолу. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Заливаємо яблука розсолом. Якщо вам не вистачило розсолу, то потрібно змішати ще один.

Яблука в розсолі. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Яблука повинні бути повністю покриті водою. Закриваємо пакет, але не дуже щільно, потрібно залишити доступ до повітря.

Яблука в кастрюлі. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Яблука залишаємо при кімнатній температурі на 5-7 днів.

Яблука в кастрюлі. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Після того, як пройшов процес бродіння, переміщуємо яблука для зберігання в холодильник чи прохолодне місце. Яблука будуть готові до вживання через місяць.

Квашені яблука. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

За цим рецептом яблука зберігатимуться всю зиму.

Раніше ми писали про найпростіший рецепт квашених яблук на зиму. Квашені яблука (мочені яблука) — яблука, приготовані способом молочнокислого бродіння. Обидва поняття не завжди розцінюють як синоніми. Потрiбно розумiти, що квасити можна різні яблука, але й результат будет відрізнятися.