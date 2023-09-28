Польза яблок увеличивается вдвое после процесса брожения — видео рецепт

Квашеные яблоки. Фото: google

Квашеные яблоки по простому бабушкиному рецепту. Получается просто, вкусно и полезно. В процессе брожения польза яблок увеличивается вдвое.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимые домашние блюда.

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Вам понадобится:

яблоки — 1 ведро;

вода — 5 л;

соль — 2,5 ст.л.;

сахар — 20 ст.л.

Способ приготовления

Если вы планируете квасить яблоки в кастрюле, то ее дно лучше застелить пищевой пленкой или пакетом. Также можно квасить в банках.

Яблоки в кастрюле. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Кладем чистые яблоки в кастрюлю. Для квашения яблок лучше всего использовать осенние и зимние сорта.

Яблоки в кастрюле. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Далее приготовим рассол, для этого нужно взять трехлитровую банку холодной воды и добавить 1,5 столовой ложки соли и 12 столовых ложек сахара.

Приготовление рассола. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Заливаем яблоки рассолом. Если вам не хватило рассола, нужно смешать еще один.

Яблоки в рассоле. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Яблоки должны быть полностью покрыты водой. Закрываем пакет, но не слишком плотно, нужно оставить доступ воздуха.

Яблоки в кастрюле. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Оставляем яблоки при комнатной температуре на 5-7 дней.

Яблоки в кастрюле. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

После того как прошел процесс брожения, перемещаем яблоки для хранения в холодильник или в прохладное место. Яблоки будут готовы к употреблению через месяц.

Квашеные яблоки. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

По этому рецепту яблоки будут храниться всю зиму.

Раньше мы писали о самом простом рецепте квашеных яблок на зиму. Квашенные яблоки (моченные яблоки) — яблоки, приготовленные способом молочнокислого брожения. Оба понятия не всегда расцениваются как синонимы. Нужно понимать, что квасить можно разные яблоки, но и результат будет отличаться.