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Квашеные яблоки по рецепту бабушки

28 сентября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Польза яблок увеличивается вдвое после процесса брожения — видео рецепт
Квашеные яблоки. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Квашеные яблоки по простому бабушкиному рецепту. Получается просто, вкусно и полезно. В процессе брожения польза яблок увеличивается вдвое.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимые домашние блюда.

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Вам понадобится:

  • яблоки 1 ведро;
  • вода 5 л;
  • соль 2,5 ст.л.;
  • сахар 20 ст.л.

Способ приготовления

Если вы планируете квасить яблоки в кастрюле, то ее дно лучше застелить пищевой пленкой или пакетом. Также можно квасить в банках. 

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Яблоки в кастрюле. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Кладем чистые яблоки в кастрюлю. Для квашения яблок лучше всего использовать осенние и зимние сорта.

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Яблоки в кастрюле. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Далее приготовим рассол, для этого нужно взять трехлитровую банку холодной воды и добавить 1,5 столовой ложки соли и 12 столовых ложек сахара.

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Приготовление рассола. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Заливаем яблоки рассолом. Если вам не хватило рассола, нужно смешать еще один.

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Яблоки в рассоле. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Яблоки должны быть полностью покрыты водой. Закрываем пакет, но не слишком плотно, нужно оставить доступ воздуха.

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Яблоки в кастрюле. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

Оставляем яблоки при комнатной температуре на 5-7 дней.

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Яблоки в кастрюле. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

После того как прошел процесс брожения, перемещаем яблоки для хранения в холодильник или в прохладное место. Яблоки будут готовы к употреблению через месяц.

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Квашеные яблоки. Фото: YouTube @Uluyblenidomahsnistravi

По этому рецепту яблоки будут храниться всю зиму.

Раньше мы писали о самом простом рецепте квашеных яблок на зиму. Квашенные яблоки (моченные яблоки) яблоки, приготовленные способом молочнокислого брожения. Оба понятия не всегда расцениваются как синонимы. Нужно понимать, что квасить можно разные яблоки, но и результат будет отличаться.

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