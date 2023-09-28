Польза яблок увеличивается вдвое после процесса брожения — видео рецепт

Квашеные яблоки по рецепту бабушки
Квашеные яблоки по простому бабушкиному рецепту. Получается просто, вкусно и полезно. В процессе брожения польза яблок увеличивается вдвое.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимые домашние блюда.
Вам понадобится:
- яблоки — 1 ведро;
- вода — 5 л;
- соль — 2,5 ст.л.;
- сахар — 20 ст.л.
Способ приготовления
Если вы планируете квасить яблоки в кастрюле, то ее дно лучше застелить пищевой пленкой или пакетом. Также можно квасить в банках.
Кладем чистые яблоки в кастрюлю. Для квашения яблок лучше всего использовать осенние и зимние сорта.
Далее приготовим рассол, для этого нужно взять трехлитровую банку холодной воды и добавить 1,5 столовой ложки соли и 12 столовых ложек сахара.
Заливаем яблоки рассолом. Если вам не хватило рассола, нужно смешать еще один.
Яблоки должны быть полностью покрыты водой. Закрываем пакет, но не слишком плотно, нужно оставить доступ воздуха.
Оставляем яблоки при комнатной температуре на 5-7 дней.
После того как прошел процесс брожения, перемещаем яблоки для хранения в холодильник или в прохладное место. Яблоки будут готовы к употреблению через месяц.
По этому рецепту яблоки будут храниться всю зиму.
Раньше мы писали о самом простом рецепте квашеных яблок на зиму. Квашенные яблоки (моченные яблоки) — яблоки, приготовленные способом молочнокислого брожения. Оба понятия не всегда расцениваются как синонимы. Нужно понимать, что квасить можно разные яблоки, но и результат будет отличаться.