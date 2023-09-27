Смачний рецепт квашеної капусти з зеленими помідорами — відео рецепт

Квашені зелені помідори з капустою. Фото: YouTube: @UkraineFood

Квашені зелені помідори з капустою є не просто смачною і корисною закускою, а і традиційною українською заготівлею на зиму. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють одне одного і виходять неймовірно смачними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться на 1 банку 3 л:

капуста 1-1.3 кг;

помідори 1 кг;

морква 100 г;

цукор 1 ч.л;

лавровий листок 2 шт;

перець горошком 5 шт;

перець духмяний 3 шт;

вода 1 л;

сіль 60 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно замочити зелені помідори в холодній воді на пару годин, це потрібно для того, щоб з них вийшла вся гіркота.

Зелені помідори. Фото: YouTube: @UkraineFood

Далі потрібно очистити на нашинкувати капусту. Також знадобиться натерта морква, її знадобиться 100 грамів на 1 кг капусти.

Капуста та морква. Фото: YouTube: @UkraineFood

Моркву додаємо до капусти, далі додаємо 5 грамів цукру на 1 кг капусти, декілька горошин духмяного та чорно перців, 3-4 лаврових листа.

Капуста з морквою. Фото: YouTube: @UkraineFood

Далі потрібно добре вимішати капусту. Для цього розминаємо її руками, потрібно, щоб капуста пустила сік.

Приготування розсолу. Фото: YouTube: @UkraineFood

Далі приготуємо розсіл, нам знадобиться 3 літри холодної води, додаємо сіль з розрахунком на 1 літр води 2 столові ложки солі, все ретельно перемішати.

Зелені помідори. Фото: YouTube: @UkraineFood

Далі на дно трилітрової чистої банки викладаємо капусту з морквою, щільно утрамбовуємо, далі викладаємо помідори, краще обрати середнього розміру.

Капуста та помідори. Фото: YouTube: @UkraineFood

Потім знову викладаємо капусту. Продовжуємо шар за шаром до верху, останній шар повинен бути капустяний.

Капуста в банці. Фото: YouTube: @UkraineFood

Далі заливаємо банки з капустою та помідорами розсолом.

Розсіл для капусти. Фото: YouTube: @UkraineFood

Потім накриваємо кожну банку марлею, залишаємо при кімнатній температурі на 5 днів. Також слід кожного дня деревянною палочкою пробивати капусту до самого дня, це потрібно для того, щоб виходив вуглекислий газ.

Капуста в банках. Фото: YouTube: @UkraineFood

Поки помідори будутть кваситися з них буде витіката зайва рідина, тому потрібно підставити якусь ємність.

Капуста в банках. Фото: YouTube: @UkraineFood

Через 5 днів закриваємо помідори звичайною кришкою та зберігаємо в прохолодному місці чи холодильнику.

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