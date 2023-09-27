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Квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом

27 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний рецепт квашеної капусти з зеленими помідорами — відео рецепт
Квашені зелені помідори з капустою. Фото: YouTube: @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Квашені зелені помідори з капустою є не просто смачною і корисною закускою, а і традиційною українською заготівлею на зиму. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють одне одного і виходять неймовірно смачними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться на 1 банку 3 л: 

  • капуста 1-1.3 кг;
  • помідори 1 кг;
  • морква 100 г;
  • цукор 1 ч.л;
  • лавровий листок 2 шт;
  • перець горошком 5 шт;
  • перець духмяний 3 шт;
  • вода 1 л;
  • сіль 60 г.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно замочити зелені помідори в холодній воді на пару годин, це потрібно для того, щоб з них вийшла вся гіркота. 

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Зелені помідори. Фото: YouTube: @UkraineFood

Далі потрібно очистити на нашинкувати капусту. Також знадобиться натерта морква, її знадобиться 100 грамів на 1 кг капусти. 

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Капуста та морква. Фото: YouTube: @UkraineFood

Моркву додаємо до капусти, далі додаємо 5 грамів цукру на 1 кг капусти, декілька горошин духмяного та чорно перців, 3-4 лаврових листа. 

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Капуста з морквою. Фото: YouTube: @UkraineFood

Далі потрібно добре вимішати капусту. Для цього розминаємо її руками, потрібно, щоб капуста пустила сік. 

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Приготування розсолу. Фото: YouTube: @UkraineFood

Далі приготуємо розсіл, нам знадобиться 3 літри холодної води, додаємо сіль з розрахунком на 1 літр води 2 столові ложки солі, все ретельно перемішати. 

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Зелені помідори. Фото: YouTube: @UkraineFood

Далі на дно трилітрової чистої банки викладаємо капусту з морквою, щільно утрамбовуємо, далі викладаємо помідори, краще обрати середнього розміру. 

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Капуста та помідори. Фото: YouTube: @UkraineFood

Потім знову викладаємо капусту. Продовжуємо шар за шаром до верху, останній шар повинен бути капустяний.

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Капуста в банці. Фото: YouTube: @UkraineFood

Далі заливаємо банки з капустою та помідорами розсолом. 

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Розсіл для капусти. Фото: YouTube: @UkraineFood

Потім накриваємо кожну банку марлею, залишаємо при кімнатній температурі на 5 днів. Також слід кожного дня деревянною палочкою пробивати капусту до самого дня, це потрібно для того, щоб виходив вуглекислий газ. 

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Капуста в банках. Фото: YouTube: @UkraineFood

Поки помідори будутть кваситися з них буде витіката зайва рідина, тому потрібно підставити якусь ємність. 

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Капуста в банках. Фото: YouTube: @UkraineFood

Через 5 днів закриваємо помідори звичайною кришкою та зберігаємо в прохолодному місці чи холодильнику. 

Раніше ми писали про найпростіший рецепт квашених яблук на зиму. Квашені яблука (мочені яблука) — яблука, приготовані способом молочнокислого бродіння. Обидва поняття не завжди розцінюють як синоніми. Потрiбно розумiти, що квасити можна різні яблука, але й результат будет відрізнятися.

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