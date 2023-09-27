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Квашеные зеленые помидоры с капустой по карпатскому рецепту

27 сентября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный рецепт квашеной капусты с зелеными помидорами — видео рецепт
Квашеные зеленые помидоры с капустой. Фото: YouTube: @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Квашенные зеленые помидоры с капустой являются не просто вкусной и полезной закуской, но и традиционной украинской заготовкой на зиму. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится на 1 банке 3 л:

  • капуста 1-1.3 кг;
  • помидоры 1 кг;
  • морковь 100 г;
  • сахар 1 ч.л;
  • лавровый лист 2 шт;
  • перец горошком 5 шт;
  • перец душистый 3 шт;
  • вода 1л;
  • соль 60 г.

Способ приготовления

Поначалу необходимо замочить зеленые помидоры в прохладной воде на пару часов, это необходимо для того, чтоб из них вышла вся горечь.

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Зеленые помидоры. Фото: YouTube: @UkraineFood

Далее нужно нашинковать капусту. Также понадобится натертая морковь, ее понадобится 100 граммов на 1 кг капусты.

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Капуста и морковь. Фото: YouTube: @UkraineFood

Морковь добавляем в капусту, далее добавляем 5 граммов сахара на 1 кг капусты, несколько горошин душистого и черного перцев, 3-4 лавровых листа.

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Капуста с морковью. Фото: YouTube: @UkraineFood

Далее нужно хорошо вымешать капусту. Для этого разминаем ее руками, нужно, чтобы капуста пустила сок.

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Приготовление рассола. Фото: YouTube: @UkraineFood

Далее приготовим рассол, нам понадобится 3 литра холодной воды, добавляем соль с расчетом на 1 литр воды, 2 столовые ложки соли, все тщательно перемешать.

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Зеленые помидоры. Фото: YouTube: @UkraineFood

Далее на дно трехлитровой чистой банки выкладываем капусту с морковью, плотно утрамбовываем, затем выкладываем помидоры, лучше выбрать среднего размера.

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Капуста и помидоры. Фото: YouTube: @UkraineFood

Затем снова выкладываем капусту. Продолжаем слой за слоем вверх, последний слой должен быть капустный.

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Капуста в банке. Фото: YouTube: @UkraineFood

Затем заливаем банки с капустой и помидорами рассолом.

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Рассол для капусты. Фото: YouTube: @UkraineFood

Затем накрываем каждую банку марлей, оставляем при комнатной температуре на 5 дней. Также следует каждый день деревянной палочкой пробивать капусту до самого дня, это нужно для того, чтобы получался углекислый газ.

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Капуста в банках. Фото: YouTube: @UkraineFood

Пока помидоры будут кваситься из них будет вытекать излишняя жидкость, поэтому нужно подставить какую-то емкость.

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Капуста в банках. Фото: YouTube: @UkraineFood

Через 5 дней закрываем помидоры обычной крышкой и храним в прохладном месте или в холодильнике.

Раньше мы писали о самом простом рецепте квашеных яблок на зиму. Квашенные яблоки (моченные яблоки) – яблоки, приготовленные способом молочнокислого брожения. Оба понятия не всегда расцениваются как синонимы. Нужно понимать, что квасить можно разные яблоки, но и результат будет отличаться.

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