Вкусный рецепт квашеной капусты с зелеными помидорами — видео рецепт

Квашеные зеленые помидоры с капустой по карпатскому рецепту
Квашенные зеленые помидоры с капустой являются не просто вкусной и полезной закуской, но и традиционной украинской заготовкой на зиму. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится на 1 банке 3 л:
- капуста 1-1.3 кг;
- помидоры 1 кг;
- морковь 100 г;
- сахар 1 ч.л;
- лавровый лист 2 шт;
- перец горошком 5 шт;
- перец душистый 3 шт;
- вода 1л;
- соль 60 г.
Способ приготовления
Поначалу необходимо замочить зеленые помидоры в прохладной воде на пару часов, это необходимо для того, чтоб из них вышла вся горечь.
Далее нужно нашинковать капусту. Также понадобится натертая морковь, ее понадобится 100 граммов на 1 кг капусты.
Морковь добавляем в капусту, далее добавляем 5 граммов сахара на 1 кг капусты, несколько горошин душистого и черного перцев, 3-4 лавровых листа.
Далее нужно хорошо вымешать капусту. Для этого разминаем ее руками, нужно, чтобы капуста пустила сок.
Далее приготовим рассол, нам понадобится 3 литра холодной воды, добавляем соль с расчетом на 1 литр воды, 2 столовые ложки соли, все тщательно перемешать.
Далее на дно трехлитровой чистой банки выкладываем капусту с морковью, плотно утрамбовываем, затем выкладываем помидоры, лучше выбрать среднего размера.
Затем снова выкладываем капусту. Продолжаем слой за слоем вверх, последний слой должен быть капустный.
Затем заливаем банки с капустой и помидорами рассолом.
Затем накрываем каждую банку марлей, оставляем при комнатной температуре на 5 дней. Также следует каждый день деревянной палочкой пробивать капусту до самого дня, это нужно для того, чтобы получался углекислый газ.
Пока помидоры будут кваситься из них будет вытекать излишняя жидкость, поэтому нужно подставить какую-то емкость.
Через 5 дней закрываем помидоры обычной крышкой и храним в прохладном месте или в холодильнике.
Раньше мы писали о самом простом рецепте квашеных яблок на зиму. Квашенные яблоки (моченные яблоки) – яблоки, приготовленные способом молочнокислого брожения. Оба понятия не всегда расцениваются как синонимы. Нужно понимать, что квасить можно разные яблоки, но и результат будет отличаться.