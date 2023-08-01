Квашена капуста, рецепт як в селі — відео

Квашена капуста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Квашена капуста — це надзвичайно важливий продукт українців. Квашену капусту можна, їсти, як окремою закускою з додаванням різних спецій, а також вона є основною для багатьох страв української кухні, таких, як капусняк, звісно є незамінним складником у вигляді начинки для вареників, пиріжків, які по-особливому смакують в осінньо-зимовий період і на новорічно-різдвяні свята

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться (складники для квашеної капусти на 10-ти літрову діжку):

капуста приблизно 9 кг;

морква 800-900 грамів;

сіль 15-20 грамів на кілограм (в нас йде 180-200 грамів);

перець горошком — 20 грамів;

лавровий лист 10-12 шт;

гіркий (гострий) перець чилі — 2 великі стручки.

Свіжа капуста. Фото: YouTube @nashi.besahy

У цьому рецепті буде використовуватися велика дерев'яна діжка, проте якщо у вас такої немає ви сміливо можете брати звичайні скляні банки.

Спосіб приготування

Беремо капусту, молода не підійде, краще брати середньої стиглості, зазвичай така капуста з'являється вже в серпні.

Терта морква. Фото: YouTube @nashi.besahy

Перед тим, як шинкувати капусту, необхідно підготувати всі інші складники. Почистити моркву на великій терці та беремо два стручки гострого перцю. Нарізаємо його на невеликі кільця.

Гострий перець. Фото: YouTube @nashi.besahy

Підготуємо перець горошком та лавровий лист.

Терта капуста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Капусту ми не миємо, беремо та відрізаємо качан. Кілька верхніх листків знімаємо та добираємось до чистих. Всі забруднення та дефекти прибираємо.

Капуста, морква та спеції. Фото: YouTube @nashi.besahy

Починаємо шинкувати капусту. Якщо в капусті попалися великі шматочки, їх краще прибрати.

Квашена капуста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі додаємо моркву та спеції. Чорний перець горошком та сіль.

Наповнення ємності капустою. Фото: YouTube @nashi.besahy

Капусту потрібно ретельно перемішати, щоб вона почала взаємодіяти з сіллю та пускати сік. Коли все ретельно перемішалося можна перекладати капусту в ємність, в якій вона кваситися. Капусту потрібно періодично утрамбувати.

Готова квашена капуста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі капусту потрібно щільно закрити та залишити на два дні. Через два дні перевіряємо капусту та ставимо гніт.

Скільки потрібно часу, щоб капуста заквасилася

Капусту залишаємо на кілька тижнів. Потрібно періодично перевіряти стан капусти. зазвичай капуста кваситься при літній температурі 15-20 градусів в приміщенні.

Коли капуста закваситься та буде мати відповідний аромат та смак, її потрібно перемістити у більш прохолодне місце від 1 до 7 градусів.

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