Квашеная капуста, рецепт как в деревне — видео

Квашеная капуста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Квашеная капуста — это очень важный продукт украинцев. Квашеную капусту можно есть как отдельной закуской с добавлением различных специй, а также она является основной для многих блюд украинской кухни , таких, как капустняк, конечно, является незаменимой составляющей в виде начинки для вареников, пирожков, которые особенно вкусны в осенне- зимний период и на новогодне-рождественские праздники.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится (составляющие для квашеной капусты на 10-литровую бочку):

капуста примерно 9 кг;

морковь 800-900 г;

соль 15–20 граммов на килограмм (у нас идет 180–200 граммов);

перец горошком – 20 граммов;

лавровый лист 10-12 шт;

горький (острый) перец чили – 2 большие стручки.

Свежая капуста. Фото: YouTube @nashi.besahy

В этом рецепте будет использоваться большая деревянная бочка, однако если у вас такой нет, вы смело можете брать обычные стеклянные банки.

Способ приготовления

Берем капусту, молодая не подойдет, лучше брать средней спелости, обычно такая капуста появляется уже в августе.

Тертая морковь. Фото: YouTube @nashi.besahy

Перед тем, как шинковать капусту, необходимо подготовить все остальные составляющие. Почистить морковь на большой терке и берем два стручка острого перца. Нарезаем его на маленькие кольца.

Острый перец. Фото: YouTube @nashi.besahy

Подготовим перец горошком и лавровый лист.

Тертая капуста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Капусту мы не моем, берем и отрезаем кочерыжку. Несколько верхних листьев снимаем и добираемся до чистых. Все загрязнения и дефекты убираем.

Капуста, морковь и специи. Фото: YouTube @nashi.besahy

Начинаем шинковать капусту. Если в капусте попались большие кусочки, их лучше убрать.

Квашеная капуста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее добавляем морковь и специи. Черный перец горошком и солью.

Наполнение емкости капустой. Фото: YouTube @nashi.besahy

Капусту следует тщательно перемешать, чтобы она начала взаимодействовать с солью и пускать сок. Когда все тщательно перемешалось, можно переводить капусту в емкость, в которой она квасилась. Капусту нужно периодически утрамбовать.

Готовая квашеная капуста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем капусту нужно плотно закрыть и оставить на два дня. Через два дня проверяем капусту и ставим фитиль.

Сколько нужно времени, чтобы капуста заквасилась

Капусту оставляем на несколько недель. Необходимо периодически проверять состояние капусты. обычно капуста квасится при летней температуре 15-20 градусов в помещении.

Когда капуста заквасится и будет иметь соответствующий аромат и вкус, ее нужно переместить в более холодное место от 1 до 7 градусов.

Раньше мы писали, рецепт лучшей закрутки из кабачков, выходящих, как шашлыки. По этому рецепту выходит пикантная, пряная, ароматная закуска, вкусная к мясу, гарниру или как отдельное блюдо, даже на праздничный стол. Кто однажды попробует – будет готовить каждый год.