Квашеная капуста, рецепт как в деревне — видео

Рецепт от бабушки квашеной капусты на зиму: получается вкусная и хрустящая
Квашеная капуста — это очень важный продукт украинцев. Квашеную капусту можно есть как отдельной закуской с добавлением различных специй, а также она является основной для многих блюд украинской кухни , таких, как капустняк, конечно, является незаменимой составляющей в виде начинки для вареников, пирожков, которые особенно вкусны в осенне- зимний период и на новогодне-рождественские праздники.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится (составляющие для квашеной капусты на 10-литровую бочку):
- капуста примерно 9 кг;
- морковь 800-900 г;
- соль 15–20 граммов на килограмм (у нас идет 180–200 граммов);
- перец горошком – 20 граммов;
- лавровый лист 10-12 шт;
- горький (острый) перец чили – 2 большие стручки.
В этом рецепте будет использоваться большая деревянная бочка, однако если у вас такой нет, вы смело можете брать обычные стеклянные банки.
Способ приготовления
Берем капусту, молодая не подойдет, лучше брать средней спелости, обычно такая капуста появляется уже в августе.
Перед тем, как шинковать капусту, необходимо подготовить все остальные составляющие. Почистить морковь на большой терке и берем два стручка острого перца. Нарезаем его на маленькие кольца.
Подготовим перец горошком и лавровый лист.
Капусту мы не моем, берем и отрезаем кочерыжку. Несколько верхних листьев снимаем и добираемся до чистых. Все загрязнения и дефекты убираем.
Начинаем шинковать капусту. Если в капусте попались большие кусочки, их лучше убрать.
Далее добавляем морковь и специи. Черный перец горошком и солью.
Капусту следует тщательно перемешать, чтобы она начала взаимодействовать с солью и пускать сок. Когда все тщательно перемешалось, можно переводить капусту в емкость, в которой она квасилась. Капусту нужно периодически утрамбовать.
Затем капусту нужно плотно закрыть и оставить на два дня. Через два дня проверяем капусту и ставим фитиль.
Сколько нужно времени, чтобы капуста заквасилась
Капусту оставляем на несколько недель. Необходимо периодически проверять состояние капусты. обычно капуста квасится при летней температуре 15-20 градусов в помещении.
Когда капуста заквасится и будет иметь соответствующий аромат и вкус, ее нужно переместить в более холодное место от 1 до 7 градусов.
Раньше мы писали, рецепт лучшей закрутки из кабачков, выходящих, как шашлыки. По этому рецепту выходит пикантная, пряная, ароматная закуска, вкусная к мясу, гарниру или как отдельное блюдо, даже на праздничный стол. Кто однажды попробует – будет готовить каждый год.