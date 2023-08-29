Рецепт перців на зиму без стерилізації — відео

Перець смажений на зиму, без стерилізації від сільської господині
Рецепт смаженого перцю з часником на зиму — дуже смачна заготівля. Вона швидко готується, а також не вимагає стерилізації.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- перець.
Для маринада 1 літрову банку:
- сіль 1 ч.л з верхом;
- цукор 2 ст.л без верха;
- оцет 4 ст.л або 40мл;
- часник 2 зубчика на 1 літрову банку;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Додаємо олію на пательню, краще взяти одразу дві. Чисті та сухі перці смажимо, чистити їх перед цим не потрібно.
Смажити перці під кришкою потрібно з усіх сторін до золостистості.
Перці після смаження одразу складаємо в стерилізовану банку. Також в кожну банку потрібно додати дрібно нарізаний часник.
Банки накриваємо кришками.
В кожну банку додаємо дві столові ложки цукру, 1 чайну ложку солі, 4 столові ложки 9% оцту.
В кожну банку додаємо окропу.
Закручуємо банки кришками та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про фарширований перець з капустою на зиму за рецептом бабусі. Відмінна закуска на кожен стіл. Зберігайте рецепт, щоб не загубити. Рецепт консервантів простий, але страва виходить – пальчики оближеш, усі вимагатимуть добавки.