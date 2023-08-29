Рецепт перців на зиму без стерилізації — відео

Перець смажений на зиму. Фото: Freepik

Рецепт смаженого перцю з часником на зиму — дуже смачна заготівля. Вона швидко готується, а також не вимагає стерилізації.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться:

перець.

Для маринада 1 літрову банку:

сіль 1 ч.л з верхом;

цукор 2 ст.л без верха;

оцет 4 ст.л або 40мл;

часник 2 зубчика на 1 літрову банку;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Додаємо олію на пательню, краще взяти одразу дві. Чисті та сухі перці смажимо, чистити їх перед цим не потрібно.

Перці для рецепту. Фото: YouTube @hospodynya

Смажити перці під кришкою потрібно з усіх сторін до золостистості.

Смажені перці. Фото: YouTube @hospodynya

Перці після смаження одразу складаємо в стерилізовану банку. Також в кожну банку потрібно додати дрібно нарізаний часник.

Смажені перці. Фото: YouTube @hospodynya

Банки накриваємо кришками.

Перці в банках. Фото: YouTube @hospodynya

В кожну банку додаємо дві столові ложки цукру, 1 чайну ложку солі, 4 столові ложки 9% оцту.

Перці в банках.Фото: YouTube @hospodynya

В кожну банку додаємо окропу.

Оцет в ложці. Фото: YouTube @hospodynya

Закручуємо банки кришками та залишаємо до повного охолодження.

Готові перці. Фото: YouTube @hospodynya

Раніше ми писали про фарширований перець з капустою на зиму за рецептом бабусі. Відмінна закуска на кожен стіл. Зберігайте рецепт, щоб не загубити. Рецепт консервантів простий, але страва виходить – пальчики оближеш, усі вимагатимуть добавки.