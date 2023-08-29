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Перець смажений на зиму, без стерилізації від сільської господині

29 серпня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт перців на зиму без стерилізації — відео
Перець смажений на зиму. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт смаженого перцю з часником на зиму — дуже смачна заготівля. Вона швидко готується, а також не вимагає стерилізації. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня

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Вам знадобиться: 

  • перець.

Для маринада 1 літрову банку:

  • сіль 1 ч.л з верхом;
  • цукор 2 ст.л без верха;
  • оцет 4 ст.л або 40мл;
  • часник 2 зубчика на 1 літрову банку;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Додаємо олію на пательню, краще взяти одразу дві. Чисті та сухі перці смажимо, чистити їх перед цим не потрібно. 

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Перці для рецепту. Фото: YouTube @hospodynya

Смажити перці під кришкою потрібно з усіх сторін до золостистості. 

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Смажені перці. Фото: YouTube @hospodynya

Перці після смаження одразу складаємо в стерилізовану банку. Також в кожну банку потрібно додати дрібно нарізаний часник. 

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Смажені перці. Фото: YouTube @hospodynya

Банки накриваємо кришками. 

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Перці в банках. Фото: YouTube @hospodynya

В кожну банку додаємо дві столові ложки цукру, 1 чайну ложку солі, 4 столові ложки  9% оцту. 

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Перці в банках.Фото: YouTube @hospodynya

В кожну банку додаємо окропу. 

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Оцет в ложці. Фото: YouTube @hospodynya

Закручуємо банки кришками та залишаємо до повного охолодження. 

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Готові перці. Фото: YouTube @hospodynya

Раніше ми писали про фарширований перець з капустою на зиму за рецептом бабусі. Відмінна закуска на кожен стіл. Зберігайте рецепт, щоб не загубити. Рецепт консервантів простий, але страва виходить – пальчики оближеш, усі вимагатимуть добавки.

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