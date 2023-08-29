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Перец жареный на зиму, без стерилизации от сельской хозяйки

29 августа 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт перцев на зиму без стерилизации — видео
Перец жареный на зиму. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт жареного перца с чесноком на зиму – очень вкусная заготовка. Она быстро готовится и не требует стерилизации.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • перец.

Для маринада 1 литровая банка:

  • соль 1 ч.л с верхом;
  • сахар 2 ст.л без верха;
  • уксус 4 ст.л или 40мл;
  • чеснок 2 зубчика на 1 литровую банку;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Добавляем масло на сковороду, лучше взять сразу две. Чистые и сухие перцы жарим, чистить перед этим не нужно.

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Перцы для рецепта. Фото: YouTube @hospodynya

Жарить перцы под крышкой нужно со всех сторон до золотистости.

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Жареные перцы. Фото: YouTube @hospodynya

Перцы после жарки сразу складываем в стерилизованную банку. Также в каждую банку нужно добавить мелко нарезанный чеснок.

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Жареные перцы. Фото: YouTube @hospodynya

Банки накрываем крышками.

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Перцы в банках. Фото: YouTube @hospodynya

В каждую банку добавляем две столовых ложки сахара, 1 чайную ложку соли, 4 столовых ложки 9% уксуса.

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Перцы в банках. Фото: YouTube @hospodynya

В каждую банку добавляем кипяток.

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Уксус в ложке. Фото: YouTube @hospodynya

Закручиваем банки крышками и оставляем до полного охлаждения.

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Готовые перцы. Фото: YouTube @hospodynya

Раньше мы писали о фаршированном переце с капустой на зиму по рецепту бабушки. Отличная закуска на каждый стол. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. Рецепт консервантов прост, но блюдо получается – пальчики оближешь, все потребуют добавки.

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