Рецепт перцев на зиму без стерилизации — видео

Перец жареный на зиму, без стерилизации от сельской хозяйки
Рецепт жареного перца с чесноком на зиму – очень вкусная заготовка. Она быстро готовится и не требует стерилизации.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- перец.
Для маринада 1 литровая банка:
- соль 1 ч.л с верхом;
- сахар 2 ст.л без верха;
- уксус 4 ст.л или 40мл;
- чеснок 2 зубчика на 1 литровую банку;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Добавляем масло на сковороду, лучше взять сразу две. Чистые и сухие перцы жарим, чистить перед этим не нужно.
Жарить перцы под крышкой нужно со всех сторон до золотистости.
Перцы после жарки сразу складываем в стерилизованную банку. Также в каждую банку нужно добавить мелко нарезанный чеснок.
Банки накрываем крышками.
В каждую банку добавляем две столовых ложки сахара, 1 чайную ложку соли, 4 столовых ложки 9% уксуса.
В каждую банку добавляем кипяток.
Закручиваем банки крышками и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о фаршированном переце с капустой на зиму по рецепту бабушки. Отличная закуска на каждый стол. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. Рецепт консервантов прост, но блюдо получается – пальчики оближешь, все потребуют добавки.