Рецепт перцев на зиму без стерилизации — видео

Перец жареный на зиму. Фото: Freepik

Рецепт жареного перца с чесноком на зиму – очень вкусная заготовка. Она быстро готовится и не требует стерилизации.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

перец.

Для маринада 1 литровая банка:

соль 1 ч.л с верхом;

сахар 2 ст.л без верха;

уксус 4 ст.л или 40мл;

чеснок 2 зубчика на 1 литровую банку;

масло для жарки.

Способ приготовления

Добавляем масло на сковороду, лучше взять сразу две. Чистые и сухие перцы жарим, чистить перед этим не нужно.

Перцы для рецепта. Фото: YouTube @hospodynya

Жарить перцы под крышкой нужно со всех сторон до золотистости.

Жареные перцы. Фото: YouTube @hospodynya

Перцы после жарки сразу складываем в стерилизованную банку. Также в каждую банку нужно добавить мелко нарезанный чеснок.

Жареные перцы. Фото: YouTube @hospodynya

Банки накрываем крышками.

Перцы в банках. Фото: YouTube @hospodynya

В каждую банку добавляем две столовых ложки сахара, 1 чайную ложку соли, 4 столовых ложки 9% уксуса.

Перцы в банках. Фото: YouTube @hospodynya

В каждую банку добавляем кипяток.

Уксус в ложке. Фото: YouTube @hospodynya

Закручиваем банки крышками и оставляем до полного охлаждения.

Готовые перцы. Фото: YouTube @hospodynya

Раньше мы писали о фаршированном переце с капустой на зиму по рецепту бабушки. Отличная закуска на каждый стол. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. Рецепт консервантов прост, но блюдо получается – пальчики оближешь, все потребуют добавки.