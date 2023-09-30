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Простий рецепт маринованих шампіньйонів, які підходять для довгого зберігання

30 вересня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетна та швидка закуска з печериць — відео рецепт
Свіжі гриби. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт маринованих шампіньйонів, які підходять для довгого зберігання. Вони виходять смачніше купованих. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг. грибів;
  • 1.5 л. води;
  • 1 ч.л. лимоної кислоти;
  • 0.5 л води;
  • 1 ч.л цукру;
  • 1 ст.л солі;
  • 0.5 ч.л зерен коріандру;
  • 2 шт. гвоздики;
  • 1 лавровий лист;
  • 3 шт. духмяного перцю;
  • 5 шт. чорного перцю;
  • 40 мл. оцту. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно відварити гриби. Для цього в півтора літри киплячої води додаємо 1 чайну ложку лимонної кислоти та 1 кілограм шампіньйонів. Для цього рецепту краще використовувати гриби невеликого розміру. 

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Гриби в воді. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Гриби потрібно варити під кришкою протягом 5 хвилин. Знімаємо шампіньйони з вогню та відкидаємо на друшлаг. 

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Приготування маринада. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Тепер приготуємо маринад. До пів літри води додаємо сіль, цукор, лавровий лист, зерна коріандру, духмяний перець, кілька гілочок гвоздики та чорний перець горошком. 

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Гриби в банці. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Коли маринад закипить, потрібно додати оцет та зняти з вогню. 

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Гриби з маринадом. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далі розкладаємо гриби по банках. Якщо ви плануєте довге зберігання грибів, то обов'язково і банки, і кришки, повинні бути стерилізованими. 

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Мариновані гриби. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Заливаємо гриби гарячим маринадом та закриваємо кришками. Їх можна будет їсти вже через 6 годин, або зберігати в холодильнику протягом кількох місяців. 

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