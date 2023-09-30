Бюджетна та швидка закуска з печериць — відео рецепт

Свіжі гриби. Фото: Freepik

Рецепт маринованих шампіньйонів, які підходять для довгого зберігання. Вони виходять смачніше купованих.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.

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Вам знадобиться:

1 кг. грибів;

1.5 л. води;

1 ч.л. лимоної кислоти;

0.5 л води;

1 ч.л цукру;

1 ст.л солі;

0.5 ч.л зерен коріандру;

2 шт. гвоздики;

1 лавровий лист;

3 шт. духмяного перцю;

5 шт. чорного перцю;

40 мл. оцту.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно відварити гриби. Для цього в півтора літри киплячої води додаємо 1 чайну ложку лимонної кислоти та 1 кілограм шампіньйонів. Для цього рецепту краще використовувати гриби невеликого розміру.

Гриби в воді. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Гриби потрібно варити під кришкою протягом 5 хвилин. Знімаємо шампіньйони з вогню та відкидаємо на друшлаг.

Приготування маринада. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Тепер приготуємо маринад. До пів літри води додаємо сіль, цукор, лавровий лист, зерна коріандру, духмяний перець, кілька гілочок гвоздики та чорний перець горошком.

Гриби в банці. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Коли маринад закипить, потрібно додати оцет та зняти з вогню.

Гриби з маринадом. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далі розкладаємо гриби по банках. Якщо ви плануєте довге зберігання грибів, то обов'язково і банки, і кришки, повинні бути стерилізованими.

Мариновані гриби. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Заливаємо гриби гарячим маринадом та закриваємо кришками. Їх можна будет їсти вже через 6 годин, або зберігати в холодильнику протягом кількох місяців.

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