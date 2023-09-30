Бюджетна та швидка закуска з печериць — відео рецепт

Простий рецепт маринованих шампіньйонів, які підходять для довгого зберігання
Рецепт маринованих шампіньйонів, які підходять для довгого зберігання. Вони виходять смачніше купованих.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.
Вам знадобиться:
- 1 кг. грибів;
- 1.5 л. води;
- 1 ч.л. лимоної кислоти;
- 0.5 л води;
- 1 ч.л цукру;
- 1 ст.л солі;
- 0.5 ч.л зерен коріандру;
- 2 шт. гвоздики;
- 1 лавровий лист;
- 3 шт. духмяного перцю;
- 5 шт. чорного перцю;
- 40 мл. оцту.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно відварити гриби. Для цього в півтора літри киплячої води додаємо 1 чайну ложку лимонної кислоти та 1 кілограм шампіньйонів. Для цього рецепту краще використовувати гриби невеликого розміру.
Гриби потрібно варити під кришкою протягом 5 хвилин. Знімаємо шампіньйони з вогню та відкидаємо на друшлаг.
Тепер приготуємо маринад. До пів літри води додаємо сіль, цукор, лавровий лист, зерна коріандру, духмяний перець, кілька гілочок гвоздики та чорний перець горошком.
Коли маринад закипить, потрібно додати оцет та зняти з вогню.
Далі розкладаємо гриби по банках. Якщо ви плануєте довге зберігання грибів, то обов'язково і банки, і кришки, повинні бути стерилізованими.
Заливаємо гриби гарячим маринадом та закриваємо кришками. Їх можна будет їсти вже через 6 годин, або зберігати в холодильнику протягом кількох місяців.
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