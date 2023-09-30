Бюджетная и быстрая закуска из шампиньонов — видео рецепт

Простой рецепт маринованных шампиньонов, которые подходят для долгого хранения
Рецепт маринованных шампиньонов, которые подходят для долгого хранения. Они получаются вкуснее покупных.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.
Вам понадобится:
- 1 кг. грибов;
- 1.5 л. воды;
- 1 ч.л. лимонной кислоты;
- 0.5 л воды;
- 1 ч.л сахара;
- 1 ст.л соли;
- 0.5 ч.л зерен кориандра;
- 2 шт. гвоздики;
- 1 лавровый лист;
- 3 шт. душистого перца;
- 5 шт. черного перца;
- 40мл. уксуса.
Способ приготовления
Сначала нужно отварить грибы. Для этого в полтора литра кипящей воды добавляем 1 чайную ложку лимонной кислоты и 1 килограмм шампиньона. Для этого рецепта лучше использовать грибы небольшого размера.
Грибы следует варить под крышкой в течение 5 минут. Снимаем шампиньоны с огня и отбрасываем на друшлаг.
Теперь приготовим маринад. К полулитру воды добавляем соль, сахар, лавровый лист, зерна кориандра, душистый перец, несколько веточек гвоздики и черный перец горошком.
Когда маринад закипит, нужно добавить уксус и снять с огня.
Далее раскладываем грибы по баночкам. Если вы планируете долгое хранение грибов, то обязательно и банки, и крышки должны быть стерилизованными.
Заливаем грибы горячим маринадом и закрываем крышками. Их можно будет есть уже через 6 часов или хранить в холодильнике в течение нескольких месяцев.
Раньше мы писали о самом простом рецепте квашеных яблок на зиму. Квашенные яблоки (моченные яблоки) – яблоки, приготовленные способом молочнокислого брожения. Оба понятия не всегда расцениваются как синонимы. Нужно понимать, что квасить можно разные яблоки, но и результат будет отличаться.