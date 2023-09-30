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Простой рецепт маринованных шампиньонов, которые подходят для долгого хранения

30 сентября 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетная и быстрая закуска из шампиньонов — видео рецепт
Свежие грибы. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт маринованных шампиньонов, которые подходят для долгого хранения. Они получаются вкуснее покупных.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

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Вам понадобится:

  • 1 кг. грибов;
  • 1.5 л. воды;
  • 1 ч.л. лимонной кислоты;
  • 0.5 л воды;
  • 1 ч.л сахара;
  • 1 ст.л соли;
  • 0.5 ч.л зерен кориандра;
  • 2 шт. гвоздики;
  • 1 лавровый лист;
  • 3 шт. душистого перца;
  • 5 шт. черного перца;
  • 40мл. уксуса.

Способ приготовления

Сначала нужно отварить грибы. Для этого в полтора литра кипящей воды добавляем 1 чайную ложку лимонной кислоты и 1 килограмм шампиньона. Для этого рецепта лучше использовать грибы небольшого размера.

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Грибы в воде. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Грибы следует варить под крышкой в течение 5 минут. Снимаем шампиньоны с огня и отбрасываем на друшлаг.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Теперь приготовим маринад. К полулитру воды добавляем соль, сахар, лавровый лист, зерна кориандра, душистый перец, несколько веточек гвоздики и черный перец горошком.

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Грибы в банке. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Когда маринад закипит, нужно добавить уксус и снять с огня.

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Грибы с маринадом. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далее раскладываем грибы по баночкам. Если вы планируете долгое хранение грибов, то обязательно и банки, и крышки должны быть стерилизованными.

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Маринованные грибы. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Заливаем грибы горячим маринадом и закрываем крышками. Их можно будет есть уже через 6 часов или хранить в холодильнике в течение нескольких месяцев.

Раньше мы писали о самом простом рецепте квашеных яблок на зиму. Квашенные яблоки (моченные яблоки) – яблоки, приготовленные способом молочнокислого брожения. Оба понятия не всегда расцениваются как синонимы. Нужно понимать, что квасить можно разные яблоки, но и результат будет отличаться.

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