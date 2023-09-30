Бюджетний рецепт аджики за сімейним рецептом — відео

Проста аджика перевірена роками за рецептом мами
За цим сімейним рецептом, аджика готується просто і виходить дуже смачною. Ідеально підходить до різноманітних страв, як доповнення, і може бути самостійною стравою або закускою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- помідори 2,5 кг;
- морква 0,5 кг;
- солодкий перець 0,5 кг;
- яблука 0,5 кг;
- гіркий перець 2-3 шт;
- часник 200 г;
- олія 200 г;
- цукор 100 г;
- сіль 30 г;
- оцет (9%) 100 мл.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти м'ясисті помідори та пропустити їх через м'ясорубка, нам потрібна мякіть та сік, а шкіра та кісточки не потрібні. Збираємо все в кастрюлю.
Далі нам знадобляться кисло-солодки або кислі яблука, їх потрібно розрізати на половинки та пропустити через м'ясорубку. Солодкі яблука для цього рецепту не підійдуть. Все ретельно перемішати.
Далі беремо солодкий червоний болгарський перець та гострий перець, потрібно почистити та прибрати зернятка.
Все пропускаємо через м'ясорубку. Солодкий перець та гіркий перець додаємо до помідорів з яблуками.
Також через м'ясорубку потрібно пропустити часник.
Далі потрібно натерти моркву на крупну тертку. Додаємо до всіх складників.
Ставимо на вогонь та періодично помішуючи варимо протягом 1,5 години.
Потім додаємо рослинну олію, цукор та сіль. Все ретельно перемішати. Варимо ще 45 хвалин.
Потім додаємо часник та 9% оцет. Все ретельно перемішати та з моменту закипання варити ще 10 хвилин.
Далі розливаємо у чисті, сухі та стерилізовані банки та закатуємо.
Розливати аджику потрібно поки вона дуже гаряча.
Раніше ми публікували рецепти різних аджик. Наприклад аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете її використовувати при приготуванні борщу.
Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.
А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або до супу і рагу, а дехто їсть її просто зі свіжим хлібом.