Бюджетний рецепт аджики за сімейним рецептом — відео

Домашня аджика. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

За цим сімейним рецептом, аджика готується просто і виходить дуже смачною. Ідеально підходить до різноманітних страв, як доповнення, і може бути самостійною стравою або закускою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

помідори 2,5 кг;

морква 0,5 кг;

солодкий перець 0,5 кг;

яблука 0,5 кг;

гіркий перець 2-3 шт;

часник 200 г;

олія 200 г;

цукор 100 г;

сіль 30 г;

оцет (9%) 100 мл.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти м'ясисті помідори та пропустити їх через м'ясорубка, нам потрібна мякіть та сік, а шкіра та кісточки не потрібні. Збираємо все в кастрюлю.

Подрібнення помідорів. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі нам знадобляться кисло-солодки або кислі яблука, їх потрібно розрізати на половинки та пропустити через м'ясорубку. Солодкі яблука для цього рецепту не підійдуть. Все ретельно перемішати.

Подрібнення яблук. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі беремо солодкий червоний болгарський перець та гострий перець, потрібно почистити та прибрати зернятка.

Гострий перець. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Все пропускаємо через м'ясорубку. Солодкий перець та гіркий перець додаємо до помідорів з яблуками.

Подрібнення часнику. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Також через м'ясорубку потрібно пропустити часник.

Подрібнення перців. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі потрібно натерти моркву на крупну тертку. Додаємо до всіх складників.

Томатна маса та морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Ставимо на вогонь та періодично помішуючи варимо протягом 1,5 години.

Томатна маса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо рослинну олію, цукор та сіль. Все ретельно перемішати. Варимо ще 45 хвалин.

Додавання солі. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо часник та 9% оцет. Все ретельно перемішати та з моменту закипання варити ще 10 хвилин.

Розливання аджики. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі розливаємо у чисті, сухі та стерилізовані банки та закатуємо.

Аджика в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Розливати аджику потрібно поки вона дуже гаряча.

Домашня аджика. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раніше ми публікували рецепти різних аджик. Наприклад аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете її використовувати при приготуванні борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або до супу і рагу, а дехто їсть її просто зі свіжим хлібом.