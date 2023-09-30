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Простая аджика проверенная годами по рецепту мамы

30 сентября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный рецепт аджики по семейному рецепту — видео
Домашняя аджика. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

По этому семейному рецепту аджика готовится просто и получается очень вкусной. Идеально подходит к разнообразным блюдам, как дополнение, и может быть самостоятельным блюдом или закуской.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • помидоры 2,5 кг;
  • морковь 0,5 кг;
  • сладкий перец 0,5кг;
  • яблоки 0,5 кг;
  • горький перец 2-3 шт;
  • чеснок 200 г;
  • масло 200 г;
  • сахар 100 г;
  • соль – 30 г;
  • уксус (9%) 100 мл.

Способ приготовления

Сначала нужно взять мясистые помидоры и пропустить их через мясорубку, нам нужна мякоть и сок, а кожа и косточки не нужны. Собираем все в кастрюлю.

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Измельчение помидоров. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее нам понадобятся кисло-сладкие или кислые яблоки, их нужно разрезать на половинки и пропустить через мясорубку. Сладкие яблоки для этого рецепта не подойдут. Все тщательно перемешать.

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Измельчение яблок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее берем сладкий красный болгарский перец и острый перец, нужно почистить и убрать зернышки.

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Острый перец. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Все пропускаем через мясорубку. Сладкий перец и горький перец добавляют в помидоры с яблоками.

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Измельчение чеснока. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Также через мясорубку нужно пропустить чеснок.

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Измельчение перцев. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее нужно натереть морковь на крупную терку. Добавляем ко всем составляющим.

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Томатная масса и морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Ставим на огонь и периодически помешивая, варим в течение 1,5 часа.

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Томатная масса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем растительное масло, сахар и соль. Все тщательно перемешать. Варим еще 45 минут.

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Добавление соли. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем чеснок и 9% уксус. Все тщательно перемешать и с момента закипания варить еще 10 минут.

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Разлив аджики. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Дальше разливаем в чистые, сухие и стерилизованные банки и закатываем.

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Аджики в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Разливать аджику нужно пока она очень горячая.

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Домашняя аджика. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы публиковали рецепты разных аджиков. К примеру аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее при приготовлении борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или к супу и рагу, а кое-кто ест ее прямо со свежим хлебом.

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