Бюджетный рецепт аджики по семейному рецепту — видео

Простая аджика проверенная годами по рецепту мамы
По этому семейному рецепту аджика готовится просто и получается очень вкусной. Идеально подходит к разнообразным блюдам, как дополнение, и может быть самостоятельным блюдом или закуской.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- помидоры 2,5 кг;
- морковь 0,5 кг;
- сладкий перец 0,5кг;
- яблоки 0,5 кг;
- горький перец 2-3 шт;
- чеснок 200 г;
- масло 200 г;
- сахар 100 г;
- соль – 30 г;
- уксус (9%) 100 мл.
Способ приготовления
Сначала нужно взять мясистые помидоры и пропустить их через мясорубку, нам нужна мякоть и сок, а кожа и косточки не нужны. Собираем все в кастрюлю.
Далее нам понадобятся кисло-сладкие или кислые яблоки, их нужно разрезать на половинки и пропустить через мясорубку. Сладкие яблоки для этого рецепта не подойдут. Все тщательно перемешать.
Далее берем сладкий красный болгарский перец и острый перец, нужно почистить и убрать зернышки.
Все пропускаем через мясорубку. Сладкий перец и горький перец добавляют в помидоры с яблоками.
Также через мясорубку нужно пропустить чеснок.
Далее нужно натереть морковь на крупную терку. Добавляем ко всем составляющим.
Ставим на огонь и периодически помешивая, варим в течение 1,5 часа.
Затем добавляем растительное масло, сахар и соль. Все тщательно перемешать. Варим еще 45 минут.
Затем добавляем чеснок и 9% уксус. Все тщательно перемешать и с момента закипания варить еще 10 минут.
Дальше разливаем в чистые, сухие и стерилизованные банки и закатываем.
Разливать аджику нужно пока она очень горячая.
Раньше мы публиковали рецепты разных аджиков. К примеру аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее при приготовлении борща.
Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.
А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или к супу и рагу, а кое-кто ест ее прямо со свежим хлебом.