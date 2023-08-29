Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Кабачки на зиму з правильним маринадом: перевірений рецепт arrow

Кабачки на зиму з правильним маринадом: перевірений рецепт

29 серпня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Мариновані кабачки на зиму — відео рецепт
Кабачки на зиму. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Мариновані кабачки на зиму по цьому рецепту дуже смачні і прості в приготуванні. Вони виходять хрумкими та ароматними. Така консервація буде чудовим доповненням до різних страв. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо разом. 

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • кабачки 9-10 шт;
  • морква 2 шт;
  • цибуля 4 шт;
  • часник 8 зубків;
  • петрушка 8 шт;
  • кріп 4 шт;
  • лавровий листок 4 шт;
  • перець горошок  12 шт.

Для маринаду: 

  • вода 2 л;
  • цукор 200 г;
  • оцет 200 мл;
  • сіль 50 г.

Спосіб приготування 

Спочатку приготуємо маринад, на два літри води додаємо 50 грам солі, 200 грамів цукру та 200 мл 9% оцту. Все ретельно перемішати та довести до кипіння. 

null
Маринад для кабачків. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Дві середні моркви нарізаємо кільцями. 

null
Цибуля кільцями. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Чотири маленькі цибулі потрібно також нарізати кільцями. 

null
Нарізані кабачки. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Молоді кабачки невеликого розміру потрібно нарізати кільцями. 

null
Морква та цибуля в банці. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В гарно вимиті банки кладемо два зубчики часнику, потім моркву та цибулю. 

null
Кабачки в банці. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Також кладемо дві невеликі гілочки кропу, лавровий лист, три маленькі гілочки зелені петрушки та три горошини перцю. 

null
Кабачки в банці. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далі в банку складаємо кабачки. Маринадом заливаємо банки з кабачками. 

null
Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Накриваємо банки стерилізованими кришками. 

null
Кабачки в банці. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Ставимо банки для стерилізації. З моменту закипання стерилізувати потрібно протягом 10 хвилин. 

Закатуємо банки та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт літнього салату на зиму від української господині. У цьому рецепті ідеально все, він припаде до смаку кожному, тому що в одній банці зібрані найулюбленіші овочі. А найголовніше, що він готується дуже просто та бюджетно.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

None

Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз