Мариновані кабачки на зиму — відео рецепт

Кабачки на зиму з правильним маринадом: перевірений рецепт
Мариновані кабачки на зиму по цьому рецепту дуже смачні і прості в приготуванні. Вони виходять хрумкими та ароматними. Така консервація буде чудовим доповненням до різних страв.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо разом.
Вам знадобиться:
- кабачки 9-10 шт;
- морква 2 шт;
- цибуля 4 шт;
- часник 8 зубків;
- петрушка 8 шт;
- кріп 4 шт;
- лавровий листок 4 шт;
- перець горошок 12 шт.
Для маринаду:
- вода 2 л;
- цукор 200 г;
- оцет 200 мл;
- сіль 50 г.
Спосіб приготування
Спочатку приготуємо маринад, на два літри води додаємо 50 грам солі, 200 грамів цукру та 200 мл 9% оцту. Все ретельно перемішати та довести до кипіння.
Дві середні моркви нарізаємо кільцями.
Чотири маленькі цибулі потрібно також нарізати кільцями.
Молоді кабачки невеликого розміру потрібно нарізати кільцями.
В гарно вимиті банки кладемо два зубчики часнику, потім моркву та цибулю.
Також кладемо дві невеликі гілочки кропу, лавровий лист, три маленькі гілочки зелені петрушки та три горошини перцю.
Далі в банку складаємо кабачки. Маринадом заливаємо банки з кабачками.
Накриваємо банки стерилізованими кришками.
Ставимо банки для стерилізації. З моменту закипання стерилізувати потрібно протягом 10 хвилин.
Закатуємо банки та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про рецепт літнього салату на зиму від української господині. У цьому рецепті ідеально все, він припаде до смаку кожному, тому що в одній банці зібрані найулюбленіші овочі. А найголовніше, що він готується дуже просто та бюджетно.