Мариновані кабачки на зиму — відео рецепт

Кабачки на зиму. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Мариновані кабачки на зиму по цьому рецепту дуже смачні і прості в приготуванні. Вони виходять хрумкими та ароматними. Така консервація буде чудовим доповненням до різних страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо разом.

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Вам знадобиться:

кабачки 9-10 шт;

морква 2 шт;

цибуля 4 шт;

часник 8 зубків;

петрушка 8 шт;

кріп 4 шт;

лавровий листок 4 шт;

перець горошок 12 шт.

Для маринаду:

вода 2 л;

цукор 200 г;

оцет 200 мл;

сіль 50 г.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо маринад, на два літри води додаємо 50 грам солі, 200 грамів цукру та 200 мл 9% оцту. Все ретельно перемішати та довести до кипіння.

Маринад для кабачків. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Дві середні моркви нарізаємо кільцями.

Цибуля кільцями. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Чотири маленькі цибулі потрібно також нарізати кільцями.

Нарізані кабачки. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Молоді кабачки невеликого розміру потрібно нарізати кільцями.

Морква та цибуля в банці. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В гарно вимиті банки кладемо два зубчики часнику, потім моркву та цибулю.

Кабачки в банці. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Також кладемо дві невеликі гілочки кропу, лавровий лист, три маленькі гілочки зелені петрушки та три горошини перцю.

Кабачки в банці. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далі в банку складаємо кабачки. Маринадом заливаємо банки з кабачками.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Накриваємо банки стерилізованими кришками.

Кабачки в банці. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Ставимо банки для стерилізації. З моменту закипання стерилізувати потрібно протягом 10 хвилин.

Закатуємо банки та залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про рецепт літнього салату на зиму від української господині. У цьому рецепті ідеально все, він припаде до смаку кожному, тому що в одній банці зібрані найулюбленіші овочі. А найголовніше, що він готується дуже просто та бюджетно.