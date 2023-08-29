Маринованные кабачки на зиму — видео рецепт

Кабачки на зиму. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Маринованные кабачки на зиму по этому рецепту очень вкусные и простые в приготовлении. Они получаются хрустящими и ароматными. Такая консервация будет отличным дополнением к разным блюдам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вместе.

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Вам понадобится:

кабачки 9-10 шт;

морковь 2 шт;

лук 4 шт;

чеснок 8 зубков;

петрушка 8 шт;

укроп 4 шт;

лавровый лист 4 шт;

перец горошек 12 шт.

Для маринада:

вода 2 л;

сахар 200 г;

уксус 200 мл;

соль 50 г.

Способ приготовления

Сначала приготовим маринад, на два литра воды добавляем 50 г соли, 200 г сахара и 200 мл 9% уксуса. Все тщательно перемешать и довести до кипения.

Маринад для кабачков. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Две средние моркови нарезаем кольцами.

Лук кольцами. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Четыре маленьких лука нужно также нарезать кольцами.

Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Молодые кабачки небольшого размера нужно нарезать колечками.

Морковь и лук в банке. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В хорошо вымытые банки кладем два зубчика чеснока, затем морковь и лук.

Кабачки в банке. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Также кладем две небольшие веточки укропа, лавровый лист, три маленькие веточки зеленой петрушки и три горошины перца.

Кабачки в банке. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далее в банке складываем кабачки. Маринадом заливаем банки.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Накрываем банки стерилизованными крышками.

Кабачки в банке. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Ставим банки для стерилизации. С момента закипания стерилизовать нужно в течение 10 минут.

Закатываем банки и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте летнего салата на зиму от украинской хозяйки. В этом рецепте идеально все, он придется по вкусу каждому, потому что в одной банке собраны самые любимые овощи. А самое главное, что он готовится очень просто и бюджетно.