Маринованные кабачки на зиму — видео рецепт

Кабачки на зиму с правильным маринадом: проверенный рецепт
Маринованные кабачки на зиму по этому рецепту очень вкусные и простые в приготовлении. Они получаются хрустящими и ароматными. Такая консервация будет отличным дополнением к разным блюдам.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вместе.
Вам понадобится:
- кабачки 9-10 шт;
- морковь 2 шт;
- лук 4 шт;
- чеснок 8 зубков;
- петрушка 8 шт;
- укроп 4 шт;
- лавровый лист 4 шт;
- перец горошек 12 шт.
Для маринада:
- вода 2 л;
- сахар 200 г;
- уксус 200 мл;
- соль 50 г.
Способ приготовления
Сначала приготовим маринад, на два литра воды добавляем 50 г соли, 200 г сахара и 200 мл 9% уксуса. Все тщательно перемешать и довести до кипения.
Две средние моркови нарезаем кольцами.
Четыре маленьких лука нужно также нарезать кольцами.
Молодые кабачки небольшого размера нужно нарезать колечками.
В хорошо вымытые банки кладем два зубчика чеснока, затем морковь и лук.
Также кладем две небольшие веточки укропа, лавровый лист, три маленькие веточки зеленой петрушки и три горошины перца.
Далее в банке складываем кабачки. Маринадом заливаем банки.
Накрываем банки стерилизованными крышками.
Ставим банки для стерилизации. С момента закипания стерилизовать нужно в течение 10 минут.
Закатываем банки и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте летнего салата на зиму от украинской хозяйки. В этом рецепте идеально все, он придется по вкусу каждому, потому что в одной банке собраны самые любимые овощи. А самое главное, что он готовится очень просто и бюджетно.