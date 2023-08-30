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Запашний салат із кабачків на зиму: смачно та без клопоту

30 серпня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ніжний салат з кабачків — відео рецепт
Салат із кабачків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ви дізнаєтесь, як приготувати смачний салат із кабачків на зиму. Рецепт ароматного салату з кабачками дуже простий. Така ніжна закуска відмінно підійде до будь-якої страви. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно

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Вам знадобиться: 

  • кабачки 2 кг;
  • морква 1 кг;
  • болгарський перець 300 г;
  • часник 100 г;
  • зелень 50 г;
  • перець горошком, лавровий лист;
  • цукор 200 г;
  • сіль 60 г;
  • олія 150 мл;
  • оцет 9% 100 мл;
  • томатна паста 200 г. 

Спосіб приготування 

Спочатку необхідно підготувати овочі для заливки. Для цього потрібно моркву, болгарський перець та часник пропустити через м'ясорубку. 

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Подрібнення овочів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До овочевої суміші додаємо цукор, сіль та рослинну олію.

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Подрібнення овочів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все відправляємо на плиту, щоб довести до кипіння.

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Суміш для соусу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім все потрібно варити протягом 15 хвилин до готовності моркви. 

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Додавання спецій в соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В кінці до цієї суміші додаємо перець горошком та лаврове листя. 

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Нарізані кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Поки вариться соус потрібно підготувати кабачки, нарізати їх невеликим кубиком. 

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Кабачки в соусі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Коли овочева маса для соусу проварилася 15 хвилин додаємо томатну пасту та кладемо кабачки. 

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Зелень та кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Кабачки в соусі потрібно варити протягом 10 хвилин. Якщо салат буде густуватий додайте трохи води. 

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Кабачки в банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі додаємо подрібнену зелень та оцет. Залишилося варити ще 15 хвилин. 

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Кабачки в банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат готовий, розкладаємо його по стерилізованих банках та щільно закручуємо. 

Раніше ми писали про найулюбленіший салат з кабачків, який полюбився багатьом родинам. Ідеально підходить до гарнірів і закуски. Готується просто, а взимку відкривається першим. 

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