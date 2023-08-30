Ніжний салат з кабачків — відео рецепт

Запашний салат із кабачків на зиму: смачно та без клопоту
Ви дізнаєтесь, як приготувати смачний салат із кабачків на зиму. Рецепт ароматного салату з кабачками дуже простий. Така ніжна закуска відмінно підійде до будь-якої страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- кабачки 2 кг;
- морква 1 кг;
- болгарський перець 300 г;
- часник 100 г;
- зелень 50 г;
- перець горошком, лавровий лист;
- цукор 200 г;
- сіль 60 г;
- олія 150 мл;
- оцет 9% 100 мл;
- томатна паста 200 г.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно підготувати овочі для заливки. Для цього потрібно моркву, болгарський перець та часник пропустити через м'ясорубку.
До овочевої суміші додаємо цукор, сіль та рослинну олію.
Все відправляємо на плиту, щоб довести до кипіння.
Потім все потрібно варити протягом 15 хвилин до готовності моркви.
В кінці до цієї суміші додаємо перець горошком та лаврове листя.
Поки вариться соус потрібно підготувати кабачки, нарізати їх невеликим кубиком.
Коли овочева маса для соусу проварилася 15 хвилин додаємо томатну пасту та кладемо кабачки.
Кабачки в соусі потрібно варити протягом 10 хвилин. Якщо салат буде густуватий додайте трохи води.
Далі додаємо подрібнену зелень та оцет. Залишилося варити ще 15 хвилин.
Салат готовий, розкладаємо його по стерилізованих банках та щільно закручуємо.
Раніше ми писали про найулюбленіший салат з кабачків, який полюбився багатьом родинам. Ідеально підходить до гарнірів і закуски. Готується просто, а взимку відкривається першим.