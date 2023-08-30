Ніжний салат з кабачків — відео рецепт

Салат із кабачків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ви дізнаєтесь, як приготувати смачний салат із кабачків на зиму. Рецепт ароматного салату з кабачками дуже простий. Така ніжна закуска відмінно підійде до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

кабачки 2 кг;

морква 1 кг;

болгарський перець 300 г;

часник 100 г;

зелень 50 г;

перець горошком, лавровий лист;

цукор 200 г;

сіль 60 г;

олія 150 мл;

оцет 9% 100 мл;

томатна паста 200 г.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно підготувати овочі для заливки. Для цього потрібно моркву, болгарський перець та часник пропустити через м'ясорубку.

Подрібнення овочів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До овочевої суміші додаємо цукор, сіль та рослинну олію.

Подрібнення овочів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все відправляємо на плиту, щоб довести до кипіння.

Суміш для соусу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім все потрібно варити протягом 15 хвилин до готовності моркви.

Додавання спецій в соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В кінці до цієї суміші додаємо перець горошком та лаврове листя.

Нарізані кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Поки вариться соус потрібно підготувати кабачки, нарізати їх невеликим кубиком.

Кабачки в соусі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Коли овочева маса для соусу проварилася 15 хвилин додаємо томатну пасту та кладемо кабачки.

Зелень та кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Кабачки в соусі потрібно варити протягом 10 хвилин. Якщо салат буде густуватий додайте трохи води.

Кабачки в банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі додаємо подрібнену зелень та оцет. Залишилося варити ще 15 хвилин.

Кабачки в банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат готовий, розкладаємо його по стерилізованих банках та щільно закручуємо.

Раніше ми писали про найулюбленіший салат з кабачків, який полюбився багатьом родинам. Ідеально підходить до гарнірів і закуски. Готується просто, а взимку відкривається першим.