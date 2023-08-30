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Ароматный салат из кабачков на зиму: вкусно и без хлопот

30 августа 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Нежный салат из кабачков — видео рецепт
Салат из кабачков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вы узнаете, как приготовить вкусный салат из кабачков на зиму. Рецепт ароматного салата с кабачками очень простой. Такая нежная закуска отлично подойдет к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

  • кабачки 2 кг;
  • морковь 1 кг;
  • болгарский перец 300 г;
  • чеснок 100 г;
  • зелень 50 г;
  • перец горошком, лавровый лист;
  • сахар 200 г;
  • соль 60 г;
  • масло 150 мл;
  • уксус 9% 100 мл;
  • томатная паста 200 г.

Способ приготовления

Сначала необходимо подготовить овощи для заливки. Для этого нужно морковь, болгарский перец и чеснок пропустить через мясорубку.

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Измельчение овощей. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К овощной смеси добавляем сахар, соль и растительное масло.

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Измельчение овощей. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все отправляем на плиту, чтобы довести до кипения.

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Смесь для соуса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем все нужно варить в течение 15 минут до готовности моркови.

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Добавление специй в соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В конце к этой смеси добавляем перец горошком и лавровые листья.

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Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Пока варится соус нужно подготовить кабачки, нарезать их небольшим кубиком.

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Кабачки в соусе. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Когда овощная масса для соуса проварилась 15 минут, добавляем томатную пасту и кладем кабачки.

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Зелень и кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Кабачки в соусе нужно варить в течение 10 минут. Если салат будет густой, добавьте немного воды.

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Кабачки в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее добавляем измельченную зелень и уксус. Осталось варить еще 15 минут.

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Кабачки в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат готов, раскладываем его по стерилизованным банкам и плотно закручиваем.

Раньше мы писали о любимом салате из кабачков, который полюбился многим семьям. Идеально подходит к гарнирам и закускам. Готовится просто, а зимой открывается первым.

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