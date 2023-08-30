Нежный салат из кабачков — видео рецепт

Салат из кабачков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Вы узнаете, как приготовить вкусный салат из кабачков на зиму. Рецепт ароматного салата с кабачками очень простой. Такая нежная закуска отлично подойдет к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

кабачки 2 кг;

морковь 1 кг;

болгарский перец 300 г;

чеснок 100 г;

зелень 50 г;

перец горошком, лавровый лист;

сахар 200 г;

соль 60 г;

масло 150 мл;

уксус 9% 100 мл;

томатная паста 200 г.

Способ приготовления

Сначала необходимо подготовить овощи для заливки. Для этого нужно морковь, болгарский перец и чеснок пропустить через мясорубку.

Измельчение овощей. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К овощной смеси добавляем сахар, соль и растительное масло.

Измельчение овощей. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все отправляем на плиту, чтобы довести до кипения.

Смесь для соуса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем все нужно варить в течение 15 минут до готовности моркови.

Добавление специй в соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В конце к этой смеси добавляем перец горошком и лавровые листья.

Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Пока варится соус нужно подготовить кабачки, нарезать их небольшим кубиком.

Кабачки в соусе. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Когда овощная масса для соуса проварилась 15 минут, добавляем томатную пасту и кладем кабачки.

Зелень и кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Кабачки в соусе нужно варить в течение 10 минут. Если салат будет густой, добавьте немного воды.

Кабачки в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее добавляем измельченную зелень и уксус. Осталось варить еще 15 минут.

Кабачки в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат готов, раскладываем его по стерилизованным банкам и плотно закручиваем.

Раньше мы писали о любимом салате из кабачков, который полюбился многим семьям. Идеально подходит к гарнирам и закускам. Готовится просто, а зимой открывается первым.