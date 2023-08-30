Нежный салат из кабачков — видео рецепт

Ароматный салат из кабачков на зиму: вкусно и без хлопот
Вы узнаете, как приготовить вкусный салат из кабачков на зиму. Рецепт ароматного салата с кабачками очень простой. Такая нежная закуска отлично подойдет к любому блюду.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- кабачки 2 кг;
- морковь 1 кг;
- болгарский перец 300 г;
- чеснок 100 г;
- зелень 50 г;
- перец горошком, лавровый лист;
- сахар 200 г;
- соль 60 г;
- масло 150 мл;
- уксус 9% 100 мл;
- томатная паста 200 г.
Способ приготовления
Сначала необходимо подготовить овощи для заливки. Для этого нужно морковь, болгарский перец и чеснок пропустить через мясорубку.
К овощной смеси добавляем сахар, соль и растительное масло.
Все отправляем на плиту, чтобы довести до кипения.
Затем все нужно варить в течение 15 минут до готовности моркови.
В конце к этой смеси добавляем перец горошком и лавровые листья.
Пока варится соус нужно подготовить кабачки, нарезать их небольшим кубиком.
Когда овощная масса для соуса проварилась 15 минут, добавляем томатную пасту и кладем кабачки.
Кабачки в соусе нужно варить в течение 10 минут. Если салат будет густой, добавьте немного воды.
Далее добавляем измельченную зелень и уксус. Осталось варить еще 15 минут.
Салат готов, раскладываем его по стерилизованным банкам и плотно закручиваем.
Раньше мы писали о любимом салате из кабачков, который полюбился многим семьям. Идеально подходит к гарнирам и закускам. Готовится просто, а зимой открывается первым.