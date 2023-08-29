Салат з квасолі на зиму — відео рецепт

Консервована квасоля. Фото: Freepik

Квасолю з овочами можна їсти як окрему страву, або така заготівля чудово підійде для англійського сніданку. Консервована квасоля з томатами відмінно зберігається, тому зможе радувати вас неймовірним смаком всю зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

квасоля 1кг;

помідори 3 кг;

перець 1 кг;

морква 1 кг;

цибуля 1 кг;

цукор 200 гр;

сіль 100 гр;

часник 1 головка;

олія 400 мл;

оцет 9% 150 мл;

тара 12 банок по 0,5 л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати всі овочі, болгарський перець нарізати соломкою.

Нарізані перці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помідори необхідно нарізати половинками та пропустити через м'ясорубку.

Подрібнення помідорів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цибулю нарізати півкільцями та додати до перців в кастрюлю.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Моркву потрібно натерти, додати до перцю та цибулі.

Овочі в кастрюлі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До цієї маси додаємо подрібнені томати.

Томати та овочі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Квасолю потрібно відварити до напівготовності.

Біла квасоля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овочі потрібно гарно перемішати та тушкувати з моменту закипання 20 хвилин, періодично помішуючи.

Овочі та квасоля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім до овочів додаємо відварену квасолю.

Овочі та квасоля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо олію, цукор, сіль, часник та яблучний оцет. Все разом потрібно тушкувати 40 хвилин.

Квасоля в банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Після тушкування розкладаємо квасолю та овочі по банках та накриваємо стерилізованими кришками.

Банки з квасолею. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Щільно все закрутити та залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про фарширований перець з капустою на зиму за рецептом бабусі. Відмінна закуска на кожен стіл. Зберігайте рецепт, щоб не загубити.