Салат з квасолі на зиму — відео рецепт

Найкращий рецепт консервованої квасолі на зиму
Квасолю з овочами можна їсти як окрему страву, або така заготівля чудово підійде для англійського сніданку. Консервована квасоля з томатами відмінно зберігається, тому зможе радувати вас неймовірним смаком всю зиму.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- квасоля 1кг;
- помідори 3 кг;
- перець 1 кг;
- морква 1 кг;
- цибуля 1 кг;
- цукор 200 гр;
- сіль 100 гр;
- часник 1 головка;
- олія 400 мл;
- оцет 9% 150 мл;
- тара 12 банок по 0,5 л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно підготувати всі овочі, болгарський перець нарізати соломкою.
Помідори необхідно нарізати половинками та пропустити через м'ясорубку.
Цибулю нарізати півкільцями та додати до перців в кастрюлю.
Моркву потрібно натерти, додати до перцю та цибулі.
До цієї маси додаємо подрібнені томати.
Квасолю потрібно відварити до напівготовності.
Овочі потрібно гарно перемішати та тушкувати з моменту закипання 20 хвилин, періодично помішуючи.
Потім до овочів додаємо відварену квасолю.
Додаємо олію, цукор, сіль, часник та яблучний оцет. Все разом потрібно тушкувати 40 хвилин.
Після тушкування розкладаємо квасолю та овочі по банках та накриваємо стерилізованими кришками.
Щільно все закрутити та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про фарширований перець з капустою на зиму за рецептом бабусі. Відмінна закуска на кожен стіл. Зберігайте рецепт, щоб не загубити.