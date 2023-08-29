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Найкращий рецепт консервованої квасолі на зиму

29 серпня 2023 06:40
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат з квасолі на зиму — відео рецепт
Консервована квасоля. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Квасолю з овочами можна їсти як окрему страву, або така заготівля чудово підійде для англійського сніданку. Консервована квасоля з томатами відмінно зберігається, тому зможе радувати вас неймовірним смаком всю зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться: 

  • квасоля  1кг;
  • помідори 3 кг;
  • перець 1 кг;
  • морква 1 кг;
  • цибуля 1 кг;
  • цукор 200 гр;
  • сіль 100 гр;
  • часник 1 головка;
  • олія 400 мл;
  • оцет 9% 150 мл;
  • тара 12 банок по 0,5 л.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно підготувати всі овочі, болгарський перець нарізати соломкою. 

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Нарізані перці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помідори необхідно нарізати половинками та пропустити через м'ясорубку. 

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Подрібнення помідорів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цибулю нарізати півкільцями та додати до перців в кастрюлю. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Моркву потрібно натерти, додати до перцю та цибулі. 

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Овочі в кастрюлі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До цієї маси додаємо подрібнені томати. 

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Томати та овочі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Квасолю потрібно відварити до напівготовності. 

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Біла квасоля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овочі потрібно гарно перемішати та тушкувати з моменту закипання 20 хвилин, періодично помішуючи. 

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Овочі та квасоля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім до овочів додаємо відварену квасолю.

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Овочі та квасоля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додаємо олію, цукор, сіль, часник та яблучний оцет. Все разом потрібно тушкувати 40 хвилин. 

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Квасоля в банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Після тушкування розкладаємо квасолю та овочі по банках та накриваємо стерилізованими кришками.

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Банки з квасолею. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Щільно все закрутити та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про фарширований перець з капустою на зиму за рецептом бабусі. Відмінна закуска на кожен стіл. Зберігайте рецепт, щоб не загубити. 

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