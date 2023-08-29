Салат из фасоли на зиму — видео рецепт

Лучший рецепт консервированной фасоли на зиму
Фасоль с овощами можно есть как отдельное блюдо или такая заготовка отлично подойдет для английского завтрака. Консервированная фасоль с помидорами отлично сохраняется, поэтому сможет радовать вас невероятным вкусом всю зиму.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- фасоль 1кг;
- помидоры 3 кг;
- перец 1 кг;
- морковь 1 кг;
- лук 1 кг;
- сахар 200 гр;
- соль – 100 гр;
- чеснок 1 головка;
- масло 400 мл;
- уксус 9% 150 мл;
- тара 12 банок по 0,5л.
Способ приготовления
Сначала нужно подготовить все овощи, болгарский перец порезать соломкой.
Помидоры нужно нарезать половинками и пропустить через мясорубку.
Лук порезать полукольцами и добавить к перцам в кастрюлю.
Морковь нужно натереть, добавить к перцу и луку.
К этой массе добавляем измельченные томаты.
Фасоль нужно отварить до полуготовности.
Овощи нужно хорошо перемешать и тушить с момента закипания 20 минут, периодически помешивая.
Затем к овощам добавляем отварную фасоль.
Добавляем растительное масло, сахар, соль, чеснок и яблочный уксус. Все вместе нужно тушить 40 минут.
После тушения раскладываем фасоль и овощи по банкам и накрываем стерилизованными крышками.
Плотно все закрутим и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о фаршированном переце с капустой на зиму по рецепту бабушки. Отличная закуска на каждый стол. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять.