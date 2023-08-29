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Лучший рецепт консервированной фасоли на зиму

29 августа 2023 06:40
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат из фасоли на зиму — видео рецепт
Консервированная фасоль. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Фасоль с овощами можно есть как отдельное блюдо или такая заготовка отлично подойдет для английского завтрака. Консервированная фасоль с помидорами отлично сохраняется, поэтому сможет радовать вас невероятным вкусом всю зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

  • фасоль 1кг;
  • помидоры 3 кг;
  • перец 1 кг;
  • морковь 1 кг;
  • лук 1 кг;
  • сахар 200 гр;
  • соль – 100 гр;
  • чеснок 1 головка;
  • масло 400 мл;
  • уксус 9% 150 мл;
  • тара 12 банок по 0,5л.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить все овощи, болгарский перец порезать соломкой.

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Нарезанные перцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помидоры нужно нарезать половинками и пропустить через мясорубку.

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Измельчение помидоров. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Лук порезать полукольцами и добавить к перцам в кастрюлю.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Морковь нужно натереть, добавить к перцу и луку.

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Овощи в кастрюле. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К этой массе добавляем измельченные томаты.

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Томаты и овощи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Фасоль нужно отварить до полуготовности.

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Белая фасоль. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овощи нужно хорошо перемешать и тушить с момента закипания 20 минут, периодически помешивая.

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Овощи и фасоль. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем к овощам добавляем отварную фасоль.

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Овощи и фасоль. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем растительное масло, сахар, соль, чеснок и яблочный уксус. Все вместе нужно тушить 40 минут.

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Фасоль в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

После тушения раскладываем фасоль и овощи по банкам и накрываем стерилизованными крышками.

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Банки с фасолью. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Плотно все закрутим и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о фаршированном переце с капустой на зиму по рецепту бабушки. Отличная закуска на каждый стол. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять.

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