Салат из фасоли на зиму — видео рецепт

Консервированная фасоль. Фото: Freepik

Фасоль с овощами можно есть как отдельное блюдо или такая заготовка отлично подойдет для английского завтрака. Консервированная фасоль с помидорами отлично сохраняется, поэтому сможет радовать вас невероятным вкусом всю зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

фасоль 1кг;

помидоры 3 кг;

перец 1 кг;

морковь 1 кг;

лук 1 кг;

сахар 200 гр;

соль – 100 гр;

чеснок 1 головка;

масло 400 мл;

уксус 9% 150 мл;

тара 12 банок по 0,5л.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить все овощи, болгарский перец порезать соломкой.

Нарезанные перцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помидоры нужно нарезать половинками и пропустить через мясорубку.

Измельчение помидоров. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Лук порезать полукольцами и добавить к перцам в кастрюлю.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Морковь нужно натереть, добавить к перцу и луку.

Овощи в кастрюле. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К этой массе добавляем измельченные томаты.

Томаты и овощи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Фасоль нужно отварить до полуготовности.

Белая фасоль. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овощи нужно хорошо перемешать и тушить с момента закипания 20 минут, периодически помешивая.

Овощи и фасоль. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем к овощам добавляем отварную фасоль.

Овощи и фасоль. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавляем растительное масло, сахар, соль, чеснок и яблочный уксус. Все вместе нужно тушить 40 минут.

Фасоль в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

После тушения раскладываем фасоль и овощи по банкам и накрываем стерилизованными крышками.

Банки с фасолью. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Плотно все закрутим и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о фаршированном переце с капустой на зиму по рецепту бабушки. Отличная закуска на каждый стол. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять.