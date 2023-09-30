Два маринади для капусти: найсмачніший та альтернативний — відео рецепт

Маринована капуста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Просто неймовірна закуска з капусти. Крижавки це — маринована капуста, яка трохи вариться, а потім маринується в розсолі від огірків. Цей рецепт готують з давніх-давен. Розсіл від огірків робить відварену капусту неймовірно смачною. А якщо капусту ще натерти гірчицею, то це буде просто довершений смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться для рецепту №1:

капуста білокачанна — 2 шт;

розсіл з огірків — 1,5 літри;

сіль — 1,5 чайні ложки;

зерна гірчиці — 1 чайна ложка.

Вам знадобиться для рецепту №2:

капуста білокачанна — 2 шт.;

сіль — 1,5 чайні ложки;

маринад;

лавровий лист — 2 шт.;

цукор — 1 столова ложка;

сіль — 3 столові ложки;

перець горошком — 10 шт.;

яблучний оцет — 100 мл.

Спосіб приготування, рецепт №1

Спочатку потрібно вибрати невелику капусту. Перший рецепт буде на розсолі з кислих огірків.

Четвертина капусти. Фото: YouTube @nashi.besahy

Для зручності розсіл перелиємо в тарілку, нам потрібно стільки, щоб капуста покрилася рідиною повністю.

Капуста у воді. Фото: YouTube @nashi.besahy

Капусту нарізаємо на чотири частини, качан не відрізаємо, оскільки він буде тримати листочки капусти разом. При бажанні четвертинки капусти можна розрізати ще на дві частини, якщо ваша капуста велика.

Зерна гірчиці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Складаємо капусту в каструлю, заливаємо водою. Ставимо на вогонь та починаємо варити, воду потрібно трохи підсолити.

Капуста та зерна гірчиці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Варити капусту потрібно 15-20 хвилин, все залежить від величини капусти, вилка повинна легко проколювати капусту.

Капуста в розсолі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Зливаємо воду та даємо капусті охолодитися. Поки капуста охолоджується, кладемо в ступку одну чайну ложку гірчиці в зернах та товчемо. Зерна не потрібно розтерти в порошок, вони повинні бути злегка подрібнені.

Готова капуста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли капуста охолола, потрібно натерти її зернами гірчиці. Потім заливаємо капусту огірковим розсолом. Розсіл кімнатної температури.

Ставимо капусту в прохолодне місце на 1-3 доби. Потім капуста готова, можна перемістити її для зберігання в холодильник.

Спосіб приготування, рецепт №2

Для другого рецепту капусту також потрібно відварити.

Капуста у воді. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі зробимо маринад, беремо 1,5 литра води та ставимо на вогонь. Додаємо столову ложку цукру, три неповні столові ложки солі, два невеликі лаврових листочки та 10 горошин чорного перцю.

Приготування маринада. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли вода почне кипіти, додаємо 100 мл оцту. Дамо прокипіти хвилину та вимикаємо вогонь.

Капуста та маринад. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім натираємо капусту гірчицею. Також нарізаємо часник пластинками та розміщуємо його поміж капустяних листів.

Капуста шматочками. Фото: YouTube @nashi.besahy

Заливаємо капусту маринадом, щоб рідина покрила її повністю. Залишаємо капусту на дві доби.

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.