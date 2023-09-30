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Самая вкусная маринованная капуста "Крижавки" с рассолом и без: два рецепта

30 сентября 2023 21:29
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Два маринада для капусты: самый вкусный и альтернативный — видео рецепт
Маринованая капуста. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Просто невероятная закуска из капусты. "Крижавки" это — маринованная капуста, которая немного варится, а затем маринуется в рассоле от огурцов. Этот рецепт готовят издревле. Рассол от огурцов делает отварную капусту невероятно вкусной. А если капусту еще натереть горчицей, то это будет просто потрясающий вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится для рецепта №1:

  • капуста белокочанная — 2 шт.;
  • рассол из огурцов — 1,5 литра;
  • соль — 1,5 чайные ложки;
  • зерна горчицы — 1 чайная ложка.

Вам понадобится для рецепта №2:

  • капуста белокочанная — 2 шт.;
  • соль — 1,5 чайные ложки;
  • маринад;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • сахар — 1 столовая ложка;
  • соль — 3 столовые ложки;
  • перец горошком — 10 шт.;
  • яблочный уксус — 100 мл.

Способ приготовления, рецепт №1

Сначала нужно выбрать небольшую капусту. Первый рецепт будет на рассоле из кислых огурцов.

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Четвертинка капусты. Фото: YouTube @nashi.besahy

Для удобства рассол перельем в тарелку, нам нужно столько, чтобы капуста покрылась жидкостью полностью.

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Капуста в воде. Фото: YouTube @nashi.besahy

Капусту нарезаем на четыре части, кочан не отрезаем, поскольку он будет держать листики капусты вместе. При желании четвертинки капусты можно разрезать еще на две части, если ваша капуста большая.

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Горчица в зернах. Фото: YouTube @nashi.besahy

Складываем капусту в кастрюлю, заливаем водой. Ставим на огонь и начинаем варить, воду нужно немного подсолить.

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Капуста и горчица. Фото: YouTube @nashi.besahy

Варить капусту нужно 15-20 минут, все зависит от величины капусты, вилка должна легко прокалывать капусту.

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Капуста в рассоле. Фото: YouTube @nashi.besahy

Сливаем воду и даем капусте охладиться. Пока капуста охлаждается, кладем в ступку одну чайную ложку горчицы в зернах и толчем. Зерна не нужно растирать в порошок, они должны быть слегка измельчены.

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Готовая капуста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда капуста остыла, нужно натереть ее зернами горчицы. Затем заливаем капусту огуречным рассолом. Рассол комнатной температуры.

Ставим капусту в прохладное место на 1-3 дня. Затем капуста готова, можно переместить ее для хранения в холодильник.

Способ приготовления, рецепт №2

Для второго рецепта капусту тоже нужно отварить.

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Капуста в воде. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее сделаем маринад, берем 1,5 литра воды и ставим на огонь. Добавляем столовую ложку сахара, три неполных столовых ложки соли, два небольших лавровых листочка и 10 горошин черного перца.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда вода начнет кипеть, добавляем 100 мл уксуса. Дадим минуту прокипеть и выключаем огонь.

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Капуста и маринад. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем натираем капусту горчицей. Также нарезаем чеснок пластинками и размещаем его между капустными листьями.

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Капуста кусочками. Фото: YouTube @nashi.besahy

Заливаем капусту маринадом, чтобы жидкость полностью покрыла ее. Оставляем капусту на двое суток.

Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.

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