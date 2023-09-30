Два маринада для капусты: самый вкусный и альтернативный — видео рецепт

Маринованая капуста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Просто невероятная закуска из капусты. "Крижавки" это — маринованная капуста, которая немного варится, а затем маринуется в рассоле от огурцов. Этот рецепт готовят издревле. Рассол от огурцов делает отварную капусту невероятно вкусной. А если капусту еще натереть горчицей, то это будет просто потрясающий вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится для рецепта №1:

капуста белокочанная — 2 шт.;

рассол из огурцов — 1,5 литра;

соль — 1,5 чайные ложки;

зерна горчицы — 1 чайная ложка.

Вам понадобится для рецепта №2:

капуста белокочанная — 2 шт.;

соль — 1,5 чайные ложки;

маринад;

лавровый лист — 2 шт.;

сахар — 1 столовая ложка;

соль — 3 столовые ложки;

перец горошком — 10 шт.;

яблочный уксус — 100 мл.

Способ приготовления, рецепт №1

Сначала нужно выбрать небольшую капусту. Первый рецепт будет на рассоле из кислых огурцов.

Четвертинка капусты. Фото: YouTube @nashi.besahy

Для удобства рассол перельем в тарелку, нам нужно столько, чтобы капуста покрылась жидкостью полностью.

Капуста в воде. Фото: YouTube @nashi.besahy

Капусту нарезаем на четыре части, кочан не отрезаем, поскольку он будет держать листики капусты вместе. При желании четвертинки капусты можно разрезать еще на две части, если ваша капуста большая.

Горчица в зернах. Фото: YouTube @nashi.besahy

Складываем капусту в кастрюлю, заливаем водой. Ставим на огонь и начинаем варить, воду нужно немного подсолить.

Капуста и горчица. Фото: YouTube @nashi.besahy

Варить капусту нужно 15-20 минут, все зависит от величины капусты, вилка должна легко прокалывать капусту.

Капуста в рассоле. Фото: YouTube @nashi.besahy

Сливаем воду и даем капусте охладиться. Пока капуста охлаждается, кладем в ступку одну чайную ложку горчицы в зернах и толчем. Зерна не нужно растирать в порошок, они должны быть слегка измельчены.

Готовая капуста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда капуста остыла, нужно натереть ее зернами горчицы. Затем заливаем капусту огуречным рассолом. Рассол комнатной температуры.

Ставим капусту в прохладное место на 1-3 дня. Затем капуста готова, можно переместить ее для хранения в холодильник.

Способ приготовления, рецепт №2

Для второго рецепта капусту тоже нужно отварить.

Капуста в воде. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее сделаем маринад, берем 1,5 литра воды и ставим на огонь. Добавляем столовую ложку сахара, три неполных столовых ложки соли, два небольших лавровых листочка и 10 горошин черного перца.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда вода начнет кипеть, добавляем 100 мл уксуса. Дадим минуту прокипеть и выключаем огонь.

Капуста и маринад. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем натираем капусту горчицей. Также нарезаем чеснок пластинками и размещаем его между капустными листьями.

Капуста кусочками. Фото: YouTube @nashi.besahy

Заливаем капусту маринадом, чтобы жидкость полностью покрыла ее. Оставляем капусту на двое суток.

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