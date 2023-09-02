Баклажани на смак, як гриби — відео рецепт

Мариновані баклажани, як грибочки за рецептом сільської господині
Така закуска з баклажанів дуже нагадує за смаком мариновані гриби. Така заготівля буде гарним помічником, коли ви будете накривати святковий стіл.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- баклажани 2,5 кг;
- цибуля 7 шт;
- часник 2 головки.
Для маринада:
- вода холодна 400 мл;
- цукор 4ст.л без верха;
- сіль 4 ст.л без верха;
- оцет 9% 140 мл або 17 ст.л;
- перець горошком за смаком;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно очистити баклажани та нарізати невеликими шматками.
Баклажани потрібно обсмажити на пательні з двох сторін.
Складаємо їх в тарілку та чекаємо, поки вони будуть охолоджуватися.
Також нам знадобиться нарізана цибуля півкільцями та часник платистиночками.
В глибокій тарілці починаємо складати баклажани шарами. спочатку баклажани, потім цибуля з часник, чорний перець і знову шар баклажанів.
Так зробити, поки не закінчаться баклажани. Далі робимо маринад.
В 400 мл води кладемо 4 столові ложки цукру, 4 столові ложки солі, все ретельно перемішати. Потім додаємо 140 мл оцту, або 17 столових ложок.
Маринадом заливаємо баклажани та накриваємо тяжкою тарілкою з пресом.
Залишаємо баклажани на 24 години.
Маринад потрібно трохи злити, а баклажани закладаємо в банки. зверху додаємо маринад, який залишився.
Банки ставимо для стерилазації. З моменту закипання потрібно стерилізувати протягом 10 хвилин.
Далі закатуємо банки та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про рецепт маринованих баклажанів, як колись на кримському ринку.