Баклажани на смак, як гриби — відео рецепт

Мариновані баклажани. Фото: YouTube @klopotenko

Така закуска з баклажанів дуже нагадує за смаком мариновані гриби. Така заготівля буде гарним помічником, коли ви будете накривати святковий стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться:

баклажани 2,5 кг;

цибуля 7 шт;

часник 2 головки.

Для маринада:

вода холодна 400 мл;

цукор 4ст.л без верха;

сіль 4 ст.л без верха;

оцет 9% 140 мл або 17 ст.л;

перець горошком за смаком;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно очистити баклажани та нарізати невеликими шматками.

Овочі для рецепту. Фото: YouTube @hospodynya

Баклажани потрібно обсмажити на пательні з двох сторін.

Очищені баклажани. Фото: YouTube @hospodynya

Складаємо їх в тарілку та чекаємо, поки вони будуть охолоджуватися.

Цибуля та часник. Фото: YouTube @hospodynya

Також нам знадобиться нарізана цибуля півкільцями та часник платистиночками.

Смажені баклажани. Фото: YouTube @hospodynya

В глибокій тарілці починаємо складати баклажани шарами. спочатку баклажани, потім цибуля з часник, чорний перець і знову шар баклажанів.

Цибуля та баклажани. Фото: YouTube @hospodynya

Так зробити, поки не закінчаться баклажани. Далі робимо маринад.

Приготування маринада. Фото: YouTube @hospodynya

В 400 мл води кладемо 4 столові ложки цукру, 4 столові ложки солі, все ретельно перемішати. Потім додаємо 140 мл оцту, або 17 столових ложок.

Баклажани з маринадом. Фото: YouTube @hospodynya

Маринадом заливаємо баклажани та накриваємо тяжкою тарілкою з пресом.

Маринування баклажанів. Фото: YouTube @hospodynya

Залишаємо баклажани на 24 години.

Баклажани в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Маринад потрібно трохи злити, а баклажани закладаємо в банки. зверху додаємо маринад, який залишився.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @hospodynya

Банки ставимо для стерилазації. З моменту закипання потрібно стерилізувати протягом 10 хвилин.

Баклажани в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Далі закатуємо банки та залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про рецепт маринованих баклажанів, як колись на кримському ринку.