Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Мариновані баклажани, як грибочки за рецептом сільської господині arrow

Мариновані баклажани, як грибочки за рецептом сільської господині

2 вересня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Баклажани на смак, як гриби — відео рецепт
Мариновані баклажани. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така закуска з баклажанів дуже нагадує за смаком мариновані гриби. Така заготівля буде гарним помічником, коли ви будете накривати святковий стіл. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • баклажани 2,5 кг;
  • цибуля 7 шт;
  • часник 2 головки.

Для маринада:

  • вода холодна  400 мл;
  • цукор  4ст.л без верха;
  • сіль 4 ст.л без верха;
  • оцет 9% 140 мл або 17 ст.л;
  • перець горошком за смаком;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно очистити баклажани та нарізати невеликими шматками. 

null
Овочі для рецепту. Фото: YouTube @hospodynya

Баклажани потрібно обсмажити на пательні з двох сторін.

null
Очищені баклажани. Фото: YouTube @hospodynya

Складаємо їх в тарілку та чекаємо, поки вони будуть охолоджуватися. 

null
Цибуля та часник. Фото: YouTube @hospodynya

Також нам знадобиться нарізана цибуля півкільцями та часник платистиночками. 

null
Смажені баклажани. Фото: YouTube @hospodynya

В глибокій тарілці починаємо складати баклажани шарами. спочатку баклажани, потім цибуля з часник, чорний перець і знову шар баклажанів.

null
Цибуля та баклажани. Фото: YouTube @hospodynya

Так зробити, поки не закінчаться баклажани. Далі робимо маринад.

null
Приготування маринада. Фото: YouTube @hospodynya

В 400 мл води кладемо 4 столові ложки цукру, 4 столові ложки солі, все ретельно перемішати. Потім додаємо 140 мл оцту, або 17 столових ложок. 

null
Баклажани з маринадом. Фото: YouTube @hospodynya

Маринадом заливаємо баклажани та накриваємо тяжкою тарілкою з пресом.

null
Маринування баклажанів. Фото: YouTube @hospodynya

Залишаємо баклажани на 24 години. 

null
Баклажани в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Маринад потрібно трохи злити, а баклажани закладаємо в банки. зверху додаємо маринад, який залишився. 

null
Стерилізація банок. Фото: YouTube @hospodynya

Банки ставимо для стерилазації. З моменту закипання потрібно стерилізувати протягом 10 хвилин. 

null
Баклажани в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Далі закатуємо банки та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт маринованих баклажанів, як колись на кримському ринку. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Чому вчителів змушують повернути виплати від "єПідтримка": розслідування проєкту "Наша справа"

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз