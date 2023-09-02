Баклажаны по вкусу, как грибы — видео рецепт

Маринованные баклажаны. Фото: YouTube @klopotenko

Такая закуска из баклажанов очень напоминает по вкусу маринованные грибы. Заготовка будет хорошим помощником, когда вы будете накрывать праздничный стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

баклажаны 2,5 кг;

лук 7 шт;

чеснок 2 головки.

Для маринада:

вода холодная 400мл;

сахар 4ст.л без верха;

соль 4 ст.л без верха;

уксус 9% 140 мл или 17 ст.л;

перец горошком по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно очистить баклажаны и нарезать небольшими кусками.

Овощи для рецепта. Фото: YouTube @hospodynya

Баклажаны нужно обжарить на сковороде с двух сторон.

Очищенные баклажаны. Фото: YouTube @hospodynya

Складываем их в тарелку и ждем, пока они будут охлаждаться.

Лук и чеснок. Фото: YouTube @hospodynya

Также нам понадобится нарезанный лук полукольцами и чеснок платистиночками.

Жареные баклажаны. Фото: YouTube @hospodynya

В глубокой тарелке начинаем складывать баклажаны слоями, сначала баклажаны, затем лук с чесноком, черный перец и снова слой баклажанов.

Лук и баклажаны. Фото: YouTube @hospodynya

Так нужно складывать, пока не закончатся баклажаны. Дальше делаем маринад.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @hospodynya

В 400 мл воды кладем 4 столовых ложки сахара, 4 столовых ложки соли, все тщательно перемешать. Затем добавляем 140 мл уксуса или 17 столовых ложек.

Баклажаны с маринадом. Фото: YouTube @hospodynya

Маринадом заливаем баклажаны и накрываем тяжелой тарелкой с прессом.

Маринование баклажанов. Фото: YouTube @hospodynya

Оставляем баклажаны на 24 часа.

Баклажаны в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Маринад нужно немного слить, а баклажаны закладываем в банки. сверху добавляем оставшийся маринад.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @hospodynya

Банки ставим для стерилизации. С момента закипания следует стерилизовать в течение 10 минут.

Баклажаны в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Далее закатываем банки и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте маринованных баклажанов, как когда-то на крымском рынке.