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Маринованные баклажаны, как грибочки по рецепту деревенской хозяйки

2 сентября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Баклажаны по вкусу, как грибы — видео рецепт
Маринованные баклажаны. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая закуска из баклажанов очень напоминает по вкусу маринованные грибы. Заготовка будет хорошим помощником, когда вы будете накрывать праздничный стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • баклажаны 2,5 кг;
  • лук 7 шт;
  • чеснок 2 головки.

Для маринада:

  • вода холодная 400мл;
  • сахар 4ст.л без верха;
  • соль 4 ст.л без верха;
  • уксус 9% 140 мл или 17 ст.л;
  • перец горошком по вкусу;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно очистить баклажаны и нарезать небольшими кусками.

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Овощи для рецепта. Фото: YouTube @hospodynya

Баклажаны нужно обжарить на сковороде с двух сторон.

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Очищенные баклажаны. Фото: YouTube @hospodynya

Складываем их в тарелку и ждем, пока они будут охлаждаться.

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Лук и чеснок. Фото: YouTube @hospodynya

Также нам понадобится нарезанный лук полукольцами и чеснок платистиночками.

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Жареные баклажаны. Фото: YouTube @hospodynya

В глубокой тарелке начинаем складывать баклажаны слоями, сначала баклажаны, затем лук с чесноком, черный перец и снова слой баклажанов.

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Лук и баклажаны. Фото: YouTube @hospodynya

Так нужно складывать, пока не закончатся баклажаны. Дальше делаем маринад.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @hospodynya

В 400 мл воды кладем 4 столовых ложки сахара, 4 столовых ложки соли, все тщательно перемешать. Затем добавляем 140 мл уксуса или 17 столовых ложек.

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Баклажаны с маринадом. Фото: YouTube @hospodynya

Маринадом заливаем баклажаны и накрываем тяжелой тарелкой с прессом.

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Маринование баклажанов. Фото: YouTube @hospodynya

Оставляем баклажаны на 24 часа.

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Баклажаны в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Маринад нужно немного слить, а баклажаны закладываем в банки. сверху добавляем оставшийся маринад.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @hospodynya

Банки ставим для стерилизации. С момента закипания следует стерилизовать в течение 10 минут.

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Баклажаны в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Далее закатываем банки и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте маринованных баклажанов, как когда-то на крымском рынке.

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