Баклажаны по вкусу, как грибы — видео рецепт

Маринованные баклажаны, как грибочки по рецепту деревенской хозяйки
Такая закуска из баклажанов очень напоминает по вкусу маринованные грибы. Заготовка будет хорошим помощником, когда вы будете накрывать праздничный стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- баклажаны 2,5 кг;
- лук 7 шт;
- чеснок 2 головки.
Для маринада:
- вода холодная 400мл;
- сахар 4ст.л без верха;
- соль 4 ст.л без верха;
- уксус 9% 140 мл или 17 ст.л;
- перец горошком по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала нужно очистить баклажаны и нарезать небольшими кусками.
Баклажаны нужно обжарить на сковороде с двух сторон.
Складываем их в тарелку и ждем, пока они будут охлаждаться.
Также нам понадобится нарезанный лук полукольцами и чеснок платистиночками.
В глубокой тарелке начинаем складывать баклажаны слоями, сначала баклажаны, затем лук с чесноком, черный перец и снова слой баклажанов.
Так нужно складывать, пока не закончатся баклажаны. Дальше делаем маринад.
В 400 мл воды кладем 4 столовых ложки сахара, 4 столовых ложки соли, все тщательно перемешать. Затем добавляем 140 мл уксуса или 17 столовых ложек.
Маринадом заливаем баклажаны и накрываем тяжелой тарелкой с прессом.
Оставляем баклажаны на 24 часа.
Маринад нужно немного слить, а баклажаны закладываем в банки. сверху добавляем оставшийся маринад.
Банки ставим для стерилизации. С момента закипания следует стерилизовать в течение 10 минут.
Далее закатываем банки и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте маринованных баклажанов, как когда-то на крымском рынке.