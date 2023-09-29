Дуже смачні помідори з чорнобривцями — відео рецепт

Мариновані помідори з чорнобривцями на зиму за 30 хв без клопоту
Такі помідори виходять досить незвичайними, оскільки в банку додають квіти чорнобривців. Смак дуже витончений та незвичайний. Радимо спробувати приготувати таку заготівлю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості рецепти з Марією Щербатюк.
Вам знадобиться:
- помідори 400-500 г на одну банку;
- перець болгарський — 1 шт;
- квіти чорнобривців;
- листя малини;
- перець горошок;
- лавровий лист;
- духмяний перець.
Для маринаду на 1 л банку знадобиться:
- 1 ст.л. солі;
- 2 ст.л. цукру;
- 2 ст.л. оцту.
Спосіб приготування
Для цього рецепту краще вибрати маленькі помідори, можна взяти різних сортів. Також для цього рецепту знадобиться солодкий болгарський перець.
Нарізаємо солодкий перець на невеликі шматочки.
На дно банки кладемо листя малини, додаємо помідори та додаємо солодкий перець.
Також додаємо чорнобривці, на однолітрову банку знадобиться 5-6 квіточок.
Зверху кладемо ще листя малини та помідори.
Банки з помідорами заливаємо окропом та залишаємо на 15 хвилин.
Через 15 хвилин воду зливаємо та варимо з неї маринад. У воду додаємо 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі та 4 столові ложки оцту.
Також в баночку кладемо лавровий лист та кілька горошин чорного та духмяного перців. Заливаємо маринадом помідори, закриваємо та залишаємо охолоджуватися під ковдрою.
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