Дуже смачні помідори з чорнобривцями — відео рецепт

Мариновані помідори з чорнобривцями. Фото: google

Такі помідори виходять досить незвичайними, оскільки в банку додають квіти чорнобривців. Смак дуже витончений та незвичайний. Радимо спробувати приготувати таку заготівлю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості рецепти з Марією Щербатюк.

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Вам знадобиться:

помідори 400-500 г на одну банку;

перець болгарський — 1 шт;

квіти чорнобривців;

листя малини;

перець горошок;

лавровий лист;

духмяний перець.

Для маринаду на 1 л банку знадобиться:

1 ст.л. солі;

2 ст.л. цукру;

2 ст.л. оцту.

Спосіб приготування

Для цього рецепту краще вибрати маленькі помідори, можна взяти різних сортів. Також для цього рецепту знадобиться солодкий болгарський перець.

Помідори різних сортів. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Нарізаємо солодкий перець на невеликі шматочки.

Солодкий перець. Фото: YouTube @prosti_retsepty

На дно банки кладемо листя малини, додаємо помідори та додаємо солодкий перець.

Помідори з чорнобривцями. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Також додаємо чорнобривці, на однолітрову банку знадобиться 5-6 квіточок.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Зверху кладемо ще листя малини та помідори.

Маринад для помідорів. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Банки з помідорами заливаємо окропом та залишаємо на 15 хвилин.

Помідори в банках. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Через 15 хвилин воду зливаємо та варимо з неї маринад. У воду додаємо 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі та 4 столові ложки оцту.

Готові помідори. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Також в баночку кладемо лавровий лист та кілька горошин чорного та духмяного перців. Заливаємо маринадом помідори, закриваємо та залишаємо охолоджуватися під ковдрою.

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