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Мариновані помідори з чорнобривцями на зиму за 30 хв без клопоту

29 вересня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачні помідори з чорнобривцями — відео рецепт
Мариновані помідори з чорнобривцями. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі помідори виходять досить незвичайними, оскільки в банку додають квіти чорнобривців. Смак дуже витончений та незвичайний. Радимо спробувати приготувати таку заготівлю

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості рецепти з Марією Щербатюк.

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Вам знадобиться: 

  • помідори 400-500 г на одну  банку;
  • перець болгарський — 1 шт;
  • квіти чорнобривців;
  • листя малини;
  • перець горошок;
  • лавровий лист;
  • духмяний перець.

Для маринаду на 1 л банку знадобиться: 

  • 1 ст.л. солі;
  • 2 ст.л. цукру;
  • 2 ст.л. оцту. 

Спосіб приготування 

Для цього рецепту краще вибрати маленькі помідори, можна взяти різних сортів. Також для цього рецепту знадобиться солодкий болгарський перець. 

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Помідори різних сортів. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Нарізаємо солодкий перець на невеликі шматочки. 

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Солодкий перець. Фото: YouTube @prosti_retsepty

На дно банки кладемо листя малини, додаємо помідори та додаємо солодкий перець.

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Помідори з чорнобривцями. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Також додаємо чорнобривці, на однолітрову банку знадобиться 5-6 квіточок. 

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Зверху кладемо ще листя малини та помідори. 

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Маринад для помідорів. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Банки з помідорами заливаємо окропом та залишаємо на 15 хвилин. 

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Помідори в банках. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Через 15 хвилин воду зливаємо та варимо з неї маринад. У воду додаємо 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі та 4 столові ложки оцту. 

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Готові помідори. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Також в баночку кладемо лавровий лист та кілька горошин чорного та духмяного перців. Заливаємо маринадом помідори, закриваємо та залишаємо охолоджуватися під ковдрою. 

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