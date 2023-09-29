Очень вкусные помидоры с бархатцами — видео рецепт

Маринованые помидоры с бархатцами. Фото: google

Такие помидоры получаются достаточно необычными, поскольку в банки добавляют цветы "чорнобривців". Вкус очень изящный и необычный. Советуем попробовать приготовить такую заготовку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые рецепты с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

помидоры — 400-500 г на одну банку;

перец болгарский — 1 шт.;

цветы бархатцев;

листья малины;

перец горошек;

лавровый лист;

душистый перец.

Для маринада на 1 л банку понадобится:

1 ст.л. соли;

2 ст.л. сахара;

2 ст.л. уксуса.

Способ приготовления

Для этого рецепта лучше выбрать маленькие помидоры, можно взять разные сорта. Также для этого рецепта пригодится сладкий болгарский перец.

Помидоры разных сортов. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Нарезаем сладкий перец на небольшие кусочки.

Сладкий перец. Фото: YouTube @prosti_retsepty

На дно банки кладем листья малины, добавляем помидоры и добавляем сладкий перец.

Помидоры с бархатцами. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Также добавляем бархатцы, на однолитровую банку понадобится 5-6 цветочков.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Сверху кладем еще листья малины и помидоры.

Маринад для помидоров. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Банки с помидорами заливаем крутым кипятком и оставляем на 15 минут.

Помидоры в банках. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Через 15 минут воду сливаем и варим из нее маринад. В воду добавляем 4 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки соли и 4 столовых ложки уксуса.

Готовые помидоры. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Также в баночку кладем лавровый лист и несколько горошин черного и душистого перца. Заливаем помидоры маринадом, закрываем и оставляем охлаждаться под одеялом.

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.