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Маринованые помидоры с "чорнобривцями" на зиму за 30 мин без хлопот

29 сентября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусные помидоры с бархатцами — видео рецепт
Маринованые помидоры с бархатцами. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие помидоры получаются достаточно необычными, поскольку в банки добавляют цветы "чорнобривців". Вкус очень изящный и необычный. Советуем попробовать приготовить такую заготовку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые рецепты с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

  • помидоры — 400-500 г на одну банку;
  • перец болгарский — 1 шт.;
  • цветы бархатцев;
  • листья малины;
  • перец горошек;
  • лавровый лист;
  • душистый перец.

Для маринада на 1 л банку понадобится:

  • 1 ст.л. соли;
  • 2 ст.л. сахара;
  • 2 ст.л. уксуса.

Способ приготовления

Для этого рецепта лучше выбрать маленькие помидоры, можно взять разные сорта. Также для этого рецепта пригодится сладкий болгарский перец.

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Помидоры разных сортов. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Нарезаем сладкий перец на небольшие кусочки.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @prosti_retsepty

На дно банки кладем листья малины, добавляем помидоры и добавляем сладкий перец.

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Помидоры с бархатцами. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Также добавляем бархатцы, на однолитровую банку понадобится 5-6 цветочков.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Сверху кладем еще листья малины и помидоры.

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Маринад для помидоров. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Банки с помидорами заливаем крутым кипятком и оставляем на 15 минут.

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Помидоры в банках. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Через 15 минут воду сливаем и варим из нее маринад. В воду добавляем 4 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки соли и 4 столовых ложки уксуса.

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Готовые помидоры. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Также в баночку кладем лавровый лист и несколько горошин черного и душистого перца. Заливаем помидоры маринадом, закрываем и оставляем охлаждаться под одеялом.

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