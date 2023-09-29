Очень вкусные помидоры с бархатцами — видео рецепт

Маринованые помидоры с "чорнобривцями" на зиму за 30 мин без хлопот
Такие помидоры получаются достаточно необычными, поскольку в банки добавляют цветы "чорнобривців". Вкус очень изящный и необычный. Советуем попробовать приготовить такую заготовку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые рецепты с Марией Щербатюк.
Вам понадобится:
- помидоры — 400-500 г на одну банку;
- перец болгарский — 1 шт.;
- цветы бархатцев;
- листья малины;
- перец горошек;
- лавровый лист;
- душистый перец.
Для маринада на 1 л банку понадобится:
- 1 ст.л. соли;
- 2 ст.л. сахара;
- 2 ст.л. уксуса.
Способ приготовления
Для этого рецепта лучше выбрать маленькие помидоры, можно взять разные сорта. Также для этого рецепта пригодится сладкий болгарский перец.
Нарезаем сладкий перец на небольшие кусочки.
На дно банки кладем листья малины, добавляем помидоры и добавляем сладкий перец.
Также добавляем бархатцы, на однолитровую банку понадобится 5-6 цветочков.
Сверху кладем еще листья малины и помидоры.
Банки с помидорами заливаем крутым кипятком и оставляем на 15 минут.
Через 15 минут воду сливаем и варим из нее маринад. В воду добавляем 4 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки соли и 4 столовых ложки уксуса.
Также в баночку кладем лавровый лист и несколько горошин черного и душистого перца. Заливаем помидоры маринадом, закрываем и оставляем охлаждаться под одеялом.
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