Бюджетний рецепт домашньої аджики — відео

Простий та смачний рецепт аджики на зиму
Домашняя аджика за цим рецептом виходить дуже смачною. Вона буде гарно поєднуватися з будь-якою стравою. Обов'язково спробуйте приготувати, поки сезон консервації триває.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі.
Вам знадобиться:
- 6 кг помідорів;
- 1 кг яблук (кислих);
- 1 кг моркви;
- 1 кг цибулі;
- 1,5 кг болгарського перцю;
- 5-10 шт червоного гострого перцю;
- 300 г часнику;
- 200 мл олії;
- 250 г цукру;
- 4 ст л солі (без великої гірки);
- 50 мл оцту 9%.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити всі овочі та нарізати на шматочки, щоб їх було зручно подрібнювати через м'ясорубку.
Всі овочі та яблука потрібно подрібнити. Часник поки що не будемо подрібнювати.
Далі потрібно подрібнити часник, але в окрему ємність, його будемо додавати пізніше.
Всю масу ставимо варитися на 1,5 години з моменту закипання.
Через 1,5 години додаємо рослинну олію, сіль та цукор. Все ретельно перемішати та варити ще протягом 30 хвилин.
Потім додаємо подрібнений часник. Все ретельно перемішати та варити ще протягом 15 хвилин.
За 5 хвилин до закінчення варіння додаємо 50 мл 9% оцту. Все ретельно перемішати.
Розливаємо по стерилізованим банках. Закатуємо кришками, перевертаємо банки догори дном, закутуємо в ковдру та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми публікували рецепти різних аджик. Наприклад аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете її використовувати при приготуванні борщу.
Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.
А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або до супу і рагу, а дехто їсть її просто зі свіжим хлібом.