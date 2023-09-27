Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Простий та смачний рецепт аджики на зиму arrow

Простий та смачний рецепт аджики на зиму

27 вересня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний рецепт домашньої аджики — відео
Складові для аджики. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Домашняя аджика за цим рецептом виходить дуже смачною. Вона буде гарно поєднуватися з будь-якою стравою. Обов'язково спробуйте приготувати, поки сезон консервації триває. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 6 кг помідорів;
  • 1 кг яблук (кислих);
  • 1 кг моркви;
  • 1 кг цибулі;
  • 1,5 кг болгарського перцю;
  • 5-10 шт червоного гострого перцю;
  • 300 г часнику;
  • 200 мл олії;
  • 250 г цукру;
  • 4 ст л солі (без великої гірки);
  • 50 мл оцту 9%. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити всі овочі та нарізати на шматочки, щоб їх було зручно подрібнювати через м'ясорубку. 

null
Складові для аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Всі овочі та яблука потрібно подрібнити. Часник поки що не будемо подрібнювати. 

null
Складові для аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Далі потрібно подрібнити часник, але в окрему ємність, його будемо додавати пізніше.  

null
Складові для аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Всю масу ставимо варитися на 1,5 години з моменту закипання. 

null
Зубчики часнику. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Через 1,5 години додаємо рослинну олію, сіль та цукор. Все ретельно перемішати та варити ще протягом 30 хвилин. 

null
Подрібнені овочі. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Потім додаємо подрібнений часник. Все ретельно перемішати та варити ще протягом 15 хвилин. 

null
Приготування аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

За 5 хвилин до закінчення варіння додаємо 50 мл 9% оцту. Все ретельно перемішати. 

null
Приготування аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Розливаємо по стерилізованим банках. Закатуємо кришками, перевертаємо банки догори дном, закутуємо в ковдру та залишаємо до повного охолодження. 

null
Готова аджика. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Раніше ми публікували рецепти різних аджик. Наприклад аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете її використовувати при приготуванні борщу. 

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або до супу і рагу, а дехто їсть її просто зі свіжим хлібом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Скільки вартує керувати міністрами: оприлюднено зарплати в Кабінеті Міністрів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз