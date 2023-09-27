Бюджетний рецепт домашньої аджики — відео

Складові для аджики. Фото: Freepik

Домашняя аджика за цим рецептом виходить дуже смачною. Вона буде гарно поєднуватися з будь-якою стравою. Обов'язково спробуйте приготувати, поки сезон консервації триває.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі.

Читайте також:

Вам знадобиться:

6 кг помідорів;

1 кг яблук (кислих);

1 кг моркви;

1 кг цибулі;

1,5 кг болгарського перцю;

5-10 шт червоного гострого перцю;

300 г часнику;

200 мл олії;

250 г цукру;

4 ст л солі (без великої гірки);

50 мл оцту 9%.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити всі овочі та нарізати на шматочки, щоб їх було зручно подрібнювати через м'ясорубку.

Складові для аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Всі овочі та яблука потрібно подрібнити. Часник поки що не будемо подрібнювати.

Складові для аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Далі потрібно подрібнити часник, але в окрему ємність, його будемо додавати пізніше.

Складові для аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Всю масу ставимо варитися на 1,5 години з моменту закипання.

Зубчики часнику. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Через 1,5 години додаємо рослинну олію, сіль та цукор. Все ретельно перемішати та варити ще протягом 30 хвилин.

Подрібнені овочі. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Потім додаємо подрібнений часник. Все ретельно перемішати та варити ще протягом 15 хвилин.

Приготування аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

За 5 хвилин до закінчення варіння додаємо 50 мл 9% оцту. Все ретельно перемішати.

Приготування аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Розливаємо по стерилізованим банках. Закатуємо кришками, перевертаємо банки догори дном, закутуємо в ковдру та залишаємо до повного охолодження.

Готова аджика. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Раніше ми публікували рецепти різних аджик. Наприклад аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете її використовувати при приготуванні борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або до супу і рагу, а дехто їсть її просто зі свіжим хлібом.