Бюджетный рецепт домашней аджики — видео

Составляющие для аджики. Фото: Freepik

Домашняя аджика по этому рецепту получается очень вкусной. Она будет хорошо сочетаться с любым блюдом. Обязательно попытайтесь приготовить, пока сезон консервации продолжается.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколики Юли.

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Вам понадобится:

6 кг помидоров;

1 кг яблок (кислых);

1 кг моркови;

1 кг лука;

1,5 кг болгарского перца;

5-10 шт красного острого перца;

300 г чеснока;

200 мл масла;

250 г сахара;

4 ст л соли (без большой горки);

50 мл уксуса 9%.

Способ приготовления

Сначала нужно промыть все овощи и нарезать на кусочки, чтобы их было удобно измельчать через мясорубку.

Составляющие для аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Все овощи и яблоки нужно измельчить. Чеснок пока не будем измельчать.

Составляющие для аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Далее нужно измельчить чеснок, но в отдельную емкость его будем добавлять позже.

Составляющие для аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Всю массу ставим вариться на 1,5 часа с момента закипания.

Зубчик чеснока. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Через 1,5 часа добавляем растительное масло, соль и сахар. Все тщательно перемешать и варить в течение 30 минут.

Измельченные овощи. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Затем добавляем измельченный чеснок. Все тщательно перемешать и варить в течение 15 минут.

Приготовление аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

За 5 минут до окончания варки добавляем 50 мл 9% уксуса. Все тщательно перемешать.

Приготовление аджики. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Разливаем по стерилизованным банкам. Закатываем крышками, переворачиваем банки вверх дном, закутываем в одеяло и оставляем до полного охлаждения.

Готовая аджика. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Раньше мы публиковали рецепты разных аджиков. К примеру аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее при приготовлении борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или к супу и рагу, а кое-кто ест ее прямо со свежим хлебом.