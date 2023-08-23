Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Помідори по-корейськи на зиму: пікантна заготівля arrow

Помідори по-корейськи на зиму: пікантна заготівля

23 серпня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Томати зі спеціями на зиму — відео рецепт
Помідори по-корейськи. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

З приправою по-корейськи зазвичай готують огірки чи кабачки, проте за цим рецептом готуються і помідори. Така заготівля виходить дуже смачною, адже поєднання кисло-солодких та гострих смаків гарно поєднуються з томатами

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • помідори 3 кг;
  • морква 4 шт.;
  • часник 10-12 зубків;
  • гострий червоний перець за смаком;
  • петрушка 1 пучок;
  • кріп 1 пучок;
  • цукор 100 г;
  • сіль 40 г;
  • оцет 9% 150 мл;
  • олія 150 мл.

Спосіб приготування

Для цього рецепту краще обрати маленькі та тверді помідори. Їх потрібно гарно помити та розрізати на чотири частини, плодоніжку потрібно видалити. 

null
Розрізані помідори. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Потім потрібно нарізати зелень та половинку гострого перцю. Проте якщо ви полюбляєте гострі страви, тоді гострого перцю можна взяти й більше. Насіння з перцю потрібно видалити. 

null
Нарізання зелені. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Моркву потрібно натерти соломкою. Якщо у вас є спеціальна терка для моркви, то можна скористатися нею. 

null
Гострий перець. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Через прес видавлюємо 10-12 зубчиків часнику. 

null
Терта морква. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далі додаємо 40 грамів солі, 100 грамів цукру, 150 мл 9% оцту та 150 мл олії. 

null
Додавання часнику. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Помідори потрібно залишити на одну годину, щоб всі смаки гарно поєдналися, а помідори додатково пустили сік. 

null
Сіль та цукор. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Потім салат складаємо в банки. Краще обрати банки по 0,5 літра.

null
Помідори та морква. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Сік, який залишився, також розподіляємо по банках. 

null
Накладання салату. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Банки з салатом потрібно простерилізувати протягом 10 хвилин з моменту закипання. 

null
Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далі банки закриваємо та залишаємо до повного охолодження.

null
Готовий салат з помідорів. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

З цієї кількості інгредієнтів вийшло 9 банок по 0,5 літра. 

Раніше ми писали про рецепт перців та баклажанів у томатній пасті на зиму від прабабусі. Ця закуска виходить дуже смачною, ви точно не пошкодуєте, коли відкриєте таку баночку. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз