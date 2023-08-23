Томати зі спеціями на зиму — відео рецепт

Помідори по-корейськи на зиму: пікантна заготівля
З приправою по-корейськи зазвичай готують огірки чи кабачки, проте за цим рецептом готуються і помідори. Така заготівля виходить дуже смачною, адже поєднання кисло-солодких та гострих смаків гарно поєднуються з томатами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.
Вам знадобиться:
- помідори 3 кг;
- морква 4 шт.;
- часник 10-12 зубків;
- гострий червоний перець за смаком;
- петрушка 1 пучок;
- кріп 1 пучок;
- цукор 100 г;
- сіль 40 г;
- оцет 9% 150 мл;
- олія 150 мл.
Спосіб приготування
Для цього рецепту краще обрати маленькі та тверді помідори. Їх потрібно гарно помити та розрізати на чотири частини, плодоніжку потрібно видалити.
Потім потрібно нарізати зелень та половинку гострого перцю. Проте якщо ви полюбляєте гострі страви, тоді гострого перцю можна взяти й більше. Насіння з перцю потрібно видалити.
Моркву потрібно натерти соломкою. Якщо у вас є спеціальна терка для моркви, то можна скористатися нею.
Через прес видавлюємо 10-12 зубчиків часнику.
Далі додаємо 40 грамів солі, 100 грамів цукру, 150 мл 9% оцту та 150 мл олії.
Помідори потрібно залишити на одну годину, щоб всі смаки гарно поєдналися, а помідори додатково пустили сік.
Потім салат складаємо в банки. Краще обрати банки по 0,5 літра.
Сік, який залишився, також розподіляємо по банках.
Банки з салатом потрібно простерилізувати протягом 10 хвилин з моменту закипання.
Далі банки закриваємо та залишаємо до повного охолодження.
З цієї кількості інгредієнтів вийшло 9 банок по 0,5 літра.
Раніше ми писали про рецепт перців та баклажанів у томатній пасті на зиму від прабабусі. Ця закуска виходить дуже смачною, ви точно не пошкодуєте, коли відкриєте таку баночку.