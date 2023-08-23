Томати зі спеціями на зиму — відео рецепт

Помідори по-корейськи. Фото: google

З приправою по-корейськи зазвичай готують огірки чи кабачки, проте за цим рецептом готуються і помідори. Така заготівля виходить дуже смачною, адже поєднання кисло-солодких та гострих смаків гарно поєднуються з томатами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.

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Вам знадобиться:

помідори 3 кг;

морква 4 шт.;

часник 10-12 зубків;

гострий червоний перець за смаком;

петрушка 1 пучок;

кріп 1 пучок;

цукор 100 г;

сіль 40 г;

оцет 9% 150 мл;

олія 150 мл.

Спосіб приготування

Для цього рецепту краще обрати маленькі та тверді помідори. Їх потрібно гарно помити та розрізати на чотири частини, плодоніжку потрібно видалити.

Розрізані помідори. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Потім потрібно нарізати зелень та половинку гострого перцю. Проте якщо ви полюбляєте гострі страви, тоді гострого перцю можна взяти й більше. Насіння з перцю потрібно видалити.

Нарізання зелені. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Моркву потрібно натерти соломкою. Якщо у вас є спеціальна терка для моркви, то можна скористатися нею.

Гострий перець. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Через прес видавлюємо 10-12 зубчиків часнику.

Терта морква. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далі додаємо 40 грамів солі, 100 грамів цукру, 150 мл 9% оцту та 150 мл олії.

Додавання часнику. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Помідори потрібно залишити на одну годину, щоб всі смаки гарно поєдналися, а помідори додатково пустили сік.

Сіль та цукор. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Потім салат складаємо в банки. Краще обрати банки по 0,5 літра.

Помідори та морква. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Сік, який залишився, також розподіляємо по банках.

Накладання салату. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Банки з салатом потрібно простерилізувати протягом 10 хвилин з моменту закипання.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Далі банки закриваємо та залишаємо до повного охолодження.

Готовий салат з помідорів. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

З цієї кількості інгредієнтів вийшло 9 банок по 0,5 літра.

Раніше ми писали про рецепт перців та баклажанів у томатній пасті на зиму від прабабусі. Ця закуска виходить дуже смачною, ви точно не пошкодуєте, коли відкриєте таку баночку.